VIDEO: Τα Popemobile στο Βατικανό - Η εντυπωσιακή συλλογή οχημάτων του Πάπα, από την πολυτέλεια του 1930 στην ηλεκτροκίνηση

Η έκθεση καταγράφει την εξέλιξη των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετακινήσεις των προκαθημένων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τόσο στο Βατικανό όσο και κατά τις επισκέψεις τους στο εξωτερικό.

Τα οχήματα, γνωστά διεθνώς ως popemobiles, έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές με την πάροδο των δεκαετιών, καθώς οι κατασκευαστές τους προσαρμόζονταν στις ανάγκες κάθε Πάπα. Από τις κλειστές πολυτελείς λιμουζίνες, η σχεδίασή τους εξελίχθηκε σε ειδικά διαμορφωμένα αυτοκίνητα που επιτρέπουν στους Ποντίφικες να είναι ορατοί στα πλήθη, να χαιρετούν τους πιστούς και να ευλογούν ακόμη και βρέφη που τους μεταφέρουν οι γονείς τους.

Το πρώτο παπικό αυτοκίνητο του 1930 με τη μεταξωτή πολυθρόνα

Το παλαιότερο όχημα της έκθεσης είναι μια Mercedes-Benz Nürburg 460, η οποία παραδόθηκε στον Πάπα Πίο ΙΑ΄ στις 23 Μαΐου 1930.

Το αυτοκίνητο είχε κατασκευαστεί ειδικά για τις ανάγκες του Ποντίφικα και διέθετε πολυτελή πολυθρόνα επενδυμένη με μεταξωτό μπροκάρ, καθώς και λεπτομέρειες από εκλεκτό ξύλο και μέταλλο.

Σύμφωνα με τον Σάντρο Μπαρμπαγκάλο, επιμελητή του Τμήματος Ιστορικών Συλλογών των Μουσείων του Βατικανού, το συγκεκριμένο όχημα αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων παπικών αυτοκινήτων. Όπως εξήγησε, η κατασκευή του διαφοροποιήθηκε σημαντικά από τα συνηθισμένα μοντέλα παραγωγής, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της χρήσης του.

Ο ίδιος επισήμανε ότι τα μεταγενέστερα οχήματα σχεδιάστηκαν με βασικό στόχο να επιτρέπουν στον Πάπα να βλέπει το πλήθος και ταυτόχρονα να είναι ορατός από τους πιστούς, με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και άνεση.

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Τα αφαιρούμενα παράθυρα και ο διάφανος προστατευτικός θόλος

Σημαντική αλλαγή στον σχεδιασμό των παπικών αυτοκινήτων καταγράφηκε το 1960, όταν ο Πάπας Ιωάννης ΚΓ΄ παρέλαβε μια Mercedes-Benz 300 d Landaulet.

Το συγκεκριμένο μοντέλο διέθετε αφαιρούμενα πίσω πλευρικά παράθυρα, τα οποία επέτρεπαν στον Ποντίφικα να απλώνει το χέρι του προς τους πιστούς που συγκεντρώνονταν κατά μήκος της διαδρομής του.

Είκοσι χρόνια αργότερα, το 1980, η Mercedes-Benz κατασκεύασε ένα ειδικά διαμορφωμένο μοντέλο 230 G για την επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ στη Γερμανία.

Η σημαντικότερη καινοτομία ήταν ένας υπερυψωμένος διάφανος θόλος στο πίσω μέρος του οχήματος, ο οποίος παρείχε προστασία στον Ποντίφικα, επιτρέποντας παράλληλα σε εκατομμύρια πιστούς να τον βλέπουν κατά τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Η σχεδίαση αυτή αποτέλεσε τη βάση για τις επόμενες γενιές παπικών αυτοκινήτων, στις οποίες δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ορατότητα, στην ασφάλεια και στην άμεση επαφή με το συγκεντρωμένο πλήθος.

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο του Πάπα Φραγκίσκου

Η εξέλιξη των παπικών οχημάτων συνεχίστηκε με την ανάπτυξη του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού popemobile, το οποίο η Mercedes-Benz παρέδωσε στον Πάπα Φραγκίσκο το 2024.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ συναντήθηκε την Τετάρτη με ανώτατα στελέχη της Mercedes-Benz και τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας με την Αγία Έδρα. Έκανε επίσης ειδική αναφορά στο ηλεκτρικό όχημα που είχε παραδοθεί στον προκάτοχό του, Πάπα Φραγκίσκο, ενθαρρύνοντας την αυτοκινητοβιομηχανία να συνεχίσει την τεχνολογική ανάπτυξη με γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την προστασία του περιβάλλοντος και το κοινό καλό.

Παρότι η έκθεση παρουσιάζει έναν αιώνα ιστορίας των παπικών μετακινήσεων, δεν περιλαμβάνει οχήματα άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών που έχουν προσφερθεί κατά καιρούς στους Ποντίφικες, όπως Fiat, Renault, Volkswagen, ακόμη και Ferrari, καθώς επικεντρώνεται στα μοντέλα της Mercedes-Benz.

Protothema.gr