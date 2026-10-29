Φόροι στην Ευρώπη: Πού βρίσκεται η Κύπρος και ποιες χώρες έχουν τα υψηλότερα ποσοστά

Το κυπριακό ποσοστό παρέμεινε χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, όπου ο λόγος φόρων προς ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 40,7% το 2025, καθώς και από το 41,3% που καταγράφηκε στη ζώνη του ευρώ.

Σύμφωνα με την Eurostat, ο συνολικός λόγος φόρων προς ΑΕΠ στην ΕΕ αυξήθηκε από 40,2% το 2024 σε 40,7% το 2025. Στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε από 40,7% σε 41,3% την ίδια περίοδο.

Σε απόλυτους αριθμούς, τα συνολικά έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 401 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024 και έφθασαν τα 7,686 τρισ. ευρώ το 2025.

Σημαντικές διαφορές καταγράφηκαν μεταξύ των κρατών μελών, όπου τα υψηλότερα ποσοστά φόρων και κοινωνικών εισφορών ως προς το ΑΕΠ καταγράφηκαν στη Γαλλία με 46%, στη Δανία με 45,1%, στο Βέλγιο με 44,7% και στην Αυστρία με 43,9%.

Στο άλλο άκρο, τους χαμηλότερους λόγους φόρων προς ΑΕΠ κατέγραψαν η Ιρλανδία με 22,7%, η Ρουμανία με 29,3%, η Μάλτα με 30,3% και η Βουλγαρία με 30,6%.

Συνολικά, ο λόγος φόρων προς ΑΕΠ αυξήθηκε το 2025 σε 19 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, όπου το ποσοστό ανέβηκε από 40,3% σε 41,4%, στη Μάλτα από 29,3% σε 30,3% και στην Ισπανία από 37,2% σε 38,1%.

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε σε οκτώ κράτη μέλη. Οι μεγαλύτερες υποχωρήσεις σημειώθηκαν στη Σουηδία, όπου ο λόγος φόρών προς ΑΕΠ μειώθηκε από 41,8% το 2024 σε 41,2% το 2025, και στη Λετονία, από 34,9% σε 34,2%.