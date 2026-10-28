Σοκάρουν οι μαρτυρίες: Αυτή είναι η πιθανότερη αιτία της πολύνεκρης σύγκρουσης τρένων στην Ισπανία - 68 οι νεκροί

Πρόσωπο ενήμερο για την τραγωδία είπε στο Ρόιτερς, πως η αμαξοστοιχία της εταιρείας Iryo είχε σταματήσει κοντά στο Τολέδο, κατόπιν εντολής από τη διαχειρίστρια εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών Arif λόγω βλάβης στη σηματοδότηση, όταν συγκρούστηκε με αυτήν το τρένο της εταιρείας Renfe, με αποτέλεσμα συρμοί και των δύο τρένων να εκτροχιαστούν. Οι εταιρείες Renfe και Iryo δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό. Ο Χεσούς Πέρες Μαρτίν, δήμαρχος της πόλης Λος Γεμπένες, κοντά στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, είπε πως η κατάσταση είναι «φρικτή» στο σημείο. «Μου μιλούν για ακρωτηριασμούς και πολύ σοβαρά τραύματα», περιέγραψε στο RTVE.

Σοκαριστικές μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες των επιζώντων, που μεταφέρουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, είναι συγκλονιστικές. Ο Μιγκέλ, ένας επιβάτης που ταξίδευε μαζί με άλλους συναδέλφους του στα πίσω βαγόνια ενός από τα τρένα, περιέγραψε στο ραδιοφωνικό δίκτυο COPE τη στιγμή του δυστυχήματος.



«Ακούσαμε μια έντονη βουή, έναν πραγματικά τεράστιο κρότο που διήρκησε 10 δευτερόλεπτα, σαν το τρένο να εκτροχιάζεται. Από το δεξί παράθυρο, μπορούσαμε να δούμε ένα κατεστραμμένο τρένο, φαντάζομαι ήταν το άλλο» που ενεπλάκη, είπε.





«Ακούσαμε έναν τεράστιο κρότο»

«Μέσα από το παράθυρο είδα ένα από τα βαγόνια που είχε πέσει και ήταν εντελώς καμένο», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE η Πατρίσια, μια επιβάτιδα η οποία ανέφερε ότι είναι έγκυος.



«Βλέπω πολύ κόσμο εδώ έξω. Ειλικρινά, οι άνθρωποι στο βαγόνι έδρασαν με αξιοσημείωτη ψυχραιμία δεδομένης της κατάστασης και με βοήθησαν να βγω. Είμαστε όλοι εδώ προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβη».





«Άκουγα ανθρώπους να ουρλιάζουν, ήταν φρικτό»

Την ίδια ώρα, μια 17χρονη κοπέλα ονόματι Εντουάρντα, η οποία ταξίδευε σε ένα από τα τρένα, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι στο σημείο επικρατούσε «χάος» και ότι είδε θύματα κάτω από τα τρένα.



«Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Άκουγα κραυγές... Ήταν φρικτό», ανέφερε. «Ήταν μια καταστροφή... Μπορούσα να ακούσω ανθρώπους να ουρλιάζουν πανικόβλητοι».



Δήλωσε επιπλέον πως η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που είχε ως αποτέλεσμα να εκτιναχθεί προς τα εμπρός και αρχικά πίστεψε πως το τρένο είχε κάνει επείγουσα στάση. Συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα του δυστυχήματος όταν είδε τραυματισμένους ανθρώπους και της ζητήθηκε να βγει από το τρένο.





Η περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης Λα Μάντσα ανέφερε πως ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 30 από 10 βάσει του προηγούμενου απολογισμού που είχε ανακοινώσει προειδοποιώντας πως θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω.





Το χρονικό της τραγωδίας

Η αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας AVE συγκρούστηκε με συρμό της Iryo που βρισκόταν ακινητοποιημένος στις γραμμές. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το τρένο AVE προσέκρουσε από πίσω στην αμαξοστοιχία της Iryo, προκαλώντας τον εκτροχιασμό δύο βαγονιών της τελευταίας. Το ένα από τα τρένα, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Iryo, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μετέφερε 147 επιβάτες, ενώ ο άλλος συρμός είχε 397 επιβαίνοντες. Οι αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν εκτελούσαν δρομολόγια από και προς τη Σεβίλλη.





Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, ⁠το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα, 10.00 ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στις πόλεις Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.

























Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε «συγκλονισμένος» από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρδα και εξέφρασε την «αλληλεγγύη και τη στήριξή του στα θύματα και τις οικογένειές τους» με μήνυμά του στον λογαριασμό του στο X. Ο Σάντσεθ ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια «στους πληγέντες και να εγγυηθούν την ασφάλειά τους».





Ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ΄ μετέφερε «τα συλλυπητήρια, τη στήριξη και την αγάπη» του Βασιλικού Οίκου σε μια στιγμή «τόσο σκληρή και τόσο δύσκολη» μετά το σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ούρδα.





Η σύγκρουση σημειώθηκε εννέα μήνες, έπειτα ένα δυστύχημα με την εμπλοκή τρένων υψηλής ταχύτητας της ίδιας εταιρείας, στην ίδια γραμμή, που στοίχισε τη ζωή σε 46 ανθρώπους. Η σύγκρουση τον Ιανουάριο, η οποία είχε σημειωθεί όταν ένα τρένο εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε μια άλλη αμαξοστοιχία κοντά στο Ανταμούζ, στην περιφέρεια της Κόρδοβα, είχε αναζωπυρώσει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με το ύψος των επενδύσεων στη συντήρηση των σιδηροδρόμων τα τελευταία χρόνια.





Συλλυπητήρια για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία από το ΥΠΕΞ

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών στις οικογένειες των θυμάτων, στο λαό καθώς και στην κυβέρνηση της Ισπανίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Τολέδο.



«Βαθιά θλίψη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Τολέδο της Ισπανίας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.



Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του λαού και της κυβέρνησης της Ισπανίας», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών στο Χ.





Έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια η ΕΕ



Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαίωσε σήμερα πως είναι έτοιμη να προσφέρει «κάθε δυνατή βοήθεια» στις ισπανικές αρχές, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα νότια της Μαδρίτης. «Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο. Η αξιωματούχος επισήμανε πως είναι «πάρα πολύ νωρίς, υπερβολικά νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα» σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ανθρώπινο σφάλμα η πιθανότερη αιτία της πολύνεκρης σύγκρουσης τρένων στην Ισπανία: Τεχνικός δεν ειδοποίησε ότι τα δύο τρένα ήταν στην ίδια γραμμή

Σε ανθρώπινο σφάλμα αποδίδουν την πολύνεκρη σύγκρουση των σιδηροδρομικών συρμών, που σημειώθηκε κοντά στο Τολέδο, πηγές του ισπανικού υπουργείου Μεταφορών, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα ABC. Σύμφωνα με αυτές τις, ομολογουμένως πρωτόλειες εκτιμήσεις, το δυστύχημα, από το οποίο μέχρι στιγμής 68 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, επήλθε συνεπεία της αμέλειας ενός σιδηροδρομικού υπαλλήλου.

Πρόκειται για κάποιον τεχνικό του δημόσιου οργανισμού σιδηροδρόμων της Ισπανίας Adif, ο οποίος φέρεται να επισκεύαζε μια βλάβη στο κεντρικό σύστημα σηματοδότησης. Το άτομο αυτό όφειλε να προειδοποιήσει τον συρμό-εξπρές της εταιρείας Iryo, ο οποίος ήταν προσωρινά ακινητοποιημένος, ότι στην ίδια γραμμή κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα ένας συρμός της εταιρείας Ave.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, έκανε λόγο για ένα σφάλμα ασφαλείας στο σύστημα ελέγχου και χαρακτήρισε «ανεξήγητη» την απόφαση των διαχειριστών να διατάξουν το τρένο της Ave να συνεχίσει την πορεία του, αντί να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Δεδομένου ότι, κατά τον Πουέντε, υπήρχε χρόνος -και δη περισσότερο από επαρκής, προτού γίνει η σύγκρουση των δύο συρμών.

Ο Ισπανός υπουργός είπε ότι το σύστημα έπαθε βλάβη γύρω στις 08:30 και η εντολή για επανεκκίνηση δόθηκε μόλις 6 λεπτά αργότερα. Το τρένο της Ave διήνυσε περίπου 25 χιλιόμετρα προτού συγκρουστεί με εκείνο της Iryo.



Στον ίδιο τόνο, άλλες πηγές από την ισπανική κυβέρνηση εκμυστηρεύτηκαν στην εφημερίδα El Pais, μία από τις μεγαλύτερες της χώρας, ότι «ανθρώπινο λάθος ενός χειριστή της Adif, προσπαθώντας να αποκαταστήσει δυσλειτουργία του κύριου συστήματος σηματοδότησης, είναι η πιθανότερη αιτία του τρομακτικού δυστυχήματος».



Το σύστημα ασφαλείας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των τρένων στην Ισπανία είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, ωστόσο, όπως προβλέπεται παντού στον κόσμο, περνά σε χειροκίνητη λειτουργία σε περιπτώσεις βλάβης. Αυτό συνέβη το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 2026, με αμφότερες τις αμαξοστοιχίες, της Ave και της Iryo να ακινητοποιούνται. Όμως, όταν έγινε η παράκαμψη των αυτόματων λειτουργιών και τον έλεγχο της κυκλοφορίας ανέλαβε κάποιος υπεύθυνος βάρδιας, προέκυψε το σφάλμα -ή, μάλλον, μία αλληλουχία από λάθη και παραλείψεις.

Τα εμπλεκόμενα μέρη (Adif, Ave, Iryo), μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των αιτίων της τραγωδίας -εξάλλου οι προτεραιότητές τους είναι σωστικές και κατεπείγουσες στην παρούσα φάση.



Η Adif, η ισπανική σιδηροδρομική αρχή, αναφέρει πάντως ότι οι συρμοί που συγκρούστηκαν ήταν «ένα τρένο της Renfe και ένα άλλο της εταιρείας Iryo, τα οποία και τα δύο εκτελούσαν τη διαδρομή Μαδρίτη-Σεβίλλη».



Το συμβάν έλαβε χώρα στην Ούρδα του Τολέδο, σε απόσταση 140 χιλιομέτρων νοτίως της Μαδρίτης. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στο τρένο της Renfe επέβαιναν 397 επιβάτες και περίπου 150 σε εκείνο της Iryo.

Διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, προσπαθούν να συναρμολογήσουν τις διάσπαρτες πληροφορίες σε ένα πρώτο σενάριο ερμηνείας. Το Reuters και Deutsche Welle μεταδίδουν ότι η Adif έδωσε εντολή σε ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγια υπό τη διαχείριση της ιδιωτικής κοινοπραξίας Iryo να σταματήσει, λόγω της προαναφερθείσας βλάβης στο αυτόματο σύστημα σηματοδότησης.



Η DW αποτάθηκε στον διευθυντή της περιοδικής έκδοσης Railway Gazette International, τον Nick Kingsley, ο οποίος θεωρείται αυθεντία στον κλάδο. Ο Kingsley επισήμανε ότι το δυστύχημα της 28ης Οκτωβρίου είναι το δεύτερο πολύνεκρο της χρονιάς 2026 για το δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας. Ο Nick Κingsley το χαρακτήρισε ως «μια μαύρη μέρα για τον ισπανικό σιδηροδρομικό κλάδο» και ανέφερε ότι θα τεθούν «βαθιά ερωτήματα» σχετικά με το πώς συνέβη.







Αν και προειδοποίησε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για εικασίες, ο Kingsley είπε στην DW ότι «το βασικό σημείο στις σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας είναι να σχεδιάζονται συστήματα ασφαλείας και εξειδικευμένα κυκλώματα σηματοδότησης-ελέγχου των συρμών, έτσι ώστε τα τρένα να μην συγκρούονται, κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει ποτέ. Αυτή είναι η θεμελιώδης και απαράβατη αρχή για οποιονδήποτε αυτοματισμό». Ο Kingsley αναφέρει επίσης ότι οι ερευνητές θα εξετάσουν αν υπάρχουν ομοιότητες με το θανατηφόρο ατύχημα του Ιανουαρίου.



Όπως εξήγησε ο ίδιος «το γεγονός ότι αυτά τα δύο ατυχήματα συνέβησαν την ίδια χρονιά, ενώ είχαμε περάσει πάνω από 30 χρόνια χωρίς ούτε ένα θανατηφόρο ατύχημα σε δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας οπουδήποτε στον κόσμο, ενώ τώρα συμβαίνει αυτό δύο φορές μέσα σε ένα έτος στην ίδια χώρα, είναι κάτι φοβερό», δήλωσε ο Κίνγκσλεϊ στη DW.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα