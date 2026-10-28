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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Σαφάρι» ελέγχων σε όλη την Κύπρο: Βροχή οι καταγγελίες στους δρόμους - Πόσοι οδηγοί πιάστηκαν να παρανομούν και γιατί έγιναν 8 συλλήψεις;

 28.10.2026 - 10:45
«Σαφάρι» ελέγχων σε όλη την Κύπρο: Βροχή οι καταγγελίες στους δρόμους - Πόσοι οδηγοί πιάστηκαν να παρανομούν και γιατί έγιναν 8 συλλήψεις;

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη οκτώ προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων εμπρησμός οχήματος, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, παράνομη κατοχή περιουσίας, πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 876 οδηγοί και 216 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 38 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψε μία καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 387 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 15 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 96 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν επτά οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 353 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 13 καταγγελίες, ενώ σε έξι προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ καταγράφηκαν τέσσερα θετικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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