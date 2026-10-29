Αλλαγές στο επίδομα τέκνου; Τι συζητήθηκε στο Προεδρικό για τις 23.000 πολύτεκνες οικογένειες

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας Τίνας Παύλου και της Υφυπουργού πάρα τω Προέδρω, Ειρήνης Πική. Η κ. Παύλου δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι τα αιτήματα που τέθηκαν από την Οργάνωση θα τύχουν κοστολόγησης και θα απαντήσουν σύντομα.

Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης, Κλεάνθης Συμεωνίδης είπε ότι πέραν των 23.000 είναι οι πολύτεκνες οικογένειες στην Κύπρο που από το 2012 που άρχισε η οικονομική κρίση βιώνουν μια αποδυνάμωση της κρατικής στήριξης καθώς ωφελήματα περιορίστηκαν ή καταργήθηκαν, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις και κριτήρια που δημιουργούν αδικίες.

Η μεσαία τάξη υπέφερε πραγματικά πάρα πολύ αυτά τα χρόνια, όχι μόνο των πολύτεκνων οικογενειών, αλλά γενικά, όπως είπε.

Ο κ. Συμεωνίδης ανέφερε ότι ζήτησαν ουσιαστική ενίσχυση των παροχών, διόρθωση των αδικιών και δικαιότερη αντιμετώπιση των πολύτεκνων οικογενειών αφού «είναι το μέλλον του τόπου μας τα παιδιά και η πολυτεκνία».

Αναγνωρίζουμε κάθε θετικό βήμα που γίνεται, σημείωσε, προσθέτοντας ότι θεωρούν πως ήρθε η ώρα «να ξεκινήσει μια ουσιαστική αποκατάσταση της κρατικής στήριξης με βάση τις σημερινές ανάγκες των οικογενειών». Η αποκατάσταση των αδικιών, συνέχισε, δεν αρκεί για την αποκατάσταση του δημογραφικού προβλήματος. Εάν η πολιτεία πραγματικά επιθυμεί να ενισχύσει τις γεννήσεις, θα πρέπει να γίνουν περισσότερα, συμπλήρωσε.

Ο κ. Συμεωνίδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η σημερινή συνάντηση θα θέσει μια νέα αρχή με συγκεκριμένες αποφάσεις για το επίδομα τέκνου και την φοιτητική χορηγία. «Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτά που ακούσαμε από τον κ. Πρόεδρο, υπήρξε μια θετική αντιμετώπιση εκ μέρους του κι ελπίζουμε σύντομα να δούμε κάποιες συγκεκριμένες εξαγγελίες».

Ως Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων, είπε, θα συνεχίσουν με υπευθυνότητα και πνεύμα συνεργασίας να διεκδικούν τη στήριξη που δικαιούνται οι πολύτεκνες οικογένειες της Κύπρου προς όφελος των ιδίων αλλά και του δημογραφικού μέλλοντος της Κύπρου.

Η Υφυπουργός Πρόνοιας, δήλωσε ότι στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας. «Εάν δεν στηρίξουμε την οικογένεια δεν μπορούμε να έχουμε ένα δυνατό κράτος». Τα τελευταία τρία χρόνια, πρόσθεσε, έχουν γίνει τα πρώτα πολύ σημαντικά βήματα υποστήριξης των οικογενειών και θα συνεχίσουν καθώς η ενδυνάμωση της οικογένειας είναι προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.

Η Τίνα Παύλου απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι ενώπιον της Βουλής βρίσκεται το ζήτημα της αλλαγής στο επίδομα τέκνου και τα αιτήματα που άκουσαν σήμερα στη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, στην παρουσία και της Υφυπουργού πάρα τω Προέδρω, Ειρήνης Πική, θα τύχουν κοστολόγησης και θα απαντήσουν σύντομα. «Ασυζητητί ό,τι έχουμε ξεκινήσει θα συνεχιστεί και για το μέλλον».

Η υπογεννητικότητα, είπε, είναι εθνικό πρόβλημα κι ως κράτος αγωνιούν πολύ, εξ ου και τα μέτρα που έχουν ήδη ξεκινήσει. Η κ. Παύλου σημείωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν τα (οικονομικά) περιθώρια και να μην ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολυτέκνων.

Στην ερώτηση εάν έχει κοστολογήσει η οργάνωση πολυτέκνων τα αιτήματά της, ο κ. Συμεωνίδης απάντησε καταφατικά, προσθέτοντας ότι αυτό που ζήτησαν είναι να κοστολογηθούν «κι αυτά που χάσαμε από το ’12. Μιλούμε για πάρα πολλά εκατομμύρια. Είναι απίστευτα τα νούμερα. Κι επίσης θέσαμε το ότι στην Ευρώπη είναι καλύτερη η στήριξη των οικογενειών».

Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψην, είπε δίδοντας ως παράδειγμα το ότι ο μέσος Ευρωπαίος δαπανά μέσο όρο 830 ευρώ σε δαπάνες παιδιού ενώ στην Κύπρο είναι μόλις 277, το ένα τρίτο. «Είμαστε κατεχόμενος τόπος. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Πότε θ’ αλλάξουν; Για να δούμε βελτίωση και στις γεννήσεις».

Παρενέβη στο σημείο αυτό η Υφυπουργός λέγοντας ότι όντως από το 2012 η πολύτεκνη οικογένεια υποφέρει και γι’ αυτό έχουν γίνει τα βήματα των τελευταίων τριών χρόνων για να στηριχθούν αυτές οι οικογένειες που έτυχαν όλων αυτών των περικοπών την προηγούμενη δεκαετία.