Συγκινητικό βίντεο: Η στιγμή που νεαρός επιβάτης του τρένου που συγκρούστηκε στο Τολέδο ξανασμίγει με την οικογένειά του

Όπως αναφέρει το laregion.es, ο νεαρός Έρικ, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα δύο μοιραία τρένα, έσμιξε και πάλι με την οικογένειά του το απόγευμα στο σταθμό Santa Justa της Σεβίλλης.

Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τη συγκινητική στιγμή που ο νεαρός αγκαλιάζει μία γυναίκα, η οποία πιθανότατα είναι η μητέρα του. Οι δύο τους αγκαλιάζονται σφιχτά, ενώ ο Έρικ δεν μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και κλαίει. Η οικογένειά του προφανώς αισθάνεται ανακούφιση που ο δικός τους άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του.

Ο σταθμός Santa Justa της Σεβίλλης έχει μετατραπεί σε ένα από τα κύρια σημεία παροχής βοήθειας στους πληγέντες του δυστυχήματος. Έχουν δημιουργηθεί χώροι για την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και πληροφοριών στους συγγενείς των θυμάτων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα