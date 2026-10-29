VIDEO: Κυπριακό: «Yπό προϋποθέσεις μπορούν να υπάρξουν παραδοτέα» - Ενοχλημένη η Λευκωσία με Ολγκίν;

Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ Πρώτη Ενημέρωση ο κ. Αντωνίου επισήμανε ότι κατά τις επαφές της η κ. Ολγκίν θα επιχειρήσει να διαπιστώσει κατά πόσον υπάρχουν παραδοτέα, στην βάση των όσων συμφωνήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Ατωνίου επισήμανε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά εκτιμά πως υπό προϋποθέσεις μπορούν να υπάρξουν παραδοτέα όσον αφορά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία, αλλά και την ουσία του Κυπριακού.

Ανέφερε ακόμα ότι κατά τις χωριστές επαφές που θα έχει με τους ηγέτες, η κ. Ολγκίν θα επιχειρήσει να δει την οπτική μέσα από την οποία αντικρίζουν την κατάσταση οι δύο πλευρές, ώστε να διαμορφώσει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί κατά την τριμερή συνάντηση στις 9 Νοεμβρίου.

Σε ερώτηση ότι μέσα από τις τοποθετήσεις της κ. Ολγκίν δίνεται η εντύπωση ότι είναι ο τελευταίος χορός για το Κυπριακό αυτή η προσπάθεια ο κ. Αντωνίου είπε ότι «εμείς αντιλαμβανόμαστε τους λόγους για τους οποίους η κ. Ολγκίν θέτει τα πράγματα σε μια ίση μοίρα, υποστηρίζοντας ότι η πρόοδος ή οι εξελίξεις εναπόκεινται στους δύο ηγέτες. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.»

Ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και καθ’ όλη την διάρκεια αυτών των τριών και πλέον χρόνων και κατά το τελευταίο διάστημα προσπάθησε μέσα από προσεγγίσεις να επιτύχουμε μια πρόοδο, σε κάθε περίπτωση η όποια πρόοδος υπάρχει, εμείς θεωρούμε ότι πιστώνεται στη δική μας πλευρά, στις δικές μας προσπάθειες. Σας θυμίζω τι είχαμε βιώσει επί θητείας του κ. Τατάρ ο οποίος είχε μια προσέγγιση αρνητική και υποστήριζε ότι θα έπρεπε να ικανοποιηθούν κάποιες προϋποθέσεις που έθετε για να δεχτεί να δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

«Υπό προϋποθέσεις μπορεί να υπάρξουν παραδοτέα το επόμενο διάστημα, να υπάρξουν και εξελίξεις, και να δούμε κατά πόσο είναι ρεαλιστικός ο στόχος να πάμε σε μια διευρυμένη σύνοδο όπου θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή το δεδομένο που έχουμε ενώπιον μας είναι ότι γίνονται μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα και στο επίπεδο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και στο επίπεδο της μεθοδολογίας αλλά και σε ότι αφορά την ουσία του Κυπριακού».

Σε ότι αφορά τη δήλωση του ΠτΔ ότι έρχονται εξαιρετικά κρίσιμες και σημαντικές μέρες στο Κυπριακό, ο κ. Αντωνίου είπε «συζητούμε σε τρία επίπεδα, το πρώτο έχει να κάνει με τα ΜΟΕ, το δεύτερο με τη μεθοδολογία που είχε προτείνει ο κ. Έρχιουρμαν, και επίσης όλα αυτά και τα ΜΟΕ και η μεθοδολογία πολλές φορές αγγίζουν την ουσία του Κυπριακού. Αυτό που ο Πρόεδρος εννοεί είναι ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις σε ότι αφορά το επόμενο βήμα. Το να πάμε σε διευρυμένη για να ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για εμάς είναι το μείζων, η επιδίωξη μας».

Την ίδια ώρα επισήμανε ότι «το να πάμε σε μια διευρυμένη και να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει πρόοδος είναι κάτι το οποίο απευχόμαστε, το ίδιο και τα ΗΕ. Το ίδιο και ο ΓΓ του ΟΗΕ δεν θα θέλει να κλείσει τη θητεία του με αποτυχία. Εκείνο που εμείς θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστικό είναι ότι στο εναπομείναν χρονικό διάστημα της θητείας Γκουτέρες να υπάρξει επιβεβαίωση του διαπραγματευτικού κεκτημένου, αν είναι δυνατό να συμφωνηθεί το κεκτημένο αυτό για να αποτελέσει και το κληροδότημα στον διάδοχο του.»

Όσον αφορά την πρόταση του ΠτΔ για την Αμμόχωστο ο κ. Αντωνίου ξεκαθάρισε ότι «δεν έχει απορριφθεί καθ ‘ ολοκληρία αυτή η πρόταση, είναι στο τραπέζι ζητήματα τα οποία η Τουρκία, κατά καιρούς διεκδικούσε άρα αυτή η πρόταση υπό προϋποθέσεις, μπορεί να αποτελέσει και ένα σημαντικό βήμα. Το μέρος της πρότασης που αφορά το εμπόριο των κατεχόμενων περιοχών με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Εμείς προσπαθούμε, γίνονται πάρα πολλές ενέργειες σε διακριτικό επίπεδο. Εμείς θέλουμε να δούμε αυτή η πρόταση συνδυαστικά να λειτουργήσει, και το ανέφερε και ο ΠτΔ πριν μερικές μέρες. Είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα. Η Αμμόχωστος είναι ένα τρανό παράδειγμα εδραίωσης εμπιστοσύνης σε περίπτωση που υλοποιηθεί, είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει βοηθητικά και σε επίπεδο κοινωνίας, ότι οι δύο πλευρές εννοούν αυτά που λένε αλλά και σε επίπεδο ηγεσιών», τόνισε ο κ. Αντωνίου.

Την ίδια ώρα επισήμανε ότι «εμείς δεν περιφρονούμε τα ΜΟΕ, αλλά έχουμε επιφυλάξεις σε δύο επίπεδα, το πρώτο είναι ότι όντως πρέπει να οικοδομούν την εμπιστοσύνη και το δεύτερο δεν θα πρέπει να υπονομεύουν αυτή την προσπάθεια».

Ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι «εμείς πιστεύουμε ότι με προϋποθέσεις εάν υπάρχει η κατάλληλη πολιτική βούληση και από την άλλη πλευρά μπορούν να υπάρξουν δραστικά μέτρα για να πάμε στο επόμενο βήμα».

Ενοχλημένη η Λευκωσία με την Ολγκίν;

Σε ερώτηση εάν η δική μας πλευρά έχει επιφυλάξεις για τον ρόλο που διαδραματίζει η Ολγκίν, ή εάν είναι ενοχλημένη με τον τρόπο που χειρίζεται τις διαπραγματεύσεις; Ο κ. Αντωνίου είπε ότι «υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα ή και ο Απεσταλμένος σε παλαιότερες περιπτώσεις, χωρίς να θέλουμε να μηδενίσουμε τη δουλειά τους, υπήρξαν προσεγγίσεις οι οποίες δεν ήταν συμβατές με τις δικές μας επιδιώξεις».

«Ένα παράδειγμα για το οποίο έγινε συζήτηση το τελευταίο διάστημα, όταν η κ. Ολγκίν για παράδειγμα βλέπει ανθρώπους από την κοινωνία των πολιτών, αυτές οι συναντήσεις δεν είναι αντιπροσωπευτικές, για παράδειγμα δεν είδε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου ή άλλα οργανωμένα σύνολα που εκπροσωπούν πολίτες της ΚΔ. Αυτά τα ζητήματα δεν τα εγείρει η Κυβέρνηση κατά τρόπο επίσημο θέλοντας να δημιουργήσει ρήξη απλά είναι παραδείγματα τα οποία εγείρουμε και στην ίδια. Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς όταν συζητούμε μεταξύ μας», εξήγησε.

Την ίδια ώρα ο κ. Αντωνίου όσον αφορά τη μεθοδολογία του κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι «αποτελείται από τέσσερα σημεία, εγείρει το ζήτημα της εκ περιτροπής προεδρίας, το θέμα των συγκλίσεων και το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος. Για εμάς αυτά τα τρία είναι λυμένα και του τα έχουμε απαντήσει. Στο ζήτημα της εκ περιτροπής προεδρίας η θέση μας είναι σαφής, εμείς την έχουμε αποδεχτεί επί της αρχής, όμως συνδυαστικά με το τι θα πάρουμε εμείς στο θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων»

Ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι «στο θέμα της καταγραφής των συγκλίσεων συμφωνούμε. Η μόνη διαφωνία που έχουμε με τον κ. Έρχιουρμαν είναι ότι ο ίδιος λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν προσυμφωνημένες επιπτώσεις. Για εμάς αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό»

Εξήγησε ότι «στο τέταρτο σημείο της μεθοδολογίας εμείς έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις, είναι κάτι το οποίο συμφωνούν και τα ΗΕ. Αυτό είναι το προβληματικό στοιχείο που προσπαθούμε να λύσουμε. Ο ΠτΔ έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση και περιλαμβάνεται στα 19 σημεία, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να λειτουργήσει και να γίνει αποδεκτή από τον Ερχιουρμαν και από την Τουρκία, ούτως ώστε να παρακάμψουμε αυτό το σκόπελο»

«Σε πολλές περιπτώσεις τόσο ο Έρχιουρμαν όσο και ο Τατάρ υποστηρίζουν ότι η πολιτική ισότητα, εξ υπακούει και αριθμητική ισότητα και κυριαρχική, και αυτό είναι προβληματικό», τόνισε ο κ. Αντωνίου.

Σε ερώτηση εάν είμαστε κοντά στο να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για ουσιαστική επανέναρξη συνομιλιών ο κ. Αντωνίου είπε ότι βρισκόμαστε σε ένα καθοροριστικό στάδιο. «Ρεαλιστικά ομιλούντες αυτή τη στιγμή είμαστε στο σημείο όπου υπάρχουν στοιχεία. που μπορεί να μας οδηγήσουν να πάμε σε μια διευρυμένη.»

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