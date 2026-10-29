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ΔΙΕΘΝΗ

Το δράμα με τους αγνοούμενος από τα δύο τρένα στην Ισπανία: Η Άννα που πήγαινε στον γάμο της κόρης της, ο Χουάν και ο Νταβίντ που επέστρεφαν στις οικογένειές τους

 29.10.2026 - 11:32
Το δράμα με τους αγνοούμενος από τα δύο τρένα στην Ισπανία: Η Άννα που πήγαινε στον γάμο της κόρης της, ο Χουάν και ο Νταβίντ που επέστρεφαν στις οικογένειές τους

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Ισπανία μετά το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα μέσα σε λίγους μήνες στη χώρα με 68 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους από τη σύγκρουση των δύο τρένων το πρωί της Τετάρτης.

Εκτός, όμως, από την έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας και τον αριθμό των νεκρών, η Ισπανία παρακολουθεί τις ιστορίες των επιβατών των δύο τρένων που τραυματίστηκαν ή παραμένουν αγνοούμενοι μέσα στις λαμαρίνες.

Μια τέτοια περίπτωση είναι η 70χρονη Άννα Αβιλές, που ταξίδευε μόνη της στο βαγόνι 7 του τρένου υψηλής ταχύτητας AVE. Η Αβιλές που είχε επιβιβαστεί στο τρένο με προορισμό τη Σεβίλλη, καθόταν στη θέση 18B όταν σημειώθηκε το δυστύχημα με τα δύο τρένα.

Η Αβιλές ταξίδευε με το τρένο προκειμένου να δει την κόρη της να παντρεύεται το Σάββατο τον μέλλοντα σύζυγό της, Φρανθίσκο Χιμένεθ. Ο ίδιος περιέγραψε στην εφημερίδα El Espanol ότι οι συγγενείς της Αβιλές ταξίδεψαν στην περιοχή του δυστυχήματος και έψαξαν όπου ήταν δυνατόν: «Πήγαμε στο αθλητικό κέντρο, στα νοσοκομεία, παντού»

Στο ίδιο τρένο με την 70χρονη γυναίκα ταξίδευε επίσης ο 27χρονος Χουάν Χοσέ Γκαρθία Παλάθιος, από τη Σεβίλλη. Ο Παλάθιος βρισκόταν στη θέση 108C του βαγονιού 8 στο οποίο είχε επιβιβαστεί για να επιστρέψει στην οικογένειά του μετά από μια εβδομάδα εργασίας. Ο 27χρονος υπηρετεί στο υπουργείο Εσωτερικών, στη Μαδρίτη, και, σύμφωνα με την ξαδέλφη του, ήθελε να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του για να περάσει λίγες ημέρες με τους αγαπημένους του στο σπίτι τους, στην Ουτρέρα.

Την οικογένειά του ήθελε να επισκεφθεί και ο 22χρονος Νταβίντ Ρέινα Ρεγκέρα, από τη Μάλαγα, ο οποίος κατοικεί στη Μαδρίτη και εργάζεται ως τεχνικός τρένων. Την Τετάρτη ταξίδευε μόνος στο βαγόνι 8 του τρένου υψηλής ταχύτητας AVE με τελικό προορισμό τη Μάλαγα, όπου σχεδίαζε να περάσει λίγες ημέρες με την οικογένειά του. Σύμφωνα με τη θεία του ο Νταβίντ έχει ύψος 1,85 μέτρα, μαύρα μαλλιά και φορά σκουλαρίκι στο αριστερό αυτί.

Σε ένα βαγόνι πριν αυτό με επιβάτη τον Ρέινα Ρεγκέρα, βρισκόταν η 69χρονη Σαρόνα Φρόιντμαν, μια συνταξιούχος από τον Καναδά. Μαζί της ταξίδευαν ο σύζυγος και ο γιος της οι οποίοι διασώθηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο «επειδή βρίσκονταν στο βαγόνι-εστιατόριο», εξήγησε ανιψιά της 69χρονης.

Στο ίδιο βαγόνι, αυτό με τον αριθμό 7, ταξίδευε και ο Ρομπέρτο Αλφόνσο Ντελγάδο Αντράντε, ο οποίος κατευθυνόταν προς τη Σεβίλλη μαζί με την αρχιτέκτονα Πατρίσια Φερνάντεθ.

Σύμφωνα με την κόρη του «τον καλούσαμε όλη την ημέρα, βρήκαν το κινητό του αλλά δεν μας λένε τίποτα». Όπως περιέγραψε ο πατέρας της «έχει ύψος 1,76 μέτρα και μαύρα μαλλιά», σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να τον αναγνωρίσει.

Πηγή: protothema.gr

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