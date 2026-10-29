Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήVIDEO: «Βολές» Καρούσου σε Γεωργιάδη: «Έπρεπε να γίνει δεκτή η παραίτηση του»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: «Βολές» Καρούσου σε Γεωργιάδη: «Έπρεπε να γίνει δεκτή η παραίτηση του»

 29.10.2026 - 12:32
VIDEO: «Βολές» Καρούσου σε Γεωργιάδη: «Έπρεπε να γίνει δεκτή η παραίτηση του»

Έντονη κριτική στον Χάρη Γεωργιάδη όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές, άσκησε ο Γιάννης Καρούσος.

Μιλώντας στην εκπομπή του Sigma «Πρωτοσέλιδο», τόνισε πώς η ιδιότητα του ως προέδρου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης δεν συνάδει με δηλώσεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν θα στηρίξει την επιλογή της βάσης του κόμματος.

Ταυτόχρονα επισήμανε ότι η ηγεσία έχει ζητήσει από όλα τα στελέχη να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους, ώστε να διαφυλαχθεί η ενότητα.

«Έπρεπε να γίνει δεκτή η παραίτηση Γεωργιάδη»

Ακόμα υποστήριξε ότι η παραίτηση του κ. Γεωργιάδη θα έπρεπε κατά την άποψη του να γίνει αποδεκτή.

«Δεν μπορεί να συνεχίζει να είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης» τόνισε, σημειώνοντας ότι σε προσωπικό επίπεδο, ο καθένας μπορεί να τοποθετείται όπως επιθυμεί, αλλά δεν μπορεί να διατηρεί θεσμικό ρόλο και ταυτόχρονα να δηλώνει ότι δεν θα ακολουθήσει την απόφαση της βάσης.

Υποστήριξε ότι, «όταν είσαι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης, δεν μπορείς να κάνεις δηλώσεις ότι ουσιαστικά δεν θα ακολουθήσεις το καταστατικό του κόμματος».

Ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι η διαδικασία πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους, χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις του κ. Γεωργιάδη ως λανθασμένες και άστοχες.

Σε ερώτηση εάν η ηγεσία του ΔΗΣΥ επικοινώνησε με τον Χάρη Γεωργιάδη, ο κ. Καρούσος είπε ότι δεν υπήρξε επικοινωνία, σημειώνοντας πως η θέση του είναι ξεκάθαρη ως προς την ανάγκη αποδοχής της παραίτησής του.

Οι αναφορές σε πολιτικό εκβιασμό

Την ίδια ώρα όσον αφορά τις αναφορές του Χάρη Γεωργιάδη για συνθήκες πίεσης και πολιτικού εκβιασμού ο κ. Καρούσος απέρριψε αυτή την ερμηνεία.

Όπως είπε ο κ. Καρούσος, ανέφερε ότι η κ. Δημητρίου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν υπήρξαν πιέσεις, εκτιμώντας ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δημιουργούν την εντύπωση πως αμφισβητείται η αξιοπιστία της ηγεσίας

Ανέφερε ακόμα ότι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν βοηθούν στην προσπάθεια διατήρησης της ενότητας.

Ποιον υποψήφιο προτιμά;

Σε ερώτηση που δέχθηκε ποιον υποψήφιο προτιμά, ανάμεσα σε Γιώργο Παμπορίδη και Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κ. Καρούσος απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια.

«Όποιος και να επιλεγεί, δίπλα του, μαζί του, να τον τρέξουμε», είπε ο κ. Καρούσος, σημειώνοντας ότι θα εργαστεί με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα είτε επιλεγεί ο Γιώργος Παμπορίδης είτε ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

«Είμαι κομματικός. Με ενδιαφέρει πρώτα και πάνω απ' όλα ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο κόσμος του», ανέφερε.

 

Δείτε το βίντεο

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή πρώην Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας – Πότε θα γίνει η κηδεία
Χάος στη Λάρνακα: Λεωφορείο έπεσε σε έργα και μπλόκαρε το δρόμο -Δείτε φωτογραφία
Αυτή είναι η πινακίδα που στέλνει τους οδηγούς στα θρανία -Γιατί δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει
Προσοχή στις εξορμήσεις σας! Πολίτης εντόπισε τεράστια φίνα - Δείτε βίντεο
Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια
Τρόμος στην Πάφο: Πέργκολα έπεσε πάνω σε δύο αυτοκίνητα – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χωρίς ρεύμα περιοχές ανά το Παγκύπριο εν μέσω της κακοκαιρίας - Πού καταγράφονται βλάβες

 29.10.2026 - 12:34
Επόμενο άρθρο

Σήμανε συναγερμός: Δέντρα έπεσαν και κλαδιά κατέληξαν σε καλώδια της ΑΗΚ - Σε κινητοποίηση η Πυροσβεστική

 29.10.2026 - 12:44
Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

Η νέα κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό δημιουργεί ένα παράθυρο για επανεξέταση των δυνατοτήτων συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς όμως να έχουν μέχρι στιγμής διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις, για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, στις 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, αλλά ολοκληρώθηκε χωρίς κοινό ανακοινωθέν και χωρίς δημοσιοποίηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

  •  29.10.2026 - 06:24
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Δεν θα αφιερώσω χρόνο σε δημόσιες αντιπαραθέσεις» – Το μήνυμα προς τον κόσμο του ΔΗΣΥ

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Δεν θα αφιερώσω χρόνο σε δημόσιες αντιπαραθέσεις» – Το μήνυμα προς τον κόσμο του ΔΗΣΥ

  •  29.10.2026 - 09:33
Παμπορίδης: «Στην προεκλογική λέγονται πελλάρες» – Τι είπε για Αβέρωφ, ΔΗΣΥ και Προεδρικές

Παμπορίδης: «Στην προεκλογική λέγονται πελλάρες» – Τι είπε για Αβέρωφ, ΔΗΣΥ και Προεδρικές

  •  29.10.2026 - 11:17
VIDEO: «Βολές» Καρούσου σε Γεωργιάδη: «Έπρεπε να γίνει δεκτή η παραίτηση του»

VIDEO: «Βολές» Καρούσου σε Γεωργιάδη: «Έπρεπε να γίνει δεκτή η παραίτηση του»

  •  29.10.2026 - 12:32
Χαλασμός Κυρίου: Έντονα φαινόμενα σε διάφορες περιοχές του νησιού – Δείτε βίντεο

Χαλασμός Κυρίου: Έντονα φαινόμενα σε διάφορες περιοχές του νησιού – Δείτε βίντεο

  •  29.10.2026 - 12:03
Παραιτήθηκε η Λαγκάρντ από πρόεδρος της ΕΚΤ - Αποχωρεί στις 7 Φεβρουαρίου 2027

Παραιτήθηκε η Λαγκάρντ από πρόεδρος της ΕΚΤ - Αποχωρεί στις 7 Φεβρουαρίου 2027

  •  29.10.2026 - 12:25
Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια

Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια

  •  29.10.2026 - 06:29
Αποθήκες αντί για ιατρεία στα σχολεία της Κύπρου: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί χρειαστεί εξέταση;

Αποθήκες αντί για ιατρεία στα σχολεία της Κύπρου: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί χρειαστεί εξέταση;

  •  29.10.2026 - 06:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα