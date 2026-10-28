Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Στο επίκεντρο η συμφωνία της Μέκκας, η Υεμένη και η Ουκρανία
ΔΙΕΘΝΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Στο επίκεντρο η συμφωνία της Μέκκας, η Υεμένη και η Ουκρανία

 28.10.2026 - 22:35
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Στο επίκεντρο η συμφωνία της Μέκκας, η Υεμένη και η Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Κατά τη συνομιλία, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην Κοινή Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας, στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και στην Υεμένη, καθώς και στη δυνατότητα επανέναρξης των διπλωματικών προσπαθειών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, ενόψει της συμπλήρωσης το 2027 των 100 ετών από την εγκαθίδρυσή τους. Όπως ανέφερε, η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ουάσιγκτον σε όλους τους τομείς.

Στο περιφερειακό σκέλος της συνομιλίας, ο Ερντογάν ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, δήλωσε ότι, στο πλαίσιο της Κοινής Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας, η Τουρκία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και στην Υεμένη και επιδιώκει διπλωματική επίλυση.

Αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ερντογάν εξέφρασε την ετοιμότητα της Τουρκίας να στηρίξει την αναζωογόνηση της διπλωματικής διαδικασίας μεταξύ των δύο χωρών με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε στον Ερντογάν και στον τουρκικό λαό για την εθνική επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας, στις 29 Οκτωβρίου, καθώς και για την επιτυχή διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκόφωνων Κρατών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρουν οι μαρτυρίες: Αυτή είναι η πιθανότερη αιτία της πολύνεκρης σύγκρουσης τρένων στην Ισπανία - 68 οι νεκροί
Χαμός στη Λεμεσό: Άγρια συμπλοκή δεκάδων προσώπων μέρα μεσημέρι - Επενέβη η Αστυνομία
Αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος παρέσυρε 5χρονο παιδί μπροστά από παιδική χαρά στην Τήνο
Θλίψη στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή ο Νεόφυτος Κλεάνθους - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Διασωληνωμένος 65χρονος στην Εντατική μετά από πρόσκρουση σε δέντρο και κιγκλίδωμα
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συγκινητικό βίντεο: Η στιγμή που νεαρός επιβάτης του τρένου που συγκρούστηκε στο Τολέδο ξανασμίγει με την οικογένειά του

 28.10.2026 - 22:06
Χριστοδουλίδης: «Οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές για το Κυπριακό» – Τι υποσχέθηκε στον κυπριακό λαό και τι είπε για τη NAVTEX του GSI

Χριστοδουλίδης: «Οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές για το Κυπριακό» – Τι υποσχέθηκε στον κυπριακό λαό και τι είπε για τη NAVTEX του GSI

Οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές σε σχέση με το Κυπριακό, όπως ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος παρέστη στη δοξολογία για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και ακολούθως δέχθηκε τον χαιρετισμό της παρέλασης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της επετείου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης: «Οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές για το Κυπριακό» – Τι υποσχέθηκε στον κυπριακό λαό και τι είπε για τη NAVTEX του GSI

Χριστοδουλίδης: «Οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές για το Κυπριακό» – Τι υποσχέθηκε στον κυπριακό λαό και τι είπε για τη NAVTEX του GSI

  •  28.10.2026 - 13:57
Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

  •  27.10.2026 - 11:58
Στην Κύπρο την Πέμπτη ο Μαχμούντ Αμπάς: Συνάντηση με ΠτΔ– Τι περιλαμβάνει η ατζέντα

Στην Κύπρο την Πέμπτη ο Μαχμούντ Αμπάς: Συνάντηση με ΠτΔ– Τι περιλαμβάνει η ατζέντα

  •  28.10.2026 - 15:44
Πλάι πλάι στην παρέλαση Αβέρωφ – Παμπορίδης: Η δήλωση Χάρη, οι παραιτήσεις και η παρέμβαση Αννίτας - Δείτε βίντεο

Πλάι πλάι στην παρέλαση Αβέρωφ – Παμπορίδης: Η δήλωση Χάρη, οι παραιτήσεις και η παρέμβαση Αννίτας - Δείτε βίντεο

  •  28.10.2026 - 21:44
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  28.10.2026 - 18:14
Στιγμές αγωνίας: 7χρονο αγοράκι λιποθύμησε κατά τον Εθνικό Ύμνο στην παρέλαση – Αστυνομικοί άνοιξαν δρόμο για το ασθενοφόρο

Στιγμές αγωνίας: 7χρονο αγοράκι λιποθύμησε κατά τον Εθνικό Ύμνο στην παρέλαση – Αστυνομικοί άνοιξαν δρόμο για το ασθενοφόρο

  •  28.10.2026 - 16:41
Νέα τηλεφωνική απάτη: Παρίστανε τον αστυνομικό και της άρπαξε εκατοντάδες ευρώ για δήθεν πρόστιμο

Νέα τηλεφωνική απάτη: Παρίστανε τον αστυνομικό και της άρπαξε εκατοντάδες ευρώ για δήθεν πρόστιμο

  •  28.10.2026 - 19:52
Ο Νετανιάχου κέρδισε την πρωτιά, αλλά έχασε την πλειοψηφία: Η αραβική ψήφος, το αδιέξοδο Άιζενκοτ και το ενδεχόμενο νέων εκλογών

Ο Νετανιάχου κέρδισε την πρωτιά, αλλά έχασε την πλειοψηφία: Η αραβική ψήφος, το αδιέξοδο Άιζενκοτ και το ενδεχόμενο νέων εκλογών

  •  28.10.2026 - 14:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα