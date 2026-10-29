«Μου ζήτησε ο γιος μου να βάλει σκουλαρίκι, με ρώτησε γιατί τα κορίτσια έχουν από μικρά και εγώ όχι;» - Τι αποκάλυψε γνωστός παρουσιαστής

Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ
Η νέα κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό δημιουργεί ένα παράθυρο για επανεξέταση των δυνατοτήτων συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς όμως να έχουν μέχρι στιγμής διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις, για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, στις 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, αλλά ολοκληρώθηκε χωρίς κοινό ανακοινωθέν και χωρίς δημοσιοποίηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.