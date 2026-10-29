VIDEO: «Βολές» Καρούσου σε Γεωργιάδη: «Έπρεπε να γίνει δεκτή η παραίτηση του»

Μιλώντας στην εκπομπή του Sigma «Πρωτοσέλιδο», τόνισε πώς η ιδιότητα του ως προέδρου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης δεν συνάδει με δηλώσεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν θα στηρίξει την επιλογή της βάσης του κόμματος.

Ταυτόχρονα επισήμανε ότι η ηγεσία έχει ζητήσει από όλα τα στελέχη να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους, ώστε να διαφυλαχθεί η ενότητα.

«Έπρεπε να γίνει δεκτή η παραίτηση Γεωργιάδη»

Ακόμα υποστήριξε ότι η παραίτηση του κ. Γεωργιάδη θα έπρεπε κατά την άποψη του να γίνει αποδεκτή.

«Δεν μπορεί να συνεχίζει να είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης» τόνισε, σημειώνοντας ότι σε προσωπικό επίπεδο, ο καθένας μπορεί να τοποθετείται όπως επιθυμεί, αλλά δεν μπορεί να διατηρεί θεσμικό ρόλο και ταυτόχρονα να δηλώνει ότι δεν θα ακολουθήσει την απόφαση της βάσης.

Υποστήριξε ότι, «όταν είσαι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης, δεν μπορείς να κάνεις δηλώσεις ότι ουσιαστικά δεν θα ακολουθήσεις το καταστατικό του κόμματος».

Ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι η διαδικασία πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους, χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις του κ. Γεωργιάδη ως λανθασμένες και άστοχες.

Σε ερώτηση εάν η ηγεσία του ΔΗΣΥ επικοινώνησε με τον Χάρη Γεωργιάδη, ο κ. Καρούσος είπε ότι δεν υπήρξε επικοινωνία, σημειώνοντας πως η θέση του είναι ξεκάθαρη ως προς την ανάγκη αποδοχής της παραίτησής του.

Οι αναφορές σε πολιτικό εκβιασμό

Την ίδια ώρα όσον αφορά τις αναφορές του Χάρη Γεωργιάδη για συνθήκες πίεσης και πολιτικού εκβιασμού ο κ. Καρούσος απέρριψε αυτή την ερμηνεία.

Όπως είπε ο κ. Καρούσος, ανέφερε ότι η κ. Δημητρίου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν υπήρξαν πιέσεις, εκτιμώντας ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δημιουργούν την εντύπωση πως αμφισβητείται η αξιοπιστία της ηγεσίας

Ανέφερε ακόμα ότι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν βοηθούν στην προσπάθεια διατήρησης της ενότητας.

Ποιον υποψήφιο προτιμά;

Σε ερώτηση που δέχθηκε ποιον υποψήφιο προτιμά, ανάμεσα σε Γιώργο Παμπορίδη και Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κ. Καρούσος απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια.

«Όποιος και να επιλεγεί, δίπλα του, μαζί του, να τον τρέξουμε», είπε ο κ. Καρούσος, σημειώνοντας ότι θα εργαστεί με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα είτε επιλεγεί ο Γιώργος Παμπορίδης είτε ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

«Είμαι κομματικός. Με ενδιαφέρει πρώτα και πάνω απ' όλα ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο κόσμος του», ανέφερε.

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