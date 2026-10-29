Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜπλόκα παντού: «Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία - Ποιος ο λόγος - Μπαράζ συλλήψεων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπλόκα παντού: «Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία - Ποιος ο λόγος - Μπαράζ συλλήψεων

 29.10.2026 - 06:45
Μπλόκα παντού: «Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία - Ποιος ο λόγος - Μπαράζ συλλήψεων

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έξι προσώπων, για αδικήματα όπως κλοπή, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη απασχόληση, άσκηση επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα χωρίς άδεια, παράνομη κατοχή αδασμοαφορολόγητων προϊόντων καπνού, καθώς και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 381 οχήματα και ελέγχθηκαν 487 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 35 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 246 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 15 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 13 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 134 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 89 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες οδηγών. Για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν πέντε έλεγχοι οδηγών, με αρνητική ένδειξη.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται
Μπλόκα παντού: «Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία - Ποιος ο λόγος - Μπαράζ συλλήψεων
Εορτολόγιο: Τα γνωστα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, 29 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Εφιαλτικές στιγμές για 20χρονο στη Λεμεσό - Του έκλεισαν τον δρόμο και τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού
Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια
Αποθήκες αντί για ιατρεία στα σχολεία της Κύπρου: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί χρειαστεί εξέταση;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Τα γνωστα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, 29 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

 29.10.2026 - 06:38
Επόμενο άρθρο

Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στις ΗΠΑ έκλεισε δωμάτιο ξενοδοχείου τέσσερις φορές και έκανε σεξ με μαθητή της - Καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλακή

 29.10.2026 - 06:55
Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

Η νέα κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό δημιουργεί ένα παράθυρο για επανεξέταση των δυνατοτήτων συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς όμως να έχουν μέχρι στιγμής διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις, για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, στις 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, αλλά ολοκληρώθηκε χωρίς κοινό ανακοινωθέν και χωρίς δημοσιοποίηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

  •  29.10.2026 - 06:24
Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια

Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια

  •  29.10.2026 - 06:29
Αποθήκες αντί για ιατρεία στα σχολεία της Κύπρου: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί χρειαστεί εξέταση;

Αποθήκες αντί για ιατρεία στα σχολεία της Κύπρου: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί χρειαστεί εξέταση;

  •  29.10.2026 - 06:28
Εφιαλτικές στιγμές για 20χρονο στη Λεμεσό - Του έκλεισαν τον δρόμο και τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού

Εφιαλτικές στιγμές για 20χρονο στη Λεμεσό - Του έκλεισαν τον δρόμο και τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού

  •  29.10.2026 - 06:32
Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται

Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται

  •  29.10.2026 - 06:22
Μπλόκα παντού: «Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία - Ποιος ο λόγος - Μπαράζ συλλήψεων

Μπλόκα παντού: «Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία - Ποιος ο λόγος - Μπαράζ συλλήψεων

  •  29.10.2026 - 06:45
Εορτολόγιο: Τα γνωστα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, 29 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Τα γνωστα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, 29 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  29.10.2026 - 06:38
Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

  •  27.10.2026 - 11:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα