Στην Κύπρο η Μαρία Άνχελα Ολγκίν - Αρχίζει νέο κύκλο επαφών

Η συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 μετά το μεσημέρι και τη Δευτέρα αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Έρχιουρμαν.

Στις 9 Νοεμβρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι όσο εξαρτάται από τον ίδιο θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν, για να υπάρξει παράθυρο ευκαιρίας για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

Πρόσθεσε, ότι για να το επιτύχει αυτό, επανέρχεται συνεχώς με νέες ιδέες, νέες προσεγγίσεις, πάντα εντός του καθορισμένου πλαισίου, χωρίς να υποβαθμίζει τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και τα προβλήματα που υπάρχουν.

Πηγή: riknews