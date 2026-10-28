Το Λικούντ του Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι τα αραβικά κόμματα... «έκλεψαν τις εκλογές»

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δίνουν τα δύο αραβικά κόμματα, την Ενιαία Λίστα και το Ρα’αμ, τουλάχιστον 19 από τις 120 έδρες της Βουλής, ένα ιστορικό ρεκόρ.

Οι εκλογές «εκλάπησαν από αραβικά κόμματα που στηρίζουν την τρομοκρατία και την εξάλειψη του εβραϊκού κράτους», αναφέρει το Λικούντ, διαβεβαιώνοντας πως διαθέτει αποδείξεις για περιστατικά «διαφθοράς, απειλών, βίας, νοθείας και χρήσης απαγορευμένων λογισμικών για να παρακινήσουν τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν».

Απαιτεί μάλιστα το κόμμα τη διεξαγωγή έρευνας από την αστυνομία και τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, σχετικά με τις καταγγελίες για εκτεταμένη εκλογική απάτη και εκφοβισμό.

Τα αραβικά πολιτικά κόμματα, τα οποία συμμετέχουν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, έλαβαν χθες αριθμό ψήφων-ρεκόρ και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να κερδίσουν 19 έδρες. Αυτό σημαίνει ότι τόσο το μπλοκ του Νετανιάχου όσο και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα θα απέχουν πολύ από την επίτευξη πλειοψηφίας στην Κνεσέτ.

Σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, όπως σημειώνουν οι Times of Israel, το κόμμα του Νετανιάχου χαρακτήριζε παράνομη τη συνεργασία με αραβικά κόμματα.

Στη δήλωσή του σήμερα το Λικούντ αναφέρει ότι παραδίδει στην αστυνομία, στη Σιν Μπετ και στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή «εκατοντάδες μαρτυρίες» και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων «χιλιάδες φακέλους με μετρητά και ψηφοδέλτια του Ρα’αμ, απειλές και βία εναντίον μελών των εκλογικών επιτροπών, περισσότερους από έναν ψηφοφόρο πίσω από το παραβάν, διπλή ψήφο, αναντιστοιχίες μεταξύ του αριθμού των φακέλων και του αριθμού των ψηφοφόρων, χρήση παράνομου λογισμικού κινητοποίησης ψηφοφόρων και άλλα».

Το Λικούντ απαιτεί «εξονυχιστική έρευνα» και άμεση απάντηση από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Πάντως μέλος της Επιτροπής δήλωσε στο Κανάλι 12 ότι η Επιτροπή απορρίπτει τους ισχυρισμούς για απάτη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα