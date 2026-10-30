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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού - Πάρτε σακάκι: Πού κυμαίνεται η θερμοκρασία - Οι εκπλήξεις του σαββατοκύριακου - Δείτε αναλυτικά

 30.10.2026 - 06:19
Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού - Πάρτε σακάκι: Πού κυμαίνεται η θερμοκρασία - Οι εκπλήξεις του σαββατοκύριακου - Δείτε αναλυτικά

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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Σε μια περίοδο, κατά την οποία ο Δημοκρατικός Συναγερμός καλείται να διαχειριστεί τις εσωτερικές του διαφορές και να προετοιμαστεί για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, η ηγεσία του κόμματος, επιλέγει να περιορίσει τις δημόσιες αντιπαραθέσεις. Η απόφαση να μην τοποθετούνται τα στελέχη για τα εσωκομματικά ζητήματα, τουλάχιστον μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές και δημόσιες αναρτήσεις, δείχνει την προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, πριν από την κάλπη.

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