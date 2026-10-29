Just married: Έλληνας τραγουδιστής παντρεύτηκε τον Κύπριο γιατρό σύντροφο του - Δείε φωτογραφίες

Tην πιο ευχάριστη εξέλιξη του έρωτα τους αποκάλυψε στα social media του Έλληνας τραγουδιστής και ο Κύπριος σύντροφος του. Τον περασμένο Απρίλιο ο τραγουδιστής ενώ έκαναν βαρκάδα ζήτησε από τον σύντροφό του να παντρευτούν κι εκείνος του είπε το πολυπόθητο «ναι». Ο λόγος για τον Ιάσονα Μανδηλά και τον Ηρόδοτο Ιωάννου.

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