Πολλά τα ονόματα σήμερα - Εσύ τα έχεις ακούσει ξανά; Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

ΔΗΣΥ: Σιωπή πριν από την κάλπη, αλλά η εσωκομματική ένταση παραμένει- H παρέμβαση Καρούσου και οι διαφορετικές προσεγγίσεις Αβέρωφ και Παμπορίδη
Σε μια περίοδο, κατά την οποία ο Δημοκρατικός Συναγερμός καλείται να διαχειριστεί τις εσωτερικές του διαφορές και να προετοιμαστεί για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, η ηγεσία του κόμματος, επιλέγει να περιορίσει τις δημόσιες αντιπαραθέσεις. Η απόφαση να μην τοποθετούνται τα στελέχη για τα εσωκομματικά ζητήματα, τουλάχιστον μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές και δημόσιες αναρτήσεις, δείχνει την προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, πριν από την κάλπη.