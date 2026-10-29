Αποθήκες αντί για ιατρεία στα σχολεία της Κύπρου: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί χρειαστεί εξέταση;

Το πρωί αποχαιρετάς το παιδί σου στην είσοδο του σχολείου, του θυμίζεις να φάει το σάντουίτς του, να πιει νερό και να προσέχει στο διάλειμμα. Συνεχίζεις τη μέρα σου γνωρίζοντας ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν άνθρωποι που το φροντίζουν. Μέχρι που χτυπά το τηλέφωνο και ακούς τη φράση που κανένας γονιός δεν θέλει να ακούσει: «Το παιδί δεν αισθάνεται καλά».

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Έχει πυρετό; Χτύπησε; Ζαλίζεται; Πονάει κάπου; Ποιος βρίσκεται δίπλα του; Και υπάρχει ακόμη μια ερώτηση που ίσως δεν έχεις κάνει ποτέ: Αν το παιδί σου χρειαστεί να εξεταστεί στο σχολείο, υπάρχει κατάλληλο ιατρείο ή ο χώρος χρησιμοποιείται για κάτι άλλο;

Σχολικά ιατρεία που μετατρέπονται σε αποθήκες και γραφεία

Τα σχολικά ιατρεία αποτελούν ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια την κυπριακή εκπαίδευση. Η έλλειψη διαθέσιμων αιθουσών σε αρκετές σχολικές μονάδες έχει δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία τους, καθώς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου χώροι που προορίζονται για την υγεία των μαθητών χρησιμοποιούνται ως αποθήκες, γραφεία ή για άλλες σχολικές ανάγκες.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει επανειλημμένα το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχει εκδώσει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες προς τις διευθύνσεις των σχολείων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τα ιατρεία να παραμένουν καθαρά, κατάλληλα εξοπλισμένα και διαθέσιμα για τις επισκέψεις της Σχολιατρικής Υπηρεσίας.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει. Σε πόσα σχολεία της Κύπρου υπάρχει σήμερα ένας πραγματικά κατάλληλος και λειτουργικός χώρος για τις εξετάσεις των παιδιών;

Ενα σχολικό ιατρείο δεν μπορεί να είναι απλώς ένα άδειο δωμάτιο

Ένα παιδί που αισθάνεται αδιαθεσία χρειάζεται ηρεμία. Ένα παιδί που πρόκειται να εξεταστεί χρειάζεται κατάλληλες συνθήκες. Και ένα παιδί που θέλει να μιλήσει σε επαγγελματία υγείας για κάτι προσωπικό χρειάζεται να αισθάνεται ότι δεν το ακούνε όλοι γύρω του.

Αυτή ακριβώς τη διάσταση αναδεικνύουν οι επίσημες οδηγίες. Σε εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης, τονίζεται ότι τα σχολικά ιατρεία πρέπει να διατηρούνται καθαρά, να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και να βρίσκονται στη διάθεση των Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι στους χώρους αυτούς πραγματοποιείται σημαντική εργασία που αφορά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία των μαθητών. Γι' αυτό απαιτούνται κατάλληλες συνθήκες, εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. Μάλιστα, συστήνεται τα ιατρεία να βρίσκονται, όπου είναι δυνατόν, μακριά από θορυβώδεις χώρους, ώστε να διευκολύνεται το έργο της Σχολιατρικής Υπηρεσίας.

Τι προβλέπουν οι οδηγίες για τη σχολική χρονιά 2026-2027

Το θέμα επανήλθε και στις οδηγίες προς τα σχολεία ενόψει της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Οι σχολικές μονάδες καλούνται να διασφαλίζουν ότι τα ιατρεία είναι καθαρά, κατάλληλα εξοπλισμένα και διαθέσιμα για το έργο της Σχολιατρικής Υπηρεσίας.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και σε πρακτικά ζητήματα, όπως η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας και σύνδεσης στο διαδίκτυο, αλλά και η ασφαλής φύλαξη υλικών. Σύμφωνα με τις οδηγίες, η διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με τη Σχολική Εφορεία, πρέπει να μεριμνά ώστε ο φοριαμός του ιατρείου να διαθέτει κλειδαριά.

Πρόκειται για λεπτομέρειες που μπορεί να φαίνονται μικρές, αλλά συνδέονται με την οργάνωση των εξετάσεων, τη φύλαξη του εξοπλισμού και την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Ένα σχολικό ιατρείο πρέπει να είναι ένας λειτουργικός χώρος υγείας και όχι απλώς ένα δωμάτιο που αδειάζει όταν προγραμματίζεται κάποια επίσκεψη.

Μπορεί το σχολικό ιατρείο να χρησιμοποιείται και για άλλους σκοπούς;

Η εγκύκλιος αναγνωρίζει ότι σε αρκετά δημοτικά σχολεία υπάρχει πρόβλημα έλλειψης αιθουσών. Γι' αυτό και ορισμένα ιατρεία χρησιμοποιούνται για άλλες ανάγκες της σχολικής μονάδας. Ωστόσο, η οδηγία είναι σαφής. Όταν η Σχολιατρική Υπηρεσία επισκέπτεται το σχολείο, ο χώρος πρέπει να παραχωρείται αποκλειστικά για τη χρήση του ως ιατρείο.

Παράλληλα, πρέπει να έχει προετοιμαστεί εγκαίρως και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Οι διευθύνσεις καλούνται να φροντίζουν ώστε οι αλλαγές στον χώρο να μη δυσκολεύουν το έργο των λειτουργών υγείας. Με απλά λόγια, η έλλειψη αιθουσών δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει κατάλληλος χώρος όταν προγραμματίζονται οι εξετάσεις των παιδιών.

Υπάρχουν σχολικά ιατρεία σε όλα τα σχολεία της Κύπρου;

Αυτό είναι ίσως το ερώτημα που ενδιαφέρει περισσότερο τους γονείς. Η ύπαρξη εγκυκλίων και τεχνικών προδιαγραφών δεν σημαίνει από μόνη της ότι κάθε σχολική μονάδα διαθέτει σήμερα πλήρως εξοπλισμένο και κατάλληλο ιατρείο.

Μάλιστα, σε στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί το 2019, έπειτα από απάντηση του τότε Υπουργού Υγείας σε κοινοβουλευτικό ερώτημα, καταγραφόταν ότι από 458 δημόσια σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, μόλις 143 διέθεταν κατάλληλο ιατρείο. Στα ίδια στοιχεία, 59 σχολεία καταγράφονταν χωρίς καθόλου ιατρείο, 63 με ακατάλληλο ιατρείο, 61 με ιατρείο που χρησιμοποιούνταν και για άλλους σκοπούς και 132 με ιατρείο που δεν πληρούσε τις προδιαγραφές.

Οι αριθμοί αυτοί αφορούν το 2019 και δεν αποτελούν σημερινή απογραφή. Ωστόσο, αναδεικνύουν το μέγεθος των προβλημάτων που είχαν καταγραφεί και εξηγούν γιατί οι σχετικές υποδείξεις εξακολουθούν να έχουν σημασία.

Το γεγονός ότι το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο το 2026 δημιουργεί και νέα ερωτήματα. Πόσα σχολεία διαθέτουν σήμερα κατάλληλο χώρο; Πόσα χρειάζονται αναβάθμιση; Και σε πόσα ο χώρος εξακολουθεί να εξυπηρετεί άλλες ανάγκες; Πρόκειται για ερωτήματα που χρειάζονται επικαιροποιημένες απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κάτι που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι γονείς: Η γραπτή συγκατάθεση

Υπάρχει και μια άλλη σημαντική πληροφορία που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς. Στα σχολεία πραγματοποιούνται, βάσει προγράμματος, προληπτικές εξετάσεις μαθητών από λειτουργούς της Σχολιατρικής Υπηρεσίας ή των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών.

Πριν από τις εξετάσεις αυτές, το σχολείο πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα και γραπτώς τους γονείς ή κηδεμόνες. Οι μαθητές μπορούν να υποβληθούν στις συγκεκριμένες προληπτικές εξετάσεις μόνο εφόσον οι γονείς ή κηδεμόνες τους έχουν δώσει γραπτή συγκατάθεση.

Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια πρέπει να γνωρίζει τι προγραμματίζεται και να έχει τη δυνατότητα να δώσει τη συγκατάθεσή της. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά τις προγραμματισμένες προληπτικές εξετάσεις στο σχολικό πλαίσιο και δεν πρέπει να συγχέεται με την αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού.

Τι εξοπλισμό πρέπει να έχει ένα σχολικό ιατρείο;

Ένα σχολικό ιατρείο δεν αρκεί να είναι απλώς ένα δωμάτιο με ένα γραφείο και μερικές καρέκλες. Είναι ένας χώρος όπου πραγματοποιούνται εξετάσεις που αφορούν την υγεία των παιδιών και, γι' αυτό, πρέπει να είναι καθαρός, λειτουργικός και κατάλληλα εξοπλισμένος, ώστε οι μαθητές να αισθάνονται άνετα και ασφαλείς.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται εξεταστικό κρεβάτι, γραφείο, καρέκλες, ερμάρια για τη φύλαξη υλικών, ζυγαριά και αναστημόμετρο για τη μέτρηση του ύψους των παιδιών. Προβλέπεται επίσης μικρό ψυγείο για τη φύλαξη φαρμάκων και εμβολίων, όπου αυτό απαιτείται για τις υπηρεσίες που παρέχονται. Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει κατάλληλος χώρος αναμονής και οι απαραίτητες συνθήκες για να πραγματοποιούνται οι εξετάσεις με ηρεμία και διακριτικότητα.

Άλλωστε, για ένα παιδί που μπορεί να αισθάνεται άγχος πριν από μια εξέταση, το περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο. Το σχολικό ιατρείο δεν πρέπει να λειτουργεί ως ένας πρόχειρος χώρος που χρησιμοποιείται μόνο όταν προκύψει ανάγκη, αλλά ως ένας οργανωμένος χώρος που εξυπηρετεί ουσιαστικά την υγεία και τη φροντίδα των μαθητών.

Σχολικό ιατρείο σημαίνει ότι υπάρχει γιατρός κάθε μέρα;

Η ύπαρξη σχολικού ιατρείου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι στο σχολείο βρίσκεται καθημερινά γιατρός ή νοσηλευτής. Ο χώρος χρησιμοποιείται κυρίως από τους επαγγελματίες υγείας που επισκέπτονται τα σχολεία για προληπτικές εξετάσεις και άλλες υπηρεσίες που αφορούν την υγεία των μαθητών.

Αυτό είναι κάτι που αρκετοί γονείς ενδεχομένως να μη γνωρίζουν. Αν ένα παιδί αισθανθεί ξαφνικά αδιαθεσία ή τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει εκείνη τη στιγμή γιατρός για να το εξετάσει. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία το σχολείο να διαθέτει σαφείς διαδικασίες για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, την ενημέρωση των γονέων και την αναζήτηση άμεσης ιατρικής βοήθειας όταν χρειάζεται.

Κάθε γονιός καλό είναι να γνωρίζει από πριν τι ακριβώς συμβαίνει όταν το παιδί του αρρωστήσει ή χτυπήσει στο σχολείο, ποιος αναλαμβάνει να το βοηθήσει και πώς αντιμετωπίζεται ένα επείγον περιστατικό. Γιατί εκείνη τη στιγμή, το σημαντικότερο είναι να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και το παιδί να λάβει τη φροντίδα που χρειάζεται.

Οι ερωτήσεις που αξίζει να κάνει κάθε γονιός

Στις συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς, οι συζητήσεις συνήθως περιστρέφονται γύρω από τα μαθήματα, τη συμπεριφορά και την πρόοδο του παιδιού. Όμως, η υγεία και η ασφάλεια αξίζουν εξίσου μεγάλη προσοχή.

Ένας γονιός μπορεί να ρωτήσει αν υπάρχει σχολικό ιατρείο, αν είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, πότε επισκέπτεται το σχολείο η Σχολιατρική Υπηρεσία και πώς ενημερώνονται οι οικογένειες για τις προληπτικές εξετάσεις. Μπορεί επίσης να ζητήσει να μάθει ποια διαδικασία ακολουθείται όταν το παιδί παρουσιάσει αδιαθεσία ή χρειαστεί άμεση βοήθεια.

Δεν πρόκειται για υπερβολικές απαιτήσεις ούτε για αμφισβήτηση των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για βασικές πληροφορίες που βοηθούν τον γονιό να αισθάνεται ότι γνωρίζει πώς λειτουργεί το σχολείο στο οποίο εμπιστεύεται καθημερινά το παιδί του.