Θέσεις περί «δύο κρατών» στην Κύπρο σε επιστολή που διαβίβασε η Τουρκία στα ΗΕ

Η επιστολή απαντά στην παρέμβαση της Μονίμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρέσβεως Μαρίας Μιχαήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 με θέμα «Η τήρηση του διεθνούς δικαίου σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης».

Στην επιστολή προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι «δεν υπάρχει ενιαία αρχή στη νήσο Κύπρο ικανή να εκπροσωπεί τόσο τον τουρκοκυπριακό λαό όσο και τον ελληνοκυπριακό λαό ή το νησί στο σύνολό του», υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν «δύο χωριστοί λαοί και δύο χωριστά κράτη».

Για το 1974, παρουσιάζει την τουρκική στρατιωτική ενέργεια ως επέμβαση βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεως του 1960, ενώ διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η Τουρκία «ήταν υποχρεωμένη να επέμβει σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της». Κανένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν χαρακτηρίζει την τουρκική ενέργεια «εισβολή» ή τη μετέπειτα παρουσία της «κατοχή», συνεχίζει.

Ως προς τον εκτοπισμό, ισχυρίζεται ότι το ζήτημα «διευθετήθηκε συνολικά» μέσω της Συμφωνίας της Γ' Βιέννης το 1975.

Η επιστολή προβάλλει ισχυρισμούς για απουσία λογοδοσίας για παραβιάσεις δικαιωμάτων κατά Τουρκοκυπρίων και λέει ότι το ζήτημα των αγνοουμένων αφορά τους Τουρκοκυπρίους ήδη από το 1963.

Καταλήγοντας, υποστηρίζει ότι «μια νέα προσέγγιση έχει καταστεί αναπόφευκτη» και ότι βιώσιμη συμφωνία προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ «δύο κρατών».