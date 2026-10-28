Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΘέσεις περί «δύο κρατών» στην Κύπρο σε επιστολή που διαβίβασε η Τουρκία στα ΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θέσεις περί «δύο κρατών» στην Κύπρο σε επιστολή που διαβίβασε η Τουρκία στα ΗΕ

 28.10.2026 - 09:55
Θέσεις περί «δύο κρατών» στην Κύπρο σε επιστολή που διαβίβασε η Τουρκία στα ΗΕ

Τη θέση ότι συμφωνία στο Κυπριακό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω συνεργασίας μεταξύ «δύο κρατών», με κυριαρχική ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς, προβάλλει ο αντιπρόσωπος του ψευδοκράτους Μουράτ Σοϊσάλ σε επιστολή που διαβίβασε στον ΟΗΕ ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας, Αχμέτ Γιλντίζ.

Η επιστολή απαντά στην παρέμβαση της Μονίμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρέσβεως Μαρίας Μιχαήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 με θέμα «Η τήρηση του διεθνούς δικαίου σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης».

Στην επιστολή προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι «δεν υπάρχει ενιαία αρχή στη νήσο Κύπρο ικανή να εκπροσωπεί τόσο τον τουρκοκυπριακό λαό όσο και τον ελληνοκυπριακό λαό ή το νησί στο σύνολό του», υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν «δύο χωριστοί λαοί και δύο χωριστά κράτη».

Για το 1974, παρουσιάζει την τουρκική στρατιωτική ενέργεια ως επέμβαση βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεως του 1960, ενώ διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η Τουρκία «ήταν υποχρεωμένη να επέμβει σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της». Κανένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν χαρακτηρίζει την τουρκική ενέργεια «εισβολή» ή τη μετέπειτα παρουσία της «κατοχή», συνεχίζει.

Ως προς τον εκτοπισμό, ισχυρίζεται ότι το ζήτημα «διευθετήθηκε συνολικά» μέσω της Συμφωνίας της Γ' Βιέννης το 1975.

Η επιστολή προβάλλει ισχυρισμούς για απουσία λογοδοσίας για παραβιάσεις δικαιωμάτων κατά Τουρκοκυπρίων και λέει ότι το ζήτημα των αγνοουμένων αφορά τους Τουρκοκυπρίους ήδη από το 1963.

Καταλήγοντας, υποστηρίζει ότι «μια νέα προσέγγιση έχει καταστεί αναπόφευκτη» και ότι βιώσιμη συμφωνία προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ «δύο κρατών».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου για 22χρονο στη Λεμεσό: Τον χτύπησαν στο κεφάλι και του άρπαξαν το πορτοφόλι ενώ έκανε διανομή – Η επίθεση από 4 πρόσωπα τα ξημερώματα
Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κύπρο: Χωρίς ρεύμα 10 περιοχές σε Λεμεσό και Λάρνακα – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση των βλαβών
Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι στην Κύπρο – Πότε θα χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα και πού χρειάζεται προσοχή;
Γονείς, προσοχή! Έχετε παιδί από 4 έως 18 ετών; Μπορεί να δημιουργήσει το δικό του τραγούδι ή podcast και να διεκδικήσει βραβεία - Δωρεάν σχολικός διαγωνισμός στην Κύπρο
28η Οκτωβρίου: Ετοιμάζεστε για περίπατο; Ποια malls θα είναι ανοικτά σήμερα στην Κύπρο – Τι θα λειτουργήσει
Έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητο στο Φρέναρος; Χειροπέδες σε 22χρονο – Ενώπιον Δικαστηρίου η υπόθεση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ωρες αγωνίας για την 16χρονη Μαρία: Εχει εξαφανιστεί από την Λευκωσία και δεν την εντοπίζουν - Φωτογραφία

 28.10.2026 - 09:35
Επόμενο άρθρο

Δείτε βίντεο: Ο επισμηναγός Χρήστος Χαρίτος, πιλότος του F-16 «Ζευς» που θα πετάξει την 28η Οκτωβρίου - Νιώθω τιμή και ευθύνη

 28.10.2026 - 10:23
Σεισμός στον ΔΗΣΥ: Ρωγμές στα θεμέλια και μάχη για την επόμενη μέρα - Τι θα απομείνει από την ενότητα μετά την επιλογή υποψηφίου, για τις προεδρικές εκλογές  

Σεισμός στον ΔΗΣΥ: Ρωγμές στα θεμέλια και μάχη για την επόμενη μέρα - Τι θα απομείνει από την ενότητα μετά την επιλογή υποψηφίου, για τις προεδρικές εκλογές  

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη εσωκομματική δοκιμασία. Οι τελευταίες εξελίξεις, δεν αφορούν απλώς μια διαφωνία ανάμεσα σε κορυφαία στελέχη, για το ποιος θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Φέρνουν στην επιφάνεια προβλήματα που αγγίζουν την ηγεσία, τις εσωτερικές ισορροπίες, την πολιτική ταυτότητα της παράταξης και κυρίως, την εμπιστοσύνη μεταξύ ανθρώπων, που μέχρι πρότινος βρίσκονταν στην ίδια πολιτική γραμμή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σεισμός στον ΔΗΣΥ: Ρωγμές στα θεμέλια και μάχη για την επόμενη μέρα - Τι θα απομείνει από την ενότητα μετά την επιλογή υποψηφίου, για τις προεδρικές εκλογές  

Σεισμός στον ΔΗΣΥ: Ρωγμές στα θεμέλια και μάχη για την επόμενη μέρα - Τι θα απομείνει από την ενότητα μετά την επιλογή υποψηφίου, για τις προεδρικές εκλογές  

  •  28.10.2026 - 07:00
Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

  •  27.10.2026 - 11:58
Εκλογικό θρίλερ στο Ισραήλ: Απόλυτη ισοπαλία Νετανιάχου – Άιζενκοτ και αγωνία για την επόμενη κυβέρνηση

Εκλογικό θρίλερ στο Ισραήλ: Απόλυτη ισοπαλία Νετανιάχου – Άιζενκοτ και αγωνία για την επόμενη κυβέρνηση

  •  28.10.2026 - 10:15
28η Οκτωβρίου: 86 χρόνια από το «ΟΧΙ» – Το τελεσίγραφο, η αντίσταση και η ιστορία πίσω από την επέτειο

28η Οκτωβρίου: 86 χρόνια από το «ΟΧΙ» – Το τελεσίγραφο, η αντίσταση και η ιστορία πίσω από την επέτειο

  •  28.10.2026 - 07:07
28η Οκτωβρίου: Ετοιμάζεστε για περίπατο; Ποια malls θα είναι ανοικτά σήμερα στην Κύπρο – Τι θα λειτουργήσει

28η Οκτωβρίου: Ετοιμάζεστε για περίπατο; Ποια malls θα είναι ανοικτά σήμερα στην Κύπρο – Τι θα λειτουργήσει

  •  28.10.2026 - 07:11
Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κύπρο: Χωρίς ρεύμα 10 περιοχές σε Λεμεσό και Λάρνακα – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση των βλαβών

Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κύπρο: Χωρίς ρεύμα 10 περιοχές σε Λεμεσό και Λάρνακα – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση των βλαβών

  •  28.10.2026 - 08:55
Στιγμές τρόμου για 22χρονο στη Λεμεσό: Τον χτύπησαν στο κεφάλι και του άρπαξαν το πορτοφόλι ενώ έκανε διανομή – Η επίθεση από 4 πρόσωπα τα ξημερώματα

Στιγμές τρόμου για 22χρονο στη Λεμεσό: Τον χτύπησαν στο κεφάλι και του άρπαξαν το πορτοφόλι ενώ έκανε διανομή – Η επίθεση από 4 πρόσωπα τα ξημερώματα

  •  28.10.2026 - 09:16
Γονείς, προσοχή! Έχετε παιδί από 4 έως 18 ετών; Μπορεί να δημιουργήσει το δικό του τραγούδι ή podcast και να διεκδικήσει βραβεία - Δωρεάν σχολικός διαγωνισμός στην Κύπρο

Γονείς, προσοχή! Έχετε παιδί από 4 έως 18 ετών; Μπορεί να δημιουργήσει το δικό του τραγούδι ή podcast και να διεκδικήσει βραβεία - Δωρεάν σχολικός διαγωνισμός στην Κύπρο

  •  28.10.2026 - 07:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα