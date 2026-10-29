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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες - ΔΗΣΥ, έγκλημα και Κυπριακό στα πρωτοσέλιδα

 29.10.2026 - 08:32
Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες - ΔΗΣΥ, έγκλημα και Κυπριακό στα πρωτοσέλιδα

Το προεκλογικό σκηνικό στον ΔΗΣΥ με την εξαγγελία του Χάρη Γεωργιάδη ότι δεν θα υποστηρίξει υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου, η έκθεση της Αστυνομίας για το έγκλημα στην Κύπρο, η αναμενόμενη άφιξη της Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο, οι εορτασμοί της επετείου του «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου 1940, η μόνιμη παρουσία των ελληνικών F-16 στην Κύπρο και η χθεσινή σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο της Ισπανίας είναι τα κύρια θέματα σήμερα στα πρωτοσέλιδα των κυπριακών εφημερίδων.

H «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε ο Χ. Γεωργιάδης» γράφει στο κύριό της θέμα ότι εξόργισε στελέχη του ΔΗΣΥ η εξαγγελία του Χάρη Γεωργιάδη ότι δεν θα στηρίξει ενδεχόμενη επιλογή του Αβέρωφ Νεοφύτου ως υποψηφίου του κόμματος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σε άλλο της θέμα γράφει ότι αποτελεί βήμα προόδου η ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος», αλλά το οικονομικό όφελος παραμένει άγνωστο. Αλλού, γράφει ότι ο ΟΚΥπΥ εισέρχεται σε νέα κρίση με ανοικτές εργασιακές διαφορές και ελλείψεις προσωπικού.

Ο «Πολίτης» στο κύριό του θέμα με τίτλο «Καλπάζει το σοβαρό έγκλημα» γράφει ότι αύξηση της τάξης του 27,8%, από τον περσινό μέχρι τον φετινό Ιούνιο, στις καταχωρισμένες υποθέσεις σοβαρού εγκλήματος προκύπτει από στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Αστυνομίας. Σε άλλο του θέμα γράφει για τη χθεσινή φονική σύγκρουση δύο τρένων στο Τολέδο της Ισπανίας, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία. Αλλού, γράφει ότι η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, φθάνει απόψε στην Κύπρο για μια πιθανώς τελευταία επίσκεψή της.

Ο «Φιλελεύθερος» κάτω από τον τίτλο «Το υβριδικό έγκλημα σαρώνει και στην Κύπρο» αναφέρεται σε έκθεση της Αστυνομίας, η οποία καταγράφει αύξηση των υποθέσεων και μείωση της εξιχνίασης και γράφει ότι νέες μορφές παρανομιών επιβάλλουν στρατηγικές προτεραιότητες στην αντιμετώπιση. Σε άλλο του θέμα γράφει ότι σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας τελέστηκαν χθες οι εορτασμοί του κυπριακού ελληνισμού για την επέτειο του «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου 1940. Αλλού αναφέρεται στη χθεσινή σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο της Ισπανίας.

Η «Χαραυγή» στο κύριό της θέμα με τίτλο «Η Ολγκίν ζητά κινήσεις από τους δύο ηγέτες» γράφει ότι η Μαρία Άνχελα Ολγκίν φθάνει σήμερα στην Κύπρο με περιορισμένες προσδοκίες για ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό. Σε άλλο της θέμα αναφέρεται στους χθεσινούς εορτασμούς για την επέτειο του «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου 1940, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία. Αλλού γράφει ότι απόψε οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιήσουν έκτακτη γενική συνέλευση ζητώντας οριστικές λύσεις.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα “Cyprus Mail” στο κύριό της θέμα με τίτλο «Τα ελληνικά F-16 είναι τώρα στην Κύπρο μακροπρόθεσμα», αναφέρεται στη δήλωση του Υπουργού Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, ότι ελληνικά αεροσκάφη F-16 και ένα πλοίο του Ελληνικού Ναυτικού έχουν τώρα μόνιμη παρουσία στην Κύπρο. Αλλού, αναφέρεται στη χθεσινή σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο της Ισπανίας. Σε άλλο της θέμα αναφέρεται στους χθεσινούς εορτασμούς για την επέτειο του «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου 1940, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία.

ΚΥΠΕ

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