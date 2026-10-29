Ερντογάν: Θα ανακηρύξουν τον επόμενο αιώνα «Αιώνα των Τούρκων»

« Είμαστε αποφασισμένοι να εξουδετερώσουμε όσους επιχειρούν να μπουν ανάμεσα σε εμάς και τους στόχους μας », δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες ή αποδέκτες.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία προχωρεί με το όραμα του «Αιώνα των Τούρκων» , δηλώνοντας ότι «τον επόμενο αιώνα θα τον ανακηρύξουμε Αιώνα των Τούρκων».

Αναφερόμενος στην 103η επέτειο της Τουρκικής Δημοκρατίας , σημείωσε ότι οι φετινοί εορτασμοί έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω της παρουσίας των ηγετών των τουρκικών κρατών στην Άγκυρα.

«Ζούμε τη συγκίνηση να γιορτάζουμε την Ημέρα της Δημοκρατίας μαζί με τους αδελφούς μας από τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, που αποτελεί την οικογενειακή μας συνέλευση», ανέφερε.

Κατά την ομιλία του, ο Τούρκος Πρόεδρος ευχαρίστησε ονομαστικά τους ηγέτες που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν , τον οποίο προσφώνησε ως «πρόεδρο της τουρκικής δημοκρατίας της βόρειας Κύπρου» .

Ευχαρίστησε επίσης τους Προέδρους του Καζακστάν, της Κιργισίας και του Ουζμπεκιστάν, καθώς και τους εκπροσώπους του Τουρκμενιστάν και του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκική Δημοκρατία, 103 χρόνια μετά την ίδρυσή της, αποτελεί κοινό επίτευγμα των 86 εκατομμυρίων πολιτών της χώρας και συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές επιτυχίες σε όλους τους τομείς.

Στην αρχή της ομιλίας του απέτισε φόρο τιμής στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ , στους πρωτεργάτες του τουρκικού εθνικού αγώνα, στους πεσόντες και στους βετεράνους.