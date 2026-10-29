Γερμανία: Λύκοι επιτέθηκαν σε 8χρονη σε ζωολογικό κήπο - Σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί

Την ώρα της επίθεσης, το πάρκο φέρεται να μην ήταν ακόμη ανοιχτό για το κοινό, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε πριν από την καθιερωμένη ώρα έναρξης λειτουργίας, στις 10:00. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, που πραγματοποιείται πριν ανοίξουν οι εγκαταστάσεις, είχαν δηλώσει συμμετοχή μόλις τρία παιδιά, τα οποία θα ακολουθούσαν το προσωπικό στις καθημερινές εργασίες του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κορίτσι μπήκε στον χώρο όπου φιλοξενούνται οι λύκοι, μαζί με άλλα δύο παιδιά και έναν επαγγελματία συνοδό. Ενώ βρίσκονταν μέσα στον περιφραγμένο χώρο, οι λύκοι φέρονται να επιτέθηκαν στο παιδί, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα, προτού η κατάσταση τεθεί υπό έλεγχο.

Στο σημείο κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το κορίτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αναφορές, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή, ωστόσο τα τραύματά του δεν απειλούν προς το παρόν τη ζωή του.

Τα άλλα δύο παιδιά δεν υπέστησαν σωματικά τραύματα, αλλά χρειάστηκε να λάβουν φροντίδα λόγω του ισχυρού σοκ που υπέστησαν, όπως μετέδωσε η γερμανική εφημερίδα «Μπιλντ». Εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Περιφέρειας δήλωσε ότι οι αρχές ενημερώθηκαν στις 09:30 το πρωί.

Το κορίτσι φέρεται να μεταφέρθηκε με ελικόπτερο διάσωσης στο νοσοκομείο Unfallkrankenhaus Berlin, στην περιοχή Μάρτσαν του Βερολίνου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει υποστεί και σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Το πάρκο έχει πλέον κλείσει, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στην είσοδο έχουν τοποθετηθεί ταινίες αποκλεισμού, ενώ μια πινακίδα στην πόρτα αναφέρει ότι η εγκατάσταση παραμένει κλειστή για «τεχνικούς λόγους».

Ωστόσο, η τοπική διοίκηση ανακοίνωσε ότι το πάρκο άγριας ζωής θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας» εξαιτίας του περιστατικού. Η επαναλειτουργία του θα επιτραπεί μόνο όταν δοθεί η σχετική έγκριση από την αρμόδια αρχή.

Η αστυνομία και η διοίκηση της περιφέρειας Τέλτοφ-Φλέμινγκ έχουν ξεκινήσει πλήρη έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς και γιατί επιτράπηκε σε παιδιά να εισέλθουν σε χώρο όπου φιλοξενούνται κορυφαίοι θηρευτές, αλλά και αν παραβιάστηκαν βασικοί κανόνες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον χάρτη του πάρκου, στις εγκαταστάσεις φιλοξενούνται γκρίζοι λύκοι και πολικοί λύκοι, καθώς και καφέ αρκούδες και λύγκες.

Μάλιστα, στην ιστοσελίδα του πάρκου διαφημίζονται αποκλειστικές δραστηριότητες γνωριμίας των παιδιών με τα ζώα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η φράση: «Ίσως θα θέλατε να ταΐσετε λύκους…».

Κάτοικος της περιοχής Κλάσντορφ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Πάντα αισθανόσουν ασφαλής εκεί, ακόμη και όταν πήγαινες με τα παιδιά. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς συνέβη κάτι τέτοιο».

Newsbomb.gr