Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στις ΗΠΑ έκλεισε δωμάτιο ξενοδοχείου τέσσερις φορές και έκανε σεξ με μαθητή της - Καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλακή

Η 27χρονη εκπαιδευτικός δήλωσε ένοχη για σεξουαλική πράξη τρίτου βαθμού στο πλαίσιο απαγορευμένης επαγγελματικής σχέσης.

Αρχικά, η Μπέικον αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον 18χρονο, όταν εκείνος ήταν ακόμη μαθητής της, υποστηρίζοντας ότι η σχέση τους ξεκίνησε έναν μήνα μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο Tartan High School, στο Όκντεϊλ της Μινεσότα.

Όταν, όμως, ήρθε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία της με τον μαθητή σε ξενοδοχείο, όπου φέρεται επίσης να προσέφερε αλκοόλ σε άλλους μαθητές που επισκέπτονταν το δωμάτιο, η 27χρονη ομολόγησε.

Όπως προέκυψε, η εκπαιδευτικός έκλεισε δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο τουλάχιστον τέσσερις φορές: στις 8 Μαΐου, στις 4 Ιουνίου, στις 11 Ιουνίου και κατά τη διάρκεια της αργίας της 4ης Ιουλίου.

Παρότι ο μαθητής ήταν νόμιμα ενήλικος όταν πραγματοποιήθηκαν οι σεξουαλικές επαφές, οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να μπορούν να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες βάσει της νομοθεσίας της πολιτείας της Μινεσότα που διέπει τις σεξουαλικές σχέσεις με μαθητές.

Η έρευνα σε βάρος της Μπέικον ξεκίνησε το 2024, όταν ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στο σχολείο και η διεύθυνσή του ενημέρωσαν την τοπική αστυνομία για την φερόμενη σεξουαλική σχέση της με τον μαθητή, καθώς και για αγορές αλκοόλ.

Η εκπαιδευτικός είπε στους αστυνομικούς ότι είχε νοικιάσει δωμάτιο ξενοδοχείου «κάποιες φορές» για να κάνει σεξ μαζί του, επειδή έμενε στο υπόγειο του σπιτιού των γονιών της.

Η πρώην σύντροφος του μαθητή είπε στην αστυνομία ότι της ζήτησε να κάνουν ένα διάλειμμα στη σχέση τους τον Μάιο, περίπου την περίοδο που άρχισε να περνά κρυφά χρόνο με την Μπέικον. Η ίδια πρόσθεσε ότι όταν επανασυνδέθηκαν τον Αύγουστο, ανακάλυψε στο κινητό του σεξουαλικά μηνύματα και γυμνές φωτογραφίες που είχαν ανταλλάξει εκείνος και η Μπέικον.

Ο μαθητής είπε αργότερα στην αστυνομία ότι διατηρούσε σχέση με την Μπέικον και ότι είχε διανυκτερεύσει στο νέο της διαμέρισμα.

Στην Μπέικον επιβλήθηκε ποινή 180 ημερών φυλάκισης, ακολουθούμενη από δύο χρόνια επιτήρησης υπό όρους ενώ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχει τη δυνατότητα να εκτίσει την ποινή υπό ηλεκτρονική επιτήρηση στο σπίτι της.

Protothema.gr