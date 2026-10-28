Νέα τηλεφωνική απάτη: Παρίστανε τον αστυνομικό και της άρπαξε εκατοντάδες ευρώ για δήθεν πρόστιμο

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Πάφου από γυναίκα ηλικίας 37 ετών, η ίδια δέχθηκε σήμερα τηλεφωνική κλήση από άγνωστο της πρόσωπο, που μιλώντας στην αγγλική γλώσσα, ισχυρίστηκε ότι είναι αστυνομικός και της ανέφερε ότι υπήρχε ανεξόφλητο πρόστιμο που της είχε εκδοθεί. Στην οθόνη του τηλεφώνου της 37χρονης αναγραφόταν η πλαστή ονομασία «[email protected]», αντί να αναγράφεται ο τηλεφωνικός αριθμός ή το όνομα του προσώπου που της τηλεφωνούσε.

Η 37χρονη πείστηκε από τα λεγόμενα του υπόπτου προσώπου και του ανέφερε τα στοιχεία του τραπεζικού της λογαριασμού, για διευθέτηση της πληρωμής του δήθεν προστίμου. Στη συνέχεια, η 37χρονη διαπίστωσε ότι, ο λογαριασμός της είχε χρεωθεί με το ποσό των 784 ευρώ, με αποτέλεσμα η ίδια να αντιληφθεί ότι είχε εξαπατηθεί.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Πάφου.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση απάτης και απόσπασης χρημάτων, η Αστυνομία ενημερώνει εκ νέου το κοινό ότι, ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες με αυτό τον τρόπο, ούτε και καλεί πολίτες να αποκαλύψουν προσωπικά και τραπεζικά τους στοιχεία, για οποιαδήποτε πληρωμή.

Παρακαλείται το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν λαμβάνει τέτοιας φύσης τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστα πρόσωπα. Ως μέτρο προστασίας, συστήνεται όπως το κοινό αποφεύγει να ακολουθεί τις οδηγίες των υπόπτων προσώπων και όπως ουδέποτε αποκαλύπτει προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα.

Τέλος, για επαλήθευση οποιωνδήποτε τηλεφωνικών κλήσεων λαμβάνουν, οι πολίτες προτρέπονται όπως επικοινωνούν με τους αναφερόμενους Οργανισμούς, μέσω γνωστοποιημένων επίσημων καναλιών επικοινωνίας.