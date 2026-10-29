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ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στην Καππαδοκία: Κατέρρευσε Καμινάδα της Νεράιδας -Τουλάχιστον δύο νεκροί και ένας τραυματίας, δείτε βίντεο

 29.10.2026 - 15:24
Συναγερμός στην Καππαδοκία: Κατέρρευσε Καμινάδα της Νεράιδας -Τουλάχιστον δύο νεκροί και ένας τραυματίας, δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην Καππαδοκία της Τουρκίας το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς ένας από τους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής, γνωστούς ως «νεραϊδοκαμινάδες», κατέρρευσε στην είσοδο του υπαίθριου μουσείου Γκιόρεμε.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, από την κατάρρευση υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστός ο αριθμός τους ή η σοβαρότητα της κατάστασης των τραυματιών.

Δείτε βίντεο δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση

Στις πρώτες αναφορές, ο κυβερνήτης της πόλης Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κοκ έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και έναν τραυματία.  «Ανακτήσαμε τις σορούς δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους λόγω πτώσης βράχων που προκλήθηκε από κατολίσθηση. Μεταφέραμε έναν τραυματία στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στον τόπο του συμβάντος» είπε χαρακτηριστικά.

Στο σημείο έχουν αποσταλεί πολυάριθμες ομάδες διασωστών και ασθενοφόρα, ενώ οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί τα αίτια της κατάρρευσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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