Who is Who: Οι άνθρωποι πίσω από το Anemi Hotel & Suites και το όραμα για τη νέα εποχή της φιλοξενίας στην Πάφο

Πίσω από μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας βρίσκονται άνθρωποι, ιδέες, καθημερινός συντονισμός και πολλές λεπτομέρειες που συχνά περνούν απαρατήρητες από τον επισκέπτη. Στο Anemi Hotel & Suites στην Πάφο, η φιλοσοφία αυτή ξεκινά από την ίδια την ομάδα και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται, συνεχίζεται στον σχεδιασμό εξατομικευμένων εμπειριών και εκδηλώσεων και αποτυπώνεται στην εξέλιξη των χώρων και των υπηρεσιών του ξενοδοχείου.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος «Who is Who», γνωρίζουμε τους ανθρώπους και τη φιλοσοφία πίσω από το Anemi, τον τρόπο με τον οποίο μια ιδέα γίνεται πράξη, αλλά και τα επόμενα βήματα που διαμορφώνουν τη νέα εποχή του.

Οι άνθρωποι πίσω από την εμπειρία του Anemi

Στο Anemi, η φιλοξενία δεν είναι έργο ενός ή λίγων ανθρώπων. Η ομάδα στο σύνολό της, από τη ρεσεψιόν και την κουζίνα μέχρι το housekeeping, τη συντήρηση και τη διοίκηση, συμβάλλει καθημερινά στη λειτουργία του ξενοδοχείου. Κάθε μέλος φέρνει τη δική του εμπειρία και οπτική, ενώ πολλές ιδέες προκύπτουν από τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους επισκέπτες.

Η ανοιχτή επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της προσέγγισης. Είτε πρόκειται για ένα νέο μενού, είτε για την οργάνωση μιας εκδήλωσης είτε για μια αλλαγή στην καθημερινή λειτουργία, στόχος είναι να ακούγονται οι άνθρωποι που θα κληθούν να εφαρμόσουν την απόφαση στην πράξη. Με αυτόν τον τρόπο, οι αλλαγές δεν επιβάλλονται απλώς από πάνω, αλλά διαμορφώνονται μέσα από τη συμμετοχή της ομάδας.

Σημαντικό ρόλο έχει και η τεχνολογία. Το Anemi σχεδιάζει τα δικά του εσωτερικά συστήματα επικοινωνίας και οργάνωσης, με έμφαση στην πρακτικότητα και την απλότητα. Οι διαδικασίες επιδιώκεται να είναι ξεκάθαρες και εύκολες στην εφαρμογή τους, τόσο για τους εργαζομένους που βρίσκονται χρόνια στο ξενοδοχείο όσο και για όσους εντάχθηκαν πρόσφατα στην ομάδα. Η γρήγορη μεταφορά της πληροφορίας επιτρέπει στους ανθρώπους του να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε αυτό που έχει πραγματικά σημασία: τον επισκέπτη.

Παράλληλα, η εκπαίδευση και η εξέλιξη των εργαζομένων αποτελούν μέρος της καθημερινής προσπάθειας. Η εξέλιξη των χώρων εστίασης, η οργάνωση των διαδικασιών και ο τρόπος υποδοχής των επισκεπτών δεν είναι αποτέλεσμα της δουλειάς ενός μόνο ανθρώπου, αλλά πολλών χεριών και συζητήσεων.

Η πορεία του Anemi δεν παρουσιάζεται ως μια διαδρομή χωρίς δυσκολίες. Πολλά πράγματα βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη, κάτι που αποτελεί μέρος της προσπάθειας. Για το Anemi, η διαδικασία έχει την ίδια αξία με το αποτέλεσμα: «Αποτυγχάνουμε μαζί, μαθαίνουμε μαζί». Βασική επιδίωξη είναι ο επισκέπτης να αισθάνεται ότι τον φροντίζουν άνθρωποι που χαίρονται αυτό που κάνουν.

Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και πώς διαμορφώνεται η εμπειρία του επισκέπτη

Οι πολιτικές του ξενοδοχείου αποτελούν τη βάση για τη λήψη καθημερινών αποφάσεων, συμβάλλοντας στη συνέπεια και διασφαλίζοντας ότι η εμπειρία του επισκέπτη δεν αφήνεται στην τύχη. Πάνω σε αυτή τη βάση, η εξατομίκευση έχει ιδιαίτερη σημασία, με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζει την εμπειρία των υπόλοιπων επισκεπτών.

Οι διαφορετικές απόψεις μέσα στην ομάδα είναι ευπρόσδεκτες, ωστόσο δεν αρκεί μια πρόταση να είναι απλώς καλή. Πρέπει να ταιριάζει με τη φιλοσοφία και την ταυτότητα του brand. Όπως εξηγεί ο Head of Operations του Anemi Hotel & Suites, Ιωάννης Κωμοδρόμος, μια ιδέα μπορεί να είναι πολύ καλή, αλλά, αν δεν εκφράζει το Anemi, να μην είναι κατάλληλη για το ξενοδοχείο. Αυτό το κριτήριο βοηθά να διατηρείται μια ξεκάθαρη ταυτότητα και να αισθάνεται ο επισκέπτης την ίδια φιλοσοφία σε κάθε σημείο του ξενοδοχείου.

Κάθε νέα ιδέα συζητείται πρώτα με τους υπευθύνους των τμημάτων, οι οποίοι γνωρίζουν κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και πώς ενδέχεται να επηρεάσει την καθημερινή λειτουργία. Όταν ληφθεί η απόφαση, οι οδηγίες μεταφέρονται με απλό και ξεκάθαρο τρόπο στην ομάδα της πρώτης γραμμής, ώστε όλοι να γνωρίζουν τι γίνεται και γιατί.

Όσα δεν βλέπει ο επισκέπτης πίσω από τις πόρτες του ξενοδοχείου

Η ημέρα στο Anemi ξεκινά πολύ πριν ξυπνήσει ο πρώτος επισκέπτης. Τα πρώτα αρτοσκευάσματα μπαίνουν στον φούρνο και οι διάδρομοι αρχίζουν να μυρίζουν φρεσκοψημένο ψωμί. Την ίδια ώρα, οι υπεύθυνοι των τμημάτων πραγματοποιούν τις πρωινές ενημερώσεις με τις ομάδες τους, εξετάζοντας τι δεν πήγε καλά την προηγούμενη ημέρα, ποιες αφίξεις αναμένονται, ποιες ιδιαίτερες ανάγκες υπάρχουν και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή.

Στόχος είναι η ομάδα να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από πιθανά προβλήματα, πριν αυτά εμφανιστούν. Οι οδηγίες περνούν σε κάθε τμήμα και η επικοινωνία γίνεται με τη βοήθεια των τεχνολογικών εργαλείων που έχει στη διάθεσή του το ξενοδοχείο. Η κουζίνα γνωρίζει τι χρειάζεται η ρεσεψιόν, ενώ το housekeeping συντονίζεται με όσα προκύπτουν από τη συντήρηση, ώστε οι απαραίτητες πληροφορίες να φτάνουν γρήγορα εκεί όπου χρειάζονται.

Ένα δωμάτιο που είναι έτοιμο όπως ακριβώς το ήθελε ο επισκέπτης ή μια μικρή λεπτομέρεια που έχει θυμηθεί η ομάδα μπορεί να μοιάζει αυθόρμητη. Στην πραγματικότητα, συχνά αποτελεί αποτέλεσμα αθόρυβου συντονισμού. Η φιλοσοφία είναι απλή: όσο περισσότερη δουλειά γίνεται πίσω από τις πόρτες, τόσο πιο φυσική φαίνεται η εμπειρία μπροστά από αυτές.

Σε μια λειτουργία που συνεχίζεται 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο, ωστόσο, δεν είναι όλες οι ημέρες ίδιες. Υπάρχουν και εκείνες που τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως αναμενόταν. Τότε, ένα σωστό χαμόγελο και τα κατάλληλα λόγια βοηθούν την ομάδα να παραμείνει ενωμένη μέχρι να ολοκληρωθεί η ημέρα. Την επόμενη, η δουλειά συνεχίζεται με ένα ακόμη μάθημα από όσα προηγήθηκαν.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά

Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι ένα από τα κομμάτια της φιλοξενίας που απαιτούν τη μεγαλύτερη φροντίδα, χωρίς να γίνονται πάντοτε αντιληπτά από τον επισκέπτη. Μια προτίμηση που αναφέρθηκε κατά την κράτηση, μια επέτειος, μια διατροφική ανάγκη ή ακόμη και ένα σχόλιο που άκουσε κάποιο μέλος της ομάδας στο πρωινό πρέπει να φτάσει εγκαίρως στους σωστούς ανθρώπους, ώστε όλα να είναι έτοιμα την κατάλληλη στιγμή.

Οι υπεύθυνοι των τμημάτων λαμβάνουν σαφείς οδηγίες και τις μεταφέρουν με τον ίδιο τρόπο στην ομάδα της πρώτης γραμμής. Παράλληλα, οι πολιτικές του ξενοδοχείου εφαρμόζονται άμεσα αλλά διακριτικά, καθώς ο επισκέπτης πρέπει να αισθάνεται ότι τον φροντίζουν και όχι ότι ακολουθείται μια διαδικασία.

Η πρόκληση βρίσκεται στην ισορροπία: κάθε επισκέπτης να αισθάνεται ότι η εμπειρία του είναι προσωπική, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ηρεμία και την εμπειρία των υπόλοιπων. Ο επισκέπτης βλέπει το αποτέλεσμα, ίσως ένα μικρό χαμόγελο έκπληξης. Πίσω από αυτό, όμως, βρίσκονται πολλοί άνθρωποι που συνεργάστηκαν για να το πετύχουν.

Από μια ιδέα μέχρι την ημέρα της εκδήλωσης

Οι εκδηλώσεις που φιλοξενεί το Anemi αφορούν κυρίως συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις. Ακολουθούν οι βαπτίσεις, καθώς και πιο προσωπικές στιγμές, όπως γενέθλια, ζώματα και άλλες ξεχωριστές ημέρες που οι επισκέπτες επιλέγουν να γιορτάσουν στο ξενοδοχείο.

Ιδιαίτερη θέση έχει το Kipos, το roof garden bar του Anemi, όπου διοργανώνονται cocktail parties και baby showers σε μορφή brunch, με ιδιωτικό στήσιμο προσαρμοσμένο στην κάθε περίσταση. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, το ξενοδοχείο παραμένει κοντά στην τοπική αγορά και επιδιώκει να προσφέρει εμπειρίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις επιθυμίες κάθε επισκέπτη.

Η προετοιμασία μιας εκδήλωσης αρχίζει από την πρώτη συζήτηση, όταν η ομάδα ακούει τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο πελάτης. Η υπομονή, η επικοινωνία και η διαφάνεια αποτελούν βασικά στοιχεία της διαδικασίας. Ο χώρος, η διαρρύθμιση, το μενού, τα ποτά, ο εξοπλισμός, ο φωτισμός, το χρονοδιάγραμμα, το προσωπικό και οι διατροφικές ανάγκες των καλεσμένων πρέπει να ελεγχθούν και να συντονιστούν πολύ πριν από την ημέρα της εκδήλωσης.

Γι' αυτό, η προετοιμασία είναι ακόμη πιο σημαντική από την ίδια την υλοποίηση. Τα τεχνολογικά εργαλεία που αξιοποιούνται βοηθούν ώστε η ιδέα του επισκέπτη να γίνει πραγματικότητα με ακρίβεια και χωρίς εκπλήξεις.

Η δουλειά που προηγείται μιας εκδήλωσης αποτυπώνεται και στην τιμή της πρότασης. Το Anemi προσπαθεί να παραμένει ανταγωνιστικό στη σημερινή αγορά, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα που λαμβάνει ο επισκέπτης. Η επιλογή είναι να εξηγείται με ειλικρίνεια τι περιλαμβάνει κάθε πρόταση, αντί να δίνονται υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν.

Τα επόμενα βήματα για τα events

Μέχρι σήμερα, οι εκδηλώσεις που διοργανώνει το ίδιο το Anemi περιορίζονται στην εορταστική περίοδο, κάτι που αναμένεται να αλλάξει το επόμενο διάστημα. Για το 2027 ετοιμάζονται ειδικές βραδιές, με στόχο να προσφέρουν στους επισκέπτες εμπειρίες που δεν θα βρουν αλλού.

Παράλληλα, η ανακαίνιση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εξέλιξη των εκδηλώσεων, με στόχο τη δυνατότητα προσφοράς ακόμη υψηλότερης ποιότητας. Η προσέγγιση παραμένει σταδιακή: το Anemi επιδιώκει να εξελίσσεται βήμα βήμα, μαζί με τους επισκέπτες του.

Η ανανέωση των χώρων και η νέα εποχή του Anemi

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά την παλαιότερη πτέρυγα του ξενοδοχείου, όπου 40 δωμάτια αποκτούν νέα ταυτότητα. Ο εσωτερικός κήπος και η πισίνα ανανεώνονται με νέα υλικά και πιο σύγχρονη αισθητική. Παράλληλα, μελετώνται προσθήκες για τους επισκέπτες που θέλουν να συνεχίζουν την άσκησή τους ακόμη και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Η εμπειρία, ωστόσο, δεν διαμορφώνεται μόνο μέσα από τις μεγάλες αλλαγές. Συχνά βρίσκεται σε στοιχεία που ο επισκέπτης μπορεί να μην παρατηρήσει συνειδητά, όπως το άρωμα που τον υποδέχεται, η μουσική στο βάθος, τα χρώματα, τα λουλούδια και η υφή των υλικών. Πρόκειται για λεπτομέρειες στις οποίες δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης θα θυμάται τη διαμονή του.

Ακόμη και κάποιος που ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους αναζητά, έστω και για λίγες ώρες, την αίσθηση της απόδρασης. Για το Anemi, η χαλάρωση δεν αποτελεί απλώς ένα επιπλέον στοιχείο της φιλοξενίας, αλλά το ζητούμενο γύρω από το οποίο σχεδιάζεται η νέα του ταυτότητα.

Η επόμενη ημέρα

Το ξενοδοχείο θα κλείσει για πρώτη φορά για περίοδο τριών μηνών.

Το συγκεκριμένο διάστημα δεν αποτελεί απλώς μια παύση στη λειτουργία του ξενοδοχείου, αλλά μια σπάνια ευκαιρία για το Anemi, που λειτουργεί όλο τον χρόνο, να αξιολογήσει όσα κάνει και να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του.

Οι χώροι εργασίας εξοπλίζονται με νέα μέσα, με στόχο μια πιο ομαλή και αποδοτική λειτουργία. Εξίσου σημαντικός είναι ο χρόνος που θα αφιερωθεί στην ομάδα: στην εκπαίδευση γύρω από τις διαδικασίες, στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων αλλά και με τους επισκέπτες, καθώς και στη συνέπεια που επιδιώκεται να χαρακτηρίζει κάθε υπηρεσία.

Η περίοδος αυτή αποτελεί επίσης ευκαιρία για περισυλλογή και λήψη αποφάσεων σχετικά με το μέλλον του brand. Το Anemi αναγνωρίζει ότι η μέχρι σήμερα πορεία του δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους επισκέπτες που το εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχαριστεί θερμά.

Η επόμενη ημέρα του Anemi διαμορφώνεται, επομένως, μέσα από τη συνεργασία των ανθρώπων του, την προσοχή στις λεπτομέρειες, την εξέλιξη των χώρων και τη διάθεση για συνεχή βελτίωση, με σταθερό σημείο αναφοράς την εμπειρία του επισκέπτη.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το Anemi Hotel & Suites:

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