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«Μου ζήτησε ο γιος μου να βάλει σκουλαρίκι, με ρώτησε γιατί τα κορίτσια έχουν από μικρά και εγώ όχι;» - Τι αποκάλυψε γνωστός παρουσιαστής