H Oxford Street του Λονδίνου μετατράπηκε σε πεζόδρομο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σχεδόν ένα χιλιόμετρο (0,62 μίλια) του δημοφιλούς εμπορικού προορισμού πεζοδρομήθηκε, μεταξύ των οδών Orchard Street και Great Portland Street, στο πλαίσιο του σχεδίου της Oxford Street Development Corporation, του φορέα που δημιούργησε ο δήμαρχος του Λονδίνου για την ανάπλαση της περιοχής.

Η αλλαγή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από καταναλωτές, ωστόσο έχουν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία και τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας των ποδηλάτων, σύμφωνα με το BBC.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, χαρακτήρισε την ημέρα «ιστορική για το Λονδίνο», επισημαίνοντας ότι οι αλλαγές αποτελούν την πρώτη φάση ενός σχεδίου για την αναζωογόνηση του δρόμου, ο οποίος βρίσκεται σε «παρακμή».

Ο δήμαρχος του Λονδίνου λόρδος Σαντίκ Καν

Η εφαρμογή του μέτρου προκάλεσε κάποια σύγχυση, καθώς πολλοί ποδηλάτες συνέχισαν να κινούνται ανάμεσα από τα νέα εμπόδια, με ορισμένους υπαλλήλους ασφαλείας να τους φωνάζουν να κατέβουν από τα ποδήλατά τους και να συνεχίσουν με τα πόδια.



Παρά την απαγόρευση της κυκλοφορίας ποδηλάτων και ηλεκτρικών πατινιών, αρκετοί αναβάτες παρατηρήθηκαν να διασχίζουν το πεζοδρομημένο τμήμα καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού της Δευτέρας.





Εκπρόσωπος της Transport for London (TfL) δήλωσε ότι οι αναβάτες «υποχρεούνται να ακολουθούν τους κανόνες». Πρόσθεσε ότι η υπηρεσία συνεργάζεται με εταιρείες ενοικίασης οχημάτων χωρίς σταθερό σταθμό παραλαβής και παράδοσης, καθώς και με εταιρείες διανομών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι περιορισμοί είναι σαφείς, ενώ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή τους και να προχωρά σε αναθεωρήσεις όπου χρειάζεται.



Η TfL ανέφερε ότι, πέρα από τα εμπόδια και τη σχετική σήμανση, συνεργάζεται με εταιρείες ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων για την αυστηρή εφαρμογή γεωγραφικών περιορισμών (geofencing) στην πεζοδρομημένη ζώνη. Με τον τρόπο αυτό, η ισχύς των ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς σταθερό σταθμό θα διακόπτεται ή θα μειώνεται όταν εισέρχονται στην περιοχή, υποχρεώνοντας τους αναβάτες να τα μετακινούν με τα πόδια.





Το κατά πόσο οι ποδηλάτες που αγνοούν τους περιορισμούς αποτελούν ένα προσωρινό πρόβλημα της αρχικής εφαρμογής ή αν πρόκειται για μια πιο μακροπρόθεσμη δυσκολία στην επιβολή των μέτρων, θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.









Αστυνομικός εθεάθη επίσης να προσπαθεί να εξοικειωθεί με τις νέες ρυθμίσεις, καθώς ρώτησε έναν υπάλληλο ασφαλείας στην Oxford Street: «Πώς θα περάσω το αυτοκίνητό μου από εκεί;». Ωστόσο, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν να κατακλύζουν τον δρόμο, πολλοί χαιρέτισαν την αλλαγή.



Η Λουσία, η οποία εργάζεται σε κοντινή περιοχή, έκανε μια παράκαμψη για να δει από κοντά τον νέο πεζόδρομο.



«Είναι πολύ ευχάριστο», είπε. «Έχουμε συνηθίσει να περπατάμε σε πολυσύχναστα πεζοδρόμια, επομένως είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπεις τον κόσμο να χρησιμοποιεί αυτόν τον χώρο».







Και πρόσθεσε: «Ας δούμε πώς θα αναζωογονηθεί με τον καιρό, τι διαφορετικά είδη επιχειρήσεων θα εμφανιστούν και πώς θα δημιουργηθούν νέοι χώροι όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να συναντιούνται και να περνούν τον χρόνο τους.



«Νομίζω ότι το καλοκαίρι θα είναι υπέροχα. Και τα Χριστούγεννα θα είναι φανταστικά, καθώς η εμπειρία θα είναι πιο ευχάριστη».



Την άποψή της συμμερίστηκαν και άλλοι επισκέπτες, ενώ όσο περνούσε η ημέρα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι περπατούσαν πλέον στο οδόστρωμα του πεζοδρομημένου δρόμου αντί να περιορίζονται στα πεζοδρόμια.



Ωστόσο, εκφράστηκαν ανησυχίες για την προσβασιμότητα και για το κατά πόσο οι αλλαγές στις διαδρομές των λεωφορείων, καθώς και οι νέες στάσεις λεωφορείων και οι πιάτσες ταξί, που έχουν τοποθετηθεί σε απόσταση περίπου 200 και 100 μέτρων αντίστοιχα από την πεζοδρομημένη περιοχή, θα επαρκούν για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με αναπηρία.



Οδηγός παραδοσιακού μαύρου ταξί (black cab), ο οποίος μίλησε στο BBC London, δήλωσε ότι φοβάται πως η πρόσβαση στην Oxford Street «θα γίνει πρόβλημα» για ορισμένους επιβάτες του με αναπηρία.



Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της οργάνωσης Inclusion London, Άνταμ Γκάμπσι, είχε δηλώσει ότι «η πράξη θα δείξει αν το σχέδιο θα πετύχει».



«Αν η πρόσβαση στα λεωφορεία και τα ταξί γίνει δύσκολη, τότε θα υπάρξουν προβλήματα για ανθρώπους σαν κι εμένα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, παρότι άτομα με αναπηρία από το Λονδίνο συμμετείχαν στη διαβούλευση για το σχέδιο, δεν είχαν συνδιαμορφώσει από κοινού τον σχεδιασμό του.



Η φιλανθρωπική οργάνωση Guide Dogs, που υποστηρίζει άτομα με απώλεια όρασης, χαιρέτισε τις αλλαγές, ενώ η οργάνωση Wheels for Wellbeing υπογράμμισε ότι η προσβασιμότητα πρέπει να ενσωματωθεί ουσιαστικά στον τελικό σχεδιασμό.



Ο Μάικλ Μπολτ, από την Ένωση Κατοίκων Marylebone, ήταν μεταξύ των κατοίκων που εξέφρασαν φόβους ότι οι γύρω περιοχές θα «καταστραφούν» εξαιτίας της μεταφοράς της κυκλοφορίας σε άλλους δρόμους.



Η Κάρεν Τζόουνς, η οποία ζει στην περιοχή εδώ και 20 χρόνια, δήλωσε επίσης ότι ανησυχεί για το τι θα απογίνουν οι «όμορφες, καταπράσινες γειτονιές» της περιοχής.



Ο λόρδος Καν δήλωσε ότι επιθυμεί οι άνθρωποι να έχουν τον έλεγχο της Oxford Street και όχι τα οχήματα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο δρόμος θα εξελιχθεί σε προορισμό πολιτισμού, αναψυχής και τουρισμού.



«Αυτός ο δρόμος είναι γνωστός ως ο εμπορικός δρόμος της χώρας εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια», ανέφερε.



«Τις τελευταίες δύο δεκαετίες βρίσκεται σε παρακμή. Δεν πρόκειται να μείνω άπραγος και να βλέπω τα καταστήματα και τις θέσεις εργασίας να εγκαταλείπουν τον δρόμο. Γι' αυτό είμαι πραγματικά υπερήφανος που ένα χιλιόμετρο του δρόμου είναι πλέον ελεύθερο από την κυκλοφορία των οχημάτων».



Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι η περιοχή θα είναι «ασφαλής και ευρύχωρη» ενόψει των Χριστουγέννων, ενώ νέες εργασίες βελτίωσης θα ξεκινήσουν το νέο έτος.



«Θα συνεχίσουμε να δοκιμάζουμε, να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τα σχέδιά μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν αυτόν τον δρόμο», δήλωσε.



«Δεν θέλουμε να είναι ένα δυσάρεστο μέρος. Θέλουμε να είναι υπέροχο».



Όπως είπε, η πρώτη φάση θα προσφέρει πολύτιμα συμπεράσματα, ώστε οι επόμενες παρεμβάσεις να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες των πολιτών.



Ο Σεμπ Ντανς, αναπληρωτής δήμαρχος του Λονδίνου για θέματα μεταφορών και αντιπρόεδρος της TfL, δήλωσε ότι «οι άνθρωποι θα αντιληφθούν πολύ γρήγορα τα οφέλη» της πεζοδρόμησης.



Η TfL είχε αναφέρει προηγουμένως στο BBC London ότι αναμένει «διαχειρίσιμη αύξηση της κυκλοφορίας» στις οδούς Wigmore Street, Cavendish Place, Henrietta Street, Marylebone Lane και Welbeck Street.



Ο Τιμ Μπαρνς, αναπληρωτής επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου του Γουέστμινστερ, δήλωσε ότι οι κάτοικοι εκφράζουν συστηματικά ανησυχίες για την πεζοδρόμηση της Oxford Street κάθε φορά που προτείνεται κάποιο σχετικό σχέδιο.



«Απλώς δεν μπορούσαμε να βρούμε λύσεις που να λειτουργούν στην πράξη», ανέφερε.



«Πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό στην καθημερινότητα. Θα παρακολουθούμε τα προβλήματα κυκλοφορίας, τον θόρυβο και τη ρύπανση και θα μεταφέρουμε τις ανησυχίες αυτές στην TfL και στον δήμαρχο, ζητώντας τους να αναλάβουν την ευθύνη για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα έχουν προκαλέσει».



Η Oxford Street Development Corporation, η οποία ηγείται του σχεδίου, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι συνεργάστηκε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να κατανοήσει τις ανάγκες πρόσβασης στην Oxford Street και ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί τους καθώς προχωρούν οι αλλαγές.



Σύμφωνα με τον φορέα, η αστυνομία, τα ασθενοφόρα και η πυροσβεστική θα μπορούν να εισέρχονται στις πεζοδρομημένες περιοχές μέσω «πολλαπλών σημείων πρόσβασης».





Καταναλωτές απολαμβάνουν τον πεζόδρομο

Οι καταναλωτές που μίλησαν στον Guardian εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το εγχείρημα του Καν, απολαμβάνοντας τον επιπλέον χώρο για να περπατούν και να χαζεύουν τις βιτρίνες. Όπως ανέφεραν, μέχρι πρότινος ο συνωστισμός ήταν τόσο μεγάλος, που οι πεζοί συχνά έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλο στα πεζοδρόμια.

Ο Ντάνιελ Τε, ο οποίος μετακόμισε στο Λονδίνο από τις ΗΠΑ τον Ιούλιο, συγκινήθηκε τόσο από την εικόνα που αντίκρισε, ώστε έβγαλε το μπλοκ ζωγραφικής του για να αποτυπώσει τη στιγμή.

«Προσπαθώ να αποτυπώσω τον τεράστιο αριθμό ανθρώπων που κατεβαίνουν τον δρόμο», είπε, παρατηρώντας ότι, παρά την πεζοδρόμηση, οι περισσότεροι εξακολουθούσαν να περπατούν στα πεζοδρόμια.

«Είναι ένα εντελώς διαφορετικό μέρος πλέον, έτσι δεν είναι;» σχολίασε. «Η πρώτη μου εντύπωση ήταν όταν βγήκα από τον σταθμό του μετρό Oxford Circus και είδα τη διάβαση όπου οι πεζοί κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις και όλο αυτόν τον κόσμο γύρω μου. Σκέφτηκα: “Ουάου, είναι πραγματικά εντυπωσιακό”. Το να βλέπω τώρα ολόκληρο τον δρόμο να μετατρέπεται σε κάτι σαν αυτή τη διάβαση είναι συναρπαστικό».

Ο Τε πρόσθεσε ότι, σε μια συνηθισμένη ημέρα, θα απέφευγε τον συγκεκριμένο δρόμο επειδή είχε υπερβολικά πολύ κόσμο.

«Τώρα υπάρχει περισσότερος χώρος για να περπατάς και είμαι πιο πρόθυμος να έρθω», ανέφερε.

Ως πρώην πολεοδόμος, χαρακτήρισε «πολύ μεγάλο επίτευγμα» τη μετατροπή ενός δρόμου σε πεζόδρομο, προσθέτοντας ότι θα ήθελε να δει και τους γειτονικούς δρόμους να απαλλάσσονται από τα αυτοκίνητα.

«Η πανδημία του Covid μάς δίδαξε πολλά για το τι μπορούμε να κάνουμε με τους δημόσιους χώρους μας», είπε, αναγνωρίζοντας ότι η αλλαγή των διαδρομών των λεωφορείων μπορεί να κάνει ορισμένες μετακινήσεις πιο δύσκολες. «Είναι όμως ένα μικρό τίμημα που αξίζει να πληρώσουμε».

Η Ράκελ Κοξ, η οποία βρισκόταν στο Λονδίνο για διακοπές από την Ιρλανδία, επισκέφθηκε τον δρόμο αφού παρακολούθησε ένα σχετικό ρεπορτάζ για την πεζοδρόμησή του.

«Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Είπαμε: “Πρέπει να πάμε εκεί και να το ζήσουμε από κοντά”», ανέφερε.





Ο περιορισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων δυσαρεστεί κάποιους

Πολλοί επισκέπτες θεωρούν ότι η ταλαιπωρία από τις αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων είναι ένα μικρό τίμημα για τον περισσότερο χώρο, αλλά δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι.



Ανατολικά της Oxford Circus επικρατεί χάος. Μια αδιάκοπη ροή από κόκκινα λεωφορεία του Λονδίνου στρίβει στην τελευταία διασταύρωση πριν από το τμήμα της Oxford Street που έχει πλέον μετατραπεί σε πεζόδρομο.



Οι δρόμοι είναι ασφυκτικά γεμάτοι με πεζούς, ορισμένοι από τους οποίους διαπληκτίζονται για το ποιος χτύπησε ποιον με την ομπρέλα του.



Ο Αμπάς Σιγκιβάλ, ο οποίος διατηρεί περίπτερο με τουριστικά αναμνηστικά στην αρχή του πεζοδρομημένου τμήματος, δήλωσε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να διαπιστωθεί ο αντίκτυπος της αλλαγής στην επιχείρησή του, αν και το πρωί της Δευτέρας παρατήρησε ελαφρώς αυξημένη κίνηση σε σχέση με το συνηθισμένο.



Ο Μπεν ΜακΜάλαν, οδηγός ταξί, δήλωσε ότι η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους είναι «σίγουρα χειρότερη» και ότι η πρόσβαση στην περιοχή αποτελεί πλέον μεγάλο πρόβλημα. Όπως είπε, έχει ήδη εγκλωβιστεί σε σημεία όπου προηγουμένως δεν αντιμετώπιζε αντίστοιχες καθυστερήσεις.



Ο ίδιος ανέφερε ότι το πρωί της Δευτέρας είχε ήδη μεταφέρει αρκετούς πελάτες που δυσκολεύτηκαν λόγω της έλλειψης άμεσης πρόσβασης στον δρόμο με αυτοκίνητο. Μεταξύ αυτών ήταν μια μητέρα με καροτσάκι και μια γυναίκα με κινητικές δυσκολίες.



«Μπόρεσα να την αφήσω μόνο μέχρι ένα σημείο και ήταν πραγματικά απογοητευμένη», είπε.



Ο ΜακΜάλαν φοβάται ότι η αλλαγή θα επηρεάσει αρνητικά την επιχείρησή του.



«Όταν ο κόσμος συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να φτάσει με ταξί εκεί όπου θέλει, πιστεύω ότι απλώς θα σταματήσει να χρησιμοποιεί το ταξί για να έρθει εδώ», εκτίμησε.



Ο Τζακ, ένας από τους πολλούς ποδηλάτες που σταμάτησαν οι υπεύθυνοι ασφαλείας κατά τη διάρκεια της ημέρας, κινούνταν στον δρόμο επιστρέφοντας στο σπίτι του από εργοτάξιο όπου εργαζόταν.



«Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν πρόκειται να ακούσω κανέναν. Θα συνεχίσω να περνάω με το ποδήλατό μου από αυτόν τον δρόμο, είτε τους αρέσει είτε όχι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η εναλλακτική διαδρομή θα αύξανε τη διάρκεια της μετακίνησής του.



Ο ίδιος διαφώνησε με την πεζοδρόμηση επί της αρχής.



«Ζούμε ήδη με πολλές περιοχές όπου η κυκλοφορία των οχημάτων έχει περιοριστεί. Όλα αυτά κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή των ανθρώπων που χρειάζονται οχήματα», υποστήριξε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα