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ΔΙΕΘΝΗ

Τρία δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

 29.10.2026 - 14:43
Τρία δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τρία δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε σε «τρία «παραβατικά πλοία αφού προσέκρουσαν σε νάρκες καθώς επιχειρούσαν να χρησιμοποιήσουν μια μη εγκεκριμένη διαδρομή στο νότιο τμήμα του στενού», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους.

Τα πλοία «είχαν απενεργοποιήσει τα ραντάρ τους και το σύστημα πλοήγησης» και αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, σύμφωνα με τους Φρουρούς οι οποίοι πρόσθεσαν ότι κατέσχεσαν ένα αμερικανικό αναγνωριστικό drone στην περιοχή.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το φορτίο και οι σημαίες των πλοίων.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στο Στενό του Ορμούζ, στα ανοικτά του Ομάν. Δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για ένα από τα τρία πλοία στα οποία αναφέρθηκαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Ο καπετάνιος ενός άλλου πλοίου ανέφερε ότι είδε ένα πλοίο να φλέγεται. Η τύχη του πληρώματος δεν είναι γνωστή. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για την έκταση των ζημιών ή για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις», είχε επισημάνει η UKMTO.

Το Ιράν διεκδικεί τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας για τη ναυσιπλοΐα Στενού του Ορμούζ, από το οποίο διερχόταν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων πριν το ξέσπασμα του πολέμου.

Η Τεχεράνη στοχοθετεί τακτικά πλοία τα οποία προσπαθούν να διασχίσουν το Στενό χωρίς την άδειά της πλέοντας κοντά στις ακτές του Ομάν.

Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (Centcom) πρόσφατα είχε ανακοινώσει ότι από το καλοκαίρι έχει βοηθήσει τις χώρες του Κόλπου να εξάγουν 1,5 δισ. βαρέλια πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ, παρακάμπτοντας τον ιρανικό αποκλεισμό.

Στο Χ η Centcom διαβεβαιώνει ότι «οι βασικές διαδρομές έχουν καθαριστεί από τις ιρανικές νάρκες».

«Η μη εγκεκριμένη διαδρομή είναι ναρκοθετημένη, οι πλοιοκτήτες και τα πληρώματα είναι υπεύθυνα για τη διέλευσή τους από αυτές τις διαδρομές και δεν θα πρέπει να δίνουν σημασία στις ανοησίες της Centcom στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», απάντησαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

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