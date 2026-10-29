Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο λίγο αργότερα εξέπνευσε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Δερβενακίων, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Από το τροχαίο προκλήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο της λεωφόρου Βουλιαγμένης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα