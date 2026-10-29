Νιώθετε εξαντλημένοι μέσα στην ημέρα; 5 tips για περισσότερη ενέργεια

Το αίσθημα αυτό είναι ιδιαίτερα συχνό. Σύμφωνα με αμερικανικά δεδομένα, σχεδόν 3 στους 4 ενήλικες αναφέρουν ότι νιώθουν αυτή τη νωθρότητα αρκετά συχνά.

Η λύση, ωστόσο, δεν βρίσκεται απαραίτητα σ’ έναν ακόμη καφέ ή σ’ ένα γλυκό. «Υπάρχουν τρόποι να βελτιώσουμε τα επίπεδα ενέργειάς μας χωρίς να καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες καφεΐνης και ζάχαρης», επισημαίνει στον Independent ο δρ. Angel Ochoa, οικογενειακός γιατρός στο Scripps Coastal Medical Center Oceanside.

Όπως εξηγεί, μερικές απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να περιορίσουν την κόπωση:

1. Επιλέξτε τροφές που προσφέρουν σταθερή ενέργεια

Η διατροφή αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της ενέργειας. Όπως εξηγεί η διαιτολόγος Danna Raphael, από το Hospital for Special Surgery της Νέας Υόρκης, ο οργανισμός χρειάζεται επαρκή θρεπτικά συστατικά για να ανταποκριθεί στις καθημερινές απαιτήσεις. Η καφεΐνη μπορεί να προσφέρει μια προσωρινή τόνωση, αλλά δεν υποκαθιστά τη σωστή διατροφή.

Προτιμήστε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως το πεπόνι και το αγγούρι, που συμβάλλουν στην ενυδάτωση. Για ενδιάμεσα γεύματα, επιλέξτε τροφές με πρωτεΐνη, όπως αμύγδαλα και φασόλια edamame, που συμβάλλουν στη διατήρηση πιο σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

2. Σηκωθείτε από την καρέκλα και περπατήστε

Όταν αισθανόμαστε εξαντλημένοι, η άσκηση μπορεί να είναι το τελευταίο πράγμα που σκεφτόμαστε. Κι όμως, ακόμη και 10 λεπτά περπάτημα μπορούν να μας βοηθήσουν να νιώσουμε πιο δραστήριοι. Η κίνηση ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος και του οξυγόνου και συνδέεται με την απελευθέρωση ουσιών που βελτιώνουν τη διάθεση.

Όπως εξηγεί ο Jamie Shapiro, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ντένβερ, ακόμη και το να σηκωθούμε από την καρέκλα του γραφείου ή τον καναπέ ενεργοποιεί τον οργανισμό. Μια σύντομη βόλτα ή λίγα λεπτά κίνησης μπορούν, επομένως, να αποτελέσουν ένα ευχάριστο διάλειμμα από την καθιστική εργασία.

3. Μην ξεχνάτε το νερό

Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει αίσθημα κόπωσης και να επηρεάσει τη συγκέντρωση, σύμφωνα με τη Mayo Clinic. Ο οργανισμός αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από νερό, το οποίο χάνει συνεχώς μέσω φυσιολογικών λειτουργιών. Γι’ αυτό, η τακτική αναπλήρωση των υγρών είναι απαραίτητη.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, μία ποσότητα νερού κατάλληλη για όλους. Οι ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με τη σωματική διάπλαση, τη μυϊκή μάζα, τη δραστηριότητα και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

➤ Πρακτική συμβουλή: Έχετε ένα ποτήρι ή μπουκάλι νερό κοντά σας και πίνετε τακτικά μέσα στην ημέρα.

4. Δώστε προσοχή στην αναπνοή σας

Το παρατεταμένο στρες μπορεί να εξαντλήσει τόσο το σώμα, όσο και το μυαλό, επηρεάζοντας τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την ενέργεια και την εγρήγορση. Οι αργές, βαθιές αναπνοές συμβάλλουν στη χαλάρωση, ενεργοποιώντας μηχανισμούς του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, στους οποίους συμμετέχει το πνευμονογαστρικό νεύρο.

Όταν αισθάνεστε ότι η ένταση αυξάνεται, δοκιμάστε να σταματήσετε για λίγο και να αναπνεύσετε αργά και ήρεμα. Ακόμη και το σιγοτραγούδισμα μπορεί να λειτουργήσει χαλαρωτικά.

5. Κοιμηθείτε αρκετά – Και αξιοποιήστε έναν σύντομο υπνάκο

Ένας σύντομος μεσημεριανός ύπνος διάρκειας 20–30 λεπτών μπορεί να βελτιώσει την εγρήγορση και τη συγκέντρωση, σύμφωνα με το Harvard Health. Δεν μπορεί, όμως, να αναπληρώσει συστηματικά τον ανεπαρκή νυχτερινό ύπνο. Για τους περισσότερους ενήλικες, ο στόχος είναι περίπου 7–9 ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Εξίσου σημαντικό είναι να διατηρούμε, όσο γίνεται, σταθερές ώρες κατάκλισης και αφύπνισης.

Αν, λοιπόν, θέλετε να ενισχύσετε τα επίπεδα ενέργειάς σας, δε χρειάζεστε απαραίτητα μια ακόμη κούπα καφέ. Ισορροπημένα γεύματα, επαρκής ενυδάτωση, τακτική κίνηση, διαχείριση του στρες και ποιοτικός ύπνος μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά στην καθημερινότητά σας. Αν, πάντως, η κόπωση επιμένει παρά την επαρκή ξεκούραση ή επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα, είναι σημαντικό να διερευνηθεί με τη βοήθεια γιατρού.

Πηγή: ygeiamou.gr