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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χάος στον αυτοκινητόδρομο λόγω του ακινητοποιημένου γερανοφόρου - Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο

 29.10.2026 - 15:18
Χάος στον αυτοκινητόδρομο λόγω του ακινητοποιημένου γερανοφόρου - Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο

Αυξημένη τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Λευκωσίας, λόγω ακινητοποιημένου γερανοφόρου οχήματος, με την Αστυνομία να προτρέπει τους οδηγούς που κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα να χρησιμοποιούν και τον παλαιό δρόμο Λάρνακας–Λευκωσίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, το γερανοφόρο όχημα έχει ακινητοποιηθεί στον αυτοκινητόδρομο, περίπου ένα χιλιόμετρο από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία.

Αποκοπή τμήματος της αριστερής λωρίδας

Λόγω της ακινητοποίησης του οχήματος, έχει αποκοπεί τμήμα της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, γεγονός που επηρεάζει τη διέλευση των οχημάτων.

Στο συγκεκριμένο σημείο παρατηρείται αυξημένη τροχαία κίνηση.

Η σύσταση της Αστυνομίας

Η Αστυνομία προτρέπει τους οδηγούς που ταξιδεύουν από τη Λάρνακα προς τη Λευκωσία να εξετάζουν τη χρήση του παλαιού δρόμου, ώστε να αποφεύγουν το επηρεαζόμενο σημείο του αυτοκινητοδρόμου.

Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε όλους όσοι διακινούνται στο οδικό δίκτυο.

Διευκρινίζεται ότι η ενημέρωση αποτυπώνει την κατάσταση κατά τον χρόνο δημοσίευσής της και ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.

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