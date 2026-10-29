Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και σταδιακά και άλλες περιοχές.

Η ένταση της βροχόπτωσης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ δεν αποκλείεται χαλαζόπτωση. Παράλληλα, σε καταιγίδα οι άνεμοι ενδέχεται να μεταβάλλονται και να ενισχύονται παροδικά, με ριπές που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο την περιοχή της Ρόδου κινείται νοτιοανατολικά και επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και αργότερα παροδικά τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Σε καταιγίδα, οι άνεμοι ενδέχεται να μεταβάλλονται και να ενισχύονται με ριπές μέχρι 7 με 8 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, για καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Την Κυριακή τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.