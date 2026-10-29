Σήμανε συναγερμός: Δέντρα έπεσαν και κλαδιά κατέληξαν σε καλώδια της ΑΗΚ - Σε κινητοποίηση η Πυροσβεστική

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου έχουν προκαλέσει περιστατικά στην επαρχία Πάφου.

Τρεις κλήσεις για πτώσεις και μετακινήσεις δέντρων

Από τις τέσσερις κλήσεις που καταγράφηκαν στην Πάφο, οι τρεις αφορούσαν πτώσεις και μετακινήσεις δέντρων.

Τη διαχείριση των συγκεκριμένων περιστατικών έχει αναλάβει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ).

Κλαδιά έπεσαν σε καλώδια της ΑΗΚ στη Μηλιού

Παράλληλα, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς ανταποκρίθηκε σε κλήση στην περιοχή Μηλιού, όπου καταγράφηκε πτώση κλαδιών σε καλώδια της ΑΗΚ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.