Ακινητοποιήθηκε γερανοφόρο - Έκλεισε λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο σημείο

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, στις 12:15 το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10), οι έντονες βροχοπτώσεις επηρέαζαν τις διακινήσεις στο οδικό δίκτυο παγκύπρια.

Η ορατότητα στους δρόμους είναι περιορισμένη, ενώ σε διάφορα σημεία παρατηρείται ροή και συσσώρευση νερού, καθιστώντας το οδόστρωμα ολισθηρό.

Ακινητοποιήθηκε γερανοφόρο στον αυτοκινητόδρομο

Πέραν των προβλημάτων που προκαλούν οι καιρικές συνθήκες, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Λευκωσίας, περίπου ένα χιλιόμετρο από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, έχει αποκοπεί τμήμα της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Αιτία είναι η ακινητοποίηση γερανοφόρου οχήματος, το οποίο βρίσκεται στη λωρίδα ασφαλείας και καταλαμβάνει μερικώς την αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο και προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετακίνηση του οχήματος.

Έκκληση της Αστυνομίας προς τους οδηγούς

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, τόσο λόγω της περιορισμένης ορατότητας και του ολισθηρού οδοστρώματος όσο και λόγω του εμποδίου στον αυτοκινητόδρομο.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους.

Η ενημέρωση αφορά την κατάσταση που καταγραφόταν στις 12:15 μ.μ., η οποία ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την εξέλιξη των ενεργειών για τη μετακίνηση του γερανοφόρου.