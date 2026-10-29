Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια

Μιλώντας στο ThemaOnline, η Πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Προσωπικών Ιατρών του ΓεΣΥ, Μαρία Αβρααμίδου, ανέφερε ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί ορισμένα περιστατικά γρίπης, χωρίς ωστόσο να παρατηρείται μέχρι στιγμής έξαρση.

Όπως εξήγησε, η περίοδος κατά την οποία αναμένεται να αυξηθούν τα περιστατικά είναι συνήθως ο Δεκέμβριος, όταν η εποχική γρίπη αρχίζει να κυκλοφορεί εντονότερα στον πληθυσμό.

Αγωνία για την παραλαβή των εμβολίων

Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους προσωπικούς γιατρούς είναι η διαθεσιμότητα των αντιγριπικών εμβολίων. Σύμφωνα με την κ. Αβρααμίδου, η πρώτη παρτίδα εμβολίων παραλήφθηκε και οι εμβολιασμοί άρχισαν στις αρχές Οκτωβρίου. Ωστόσο, οι διαθέσιμες ποσότητες έχουν εξαντληθεί, με αποτέλεσμα να αναμένεται νέα παραλαβή.

Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα ότι τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.

Το ζήτημα της επάρκειας των εμβολίων, όπως σημείωσε, επανέρχεται κάθε χρόνο, δημιουργώντας δυσκολίες στον προγραμματισμό των εμβολιασμών από τα ιατρεία.

Η έναρξη των εμβολιασμών από τις αρχές του φθινοπώρου επιτρέπει στους πολίτες να προετοιμαστούν εγκαίρως για την περίοδο κατά την οποία αναμένεται μεγαλύτερη κυκλοφορία του ιού.

Πότε αναμένεται η έξαρση

Παρά τα μεμονωμένα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, η εικόνα που περιγράφει η κ. Αβρααμίδου δεν παραπέμπει ακόμη σε εκτεταμένη διασπορά της γρίπης. Η μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται αργότερα μέσα στη χρονιά, με τον Δεκέμβριο να αποτελεί συνήθως περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας του ιού.

Μέχρι τότε, η διαθεσιμότητα των εμβολίων και η έγκαιρη προστασία των πολιτών παραμένουν σημαντικά ζητήματα ενόψει της χειμερινής περιόδου.