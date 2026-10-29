Ενδιάμεσες στις ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί προηγούνται σε Μίσιγκαν και Τέξας - Θρίλερ σε Μέιν και Κάνσας για τη Γερουσία

Οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται να προηγούνται στο Μίσιγκαν και το Τέξας, ενώ στο Μέιν και το Κάνσας οι αναμετρήσεις για τη Γερουσία παραμένουν ανοιχτές, χωρίς σαφές προβάδισμα κάποιου υποψηφίου.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν τη μεταβολή του πολιτικού κλίματος σε πολιτείες που πριν από λίγους μήνες θεωρούνταν ιδιαίτερα δύσκολες για τους Δημοκρατικούς, ενισχύοντας τις προσδοκίες τους ότι μπορούν να διεκδικήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Πρόκειται, ωστόσο, για μια ιδιαίτερα σύνθετη εκλογική εξίσωση, καθώς το κόμμα χρειάζεται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία.

Από τις τέσσερις έδρες που εξετάζει η δημοσκόπηση, οι τρεις βρίσκονται - σήμερα - στα χέρια των Ρεπουμπλικανών.

Καθοριστικό ρόλο στην εικόνα που διαμορφώνεται, φαίνεται να παίζουν η δυσαρέσκεια για τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σε πολιτείες όπου είχε επικρατήσει άνετα στις προεδρικές του 2024, αλλά και η προσωπική απήχηση των υποψηφίων.

Τα ποσοστά στις τέσσερις πολιτείες

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του CNN μεταξύ πιθανών ψηφοφόρων, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:



Μίσιγκαν: Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ (Δημοκρατικοί) 49% – Μάικ Ρότζερς (Ρεπουμπλικανοί) 42%.



Τέξας: Τζέιμς Ταλαρίκο (Δημοκρατικοί) 49% – Κεν Πάξτον (Ρεπουμπλικανοί) 43%.



Μέιν: Τρόι Τζάκσον (Δημοκρατικοί) 49% – Σούζαν Κόλινς (Ρεπουμπλικανοί) 45%.



Κάνσας: Άνταμ Χάμιλτον (Δημοκρατικοί) 49% – Ρότζερ Μάρσαλ (Ρεπουμπλικανοί) 45%.

Παρά τις αριθμητικές διαφορές, το CNN επισημαίνει ότι στο Μέιν και το Κάνσας δεν υπάρχει στατιστικά σαφές προβάδισμα, ενώ ακόμη και στις πολιτείες όπου οι Δημοκρατικοί προηγούνται, καταγράφεται περιθώριο μεταβολής της εκλογικής συμπεριφοράς.

Μίσιγκαν: Προβάδισμα επτά μονάδων για τον Ελ-Σαγιέντ

Στο Μίσιγκαν, μία από τις πλέον ανταγωνιστικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ συγκεντρώνει 49%, έναντι 42% του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς. Η διαφορά των επτά ποσοστιαίων μονάδων αποτελεί σημαντική μεταβολή σε σχέση με τη δημοσκόπηση του CNN στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν η αναμέτρηση δεν ανέδειξε σαφές προβάδισμα.



Η ενίσχυση του Ελ-Σαγιέντ συνδέεται με τη συσπείρωση της εκλογικής βάσης των Δημοκρατικών μετά τις έντονες εσωκομματικές αντιπαραθέσεις στις προκριματικές εκλογές του Αυγούστου.

Σήμερα, το 95% των πιθανών ψηφοφόρων που αυτοπροσδιορίζονται ως Δημοκρατικοί δηλώνει ότι στηρίζει τον Ελ-Σαγιέντ, έναντι 90% στην προηγούμενη μέτρηση.



Παράλληλα, η εικόνα του Ρότζερς έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Το 50% των πιθανών ψηφοφόρων εκφράζει πλέον αρνητική γνώμη για τον πρώην βουλευτή, ποσοστό αυξημένο από το 42% στις αρχές Σεπτεμβρίου.



Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο αφορά τα κίνητρα των ψηφοφόρων. Περίπου τα τρία τέταρτα των υποστηρικτών του Ελ-Σαγιέντ αναφέρουν ότι τον ψηφίζουν επειδή τον στηρίζουν προσωπικά, ενώ το 57% των υποστηρικτών του Ρότζερς δηλώνει ότι η επιλογή του καθορίζεται κυρίως από την αντίθεσή του στον Δημοκρατικό υποψήφιο.

Τέξας: Ο Δημοκρατικός Ταλαρίκο μπροστά σε μια παραδοσιακά ρεπουμπλικανική πολιτεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στο Τέξας, μια πολιτεία που δεν έχει εκλέξει Δημοκρατικό σε πολιτειακό αξίωμα από το 1994.

Ο Τζέιμς Ταλαρίκο συγκεντρώνει 49% έναντι 43% του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει την πολιτεία το 2024 με τη μεγαλύτερη διαφορά από τις τρεις προεδρικές εκστρατείες του.



Η δημοσκόπηση δείχνει ότι ο Ταλαρίκο καταγράφει υψηλότερη υποστήριξη από εκείνη που συνήθως συγκεντρώνουν οι Δημοκρατικοί στο Τέξας, ιδιαίτερα μεταξύ των μη λευκών ψηφοφόρων. Συγκεκριμένα, ο Δημοκρατικός υποψήφιος υποστηρίζεται από το 63% των Λατίνων πιθανών ψηφοφόρων και το 64% των μη λευκών ψηφοφόρων συνολικά.



Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι τον στηρίζει το 22% των μη λευκών πιθανών ψηφοφόρων που είχαν ψηφίσει τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024.



Η απήχησή του αποδίδεται εν μέρει στις ιδιαίτερα αρνητικές αξιολογήσεις του Πάξτον. Το 24% των Ρεπουμπλικανών πιθανών ψηφοφόρων έχει αρνητική άποψη για τον υποψήφιο του κόμματός του, ενώ μόλις το 2% των Δημοκρατικών εκφράζει αντίστοιχα αρνητική γνώμη για τον Ταλαρίκο.



Επιπλέον, οι περισσότεροι υποστηρικτές του Δημοκρατικού υποψηφίου δηλώνουν ότι η επιλογή τους αποτελεί θετική ψήφο υπέρ του και όχι απλώς καταψήφιση του αντιπάλου του.



Πάντως, το Τέξας εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρά ρεπουμπλικανικά χαρακτηριστικά. Παρά την αρνητική πλέον αξιολόγηση του Τραμπ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα παραμένει δημοφιλέστερο από το Δημοκρατικό, ενώ ούτε στην αναμέτρηση για τη θέση του κυβερνήτη υπάρχει σαφής δημοσκοπικός επικεφαλής.

Κάνσας: Ο Μάρσαλ αντιμετωπίζει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων

Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη προκαλούν τα ευρήματα στο Κάνσας, την πιο σταθερά ρεπουμπλικανική από τις τέσσερις πολιτείες που εξετάζει το CNN. Ο Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον συγκεντρώνει 49% έναντι 45% του εν ενεργεία Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ, χωρίς ωστόσο η διαφορά να συνιστά σαφές στατιστικό προβάδισμα.



Η δημοσκόπηση δείχνει ότι η αναμέτρηση επηρεάζεται περισσότερο από την αρνητική εικόνα του Μάρσαλ παρά από τη δημοτικότητα του Δημοκρατικού αντιπάλου του. Παρότι μόλις περίπου το ένα τρίτο των πιθανών ψηφοφόρων στο Κάνσας έχει θετική άποψη για το Δημοκρατικό Κόμμα, ο Χάμιλτον συγκεντρώνει υποστήριξη που υπερβαίνει σημαντικά την κομματική του βάση.



Ειδικότερα, το 12% των Ρεπουμπλικανών και των ανεξάρτητων ψηφοφόρων που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικανούς δηλώνει ότι υποστηρίζει τον Δημοκρατικό υποψήφιο. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο που καταγράφει οποιοσδήποτε άλλος Δημοκρατικός υποψήφιος στις τέσσερις πολιτείες.



Παράλληλα, το 59% των υποστηρικτών του Χάμιλτον δηλώνει ότι βασικό κίνητρο της ψήφου του είναι η αντίθεση στον Μάρσαλ.



Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι περίπου ένας στους πέντε πιθανώς ψηφοφόρους δεν έχει ακόμη σχηματίσει συγκεκριμένη άποψη για τον Χάμιλτον, αλλά ακόμη και μεταξύ αυτών ο Δημοκρατικός εμφανίζεται να συγκεντρώνει περισσότερη υποστήριξη από τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του.

Μέιν: Αμφίρροπη μάχη για τη Σούζαν Κόλινς

Στο Μέιν, όπου οι Δημοκρατικοί θεωρούσαν από νωρίς ότι διαθέτουν σημαντική ευκαιρία να κερδίσουν μια έδρα των Ρεπουμπλικανών, η αναμέτρηση παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική.



Ο Δημοκρατικός Τρόι Τζάκσον συγκεντρώνει 49% έναντι 45% της εν ενεργεία Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς. Η διαφορά δεν αρκεί για να αναδείξει σαφές προβάδισμα, ενώ η γενική εικόνα έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη από τη δημοσκόπηση του CNN στις αρχές Σεπτεμβρίου.



Η Κόλινς είναι η μοναδική Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής που διεκδικεί επανεκλογή σε πολιτεία η οποία ψήφισε υπέρ των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2024. Η πολιτική της θέση διαφοροποιείται από εκείνη άλλων Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, καθώς οι ψηφοφόροι του Μέιν δεν τη θεωρούν στον ίδιο βαθμό διατεθειμένη να θέσει τα συμφέροντα του Τραμπ και του κόμματός της πάνω από εκείνα της πολιτείας.



Μάλιστα, το 21% των ψηφοφόρων που αποδοκιμάζουν τον Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει την Κόλινς. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 16% για τον Ρότζερς στο Μίσιγκαν, 12% για τον Μάρσαλ στο Κάνσας και 10% για τον Πάξτον στο Τέξας. Παρ' όλα αυτά, η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής αντιμετωπίζει σημαντική φθορά στην προσωπική της εικόνα. Το 54% των πιθανών ψηφοφόρων εκφράζει αρνητική γνώμη για την Κόλινς, ενώ και ο Τζάκσον εμφανίζει αρνητικό ισοζύγιο δημοτικότητας, με 46% αρνητικές και 39% θετικές αξιολογήσεις.



Η αναμέτρηση επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην ίδια την Κόλινς, καθώς περίπου τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων και των δύο υποψηφίων δηλώνουν ότι η στάση τους καθορίζεται περισσότερο από την εικόνα της παρά από εκείνη του Τζάκσον.

Ποιοι ψηφοφόροι εμφανίζονται περισσότερο αποφασισμένοι

Η δημοσκόπηση καταγράφει και διαφορές στον βαθμό κινητοποίησης των υποστηρικτών των δύο υποψηφίων στο Μέιν. Το 79% των ψηφοφόρων του Τζάκσον δηλώνει εξαιρετικά κινητοποιημένο να συμμετάσχει στις εκλογές, έναντι 62% των υποστηρικτών της Κόλινς.



Ωστόσο, το ποσοστό έντονης κινητοποίησης των ψηφοφόρων της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή έχει αυξηθεί κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ εκείνο των υποστηρικτών του Τζάκσον έχει παραμείνει σταθερό.



Παράλληλα, το 42% των πιθανών ψηφοφόρων δηλώνει ότι έχει δει διαφημίσεις υπέρ της Κόλινς, έναντι 27% που αναφέρει διαφημίσεις υπέρ του Δημοκρατικού αντιπάλου της.





Οι αναποφάσιστοι και η πιθανότητα μεταβολών μέχρι την κάλπη

Παρά τα σημαντικά ευρήματα για τους Δημοκρατικούς, η δημοσκόπηση του CNN δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο αλλαγών μέχρι την ημέρα των εκλογών.



Στο Μίσιγκαν, το Τέξας και το Κάνσας, τουλάχιστον ένας στους οκτώ πιθανώς ψηφοφόρους δηλώνει ότι θα μπορούσε ακόμη να αλλάξει την επιλογή του.



Στο Τέξας και το Κάνσας, τουλάχιστον το 60% αυτών των μη οριστικά αποφασισμένων ψηφοφόρων είναι Ρεπουμπλικανοί ή ανεξάρτητοι που κλίνουν προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η τελική κομματική συσπείρωση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το αποτέλεσμα.



Στο Μέιν, αντίθετα, περισσότεροι από εννέα στους δέκα πιθανώς ψηφοφόρους δηλώνουν ότι έχουν ήδη καταλήξει στην επιλογή τους.



Ωστόσο, και στις τέσσερις πολιτείες ο αριθμός των ψηφοφόρων που μπορούν να μεταβάλουν την προτίμησή τους είναι αρκετός ώστε να επηρεάσει τις καταγεγραμμένες διαφορές.

Η μάχη για τις τέσσερις έδρες που χρειάζονται οι Δημοκρατικοί

Η σημασία των τεσσάρων αναμετρήσεων υπερβαίνει τα όρια των συγκεκριμένων πολιτειών, καθώς εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια των Δημοκρατικών να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.



Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να καταγράψουν καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.



Οι ψηφοφόροι φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται τις εθνικές διαστάσεις της επιλογής τους, αν και τα κίνητρα διαφέρουν ανά πολιτεία.



Στο Μέιν, το 55% των υποστηρικτών του Δημοκρατικού Τρόι Τζάκσον αναφέρει ότι ο έλεγχος της Γερουσίας από το κόμμα αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο της ψήφου του.



Αντίθετα, στο Τέξας και το Κάνσας, η διατήρηση της κομματικής πλειοψηφίας αποτελεί σημαντικότερο παράγοντα για τους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους.



Στο Κάνσας, μάλιστα, οι μισοί από τους υποστηρικτές του Ρότζερ Μάρσαλ δηλώνουν ότι βασικό τους κριτήριο είναι ποιο κόμμα θα ελέγχει τη Γερουσία.



Ωστόσο, συνολικά και στις τέσσερις πολιτείες, η πλειονότητα των ψηφοφόρων αποδίδει μεγαλύτερη σημασία σε άλλους παράγοντες, όπως η προσωπική εικόνα των υποψηφίων και τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα