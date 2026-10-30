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Μπαταρία Android: 3 ρυθμίσεις που στέλνουν το power bank στο συρτάρι

 30.10.2026 - 07:22
Μπαταρία Android: 3 ρυθμίσεις που στέλνουν το power bank στο συρτάρι

Τρεις κρυμμένες ρυθμίσεις για την μπαταρία του Android ήταν αρκετές για να μείνει το power bank ενός χρήστη Samsung Galaxy S25 στο συρτάρι εδώ και εβδομάδες. Πριν από τις αλλαγές, η μπαταρία έπεφτε από το 80% στο 52% μέχρι το μεσημέρι, ενώ η οθόνη ήταν κλειστή όλο το πρωί. Οι εφαρμογές του μενού μπαταρίας εξηγούσαν μόλις τη μισή κατανάλωση.


Τώρα το κινητό μπαίνει στη φόρτιση το βράδυ με 25% ακόμα. Οι διαδρομές στα μενού είναι από Samsung Galaxy.

Κλείσε τις σαρώσεις Wi-Fi και Bluetooth της τοποθεσίας

Το Android συνεχίζει να ψάχνει κοντινά router Wi-Fi και beacon Bluetooth για να εντοπίζει τη θέση σου στους χάρτες και στις τοπικές υπηρεσίες, ακόμα κι όταν έχεις κλείσει Wi-Fi και Bluetooth από τις γρήγορες ρυθμίσεις. Το πρώτο σημάδι ήταν η ζέστη: το κινητό ζεσταινόταν στην τσέπη, με την οθόνη σβηστή πάνω από μία ώρα.

Πήγαινε στο Settings > Location > Location services.

Κλείσε τα Wi-Fi scanning και Bluetooth scanning, που είναι ανοιχτά από προεπιλογή.

Στο ίδιο μέτωπο είναι και οι εφαρμογές που ξυπνούν τον επεξεργαστή τη νύχτα. Η Samsung χωρίζει τις εφαρμογές σε τρεις κατηγορίες μπαταρίας: Unrestricted, Optimized και Restricted. Οι περισσότερες είναι από προεπιλογή στο Optimized, όπου μπορούν ακόμα να κατεβάζουν δεδομένα και να συγχρονίζονται στο παρασκήνιο. Όσες δεν χρειάζονται συνεχή συγχρονισμό, όπως τα social media και οι εφαρμογές παράδοσης φαγητού, πάνε στο Restricted από το μενού Battery. Εκεί κόβεται κάθε δραστηριότητα στο παρασκήνιο και ξυπνούν μόνο όταν τις ανοίξεις.


Βάλε LTE αντί για 5G όπου το σήμα είναι αδύναμο

Με αδύναμο σήμα 5G, το κινητό πηδά συνεχώς ανάμεσα σε μπάντες 5G και κεραίες LTE, ζεσταίνεται και τρώει μπαταρία.

Άνοιξε το Settings > Connections > Mobile networks > Network mode.

Άλλαξε το 5G preferred, που είναι η προεπιλογή, σε LTE preferred.

Κατά τον ίδιο χρήστη, το browsing και το streaming δεν αλλάζουν στο LTE, ενώ το modem μένει κλειδωμένο σε ένα σήμα χωρίς να ψάχνει ισχυρότερο.

Η δεύτερη ρύθμιση αφορά το σπίτι. Το Android κρατά ανοιχτή τη σύνδεση κινητής μαζί με το Wi-Fi, ώστε να περάσει αμέσως στο δίκτυο κινητής αν βγεις από την εμβέλεια του router. Έτσι όμως μένουν σε λειτουργία και τα δύο modem, και για όποιον περνά τη μέρα του στο Wi-Fi το δεύτερο καίει ρεύμα για μια αλλαγή που σχεδόν δεν γίνεται ποτέ. Η επιλογή βρίσκεται στις Developer options, που είναι κρυφές:

Μπες στο Settings > About phone > Software Information και πάτα επτά φορές το Build number.

Βάλε το PIN σου. Οι Developer options εμφανίζονται στο κύριο μενού Settings.

Στην ενότητα Networking, κλείσε το Mobile data always active.
Dark mode και Adaptive ρυθμός ανανέωσης στην οθόνη

Στις οθόνες AMOLED κάθε pixel φωτίζεται ξεχωριστά, οπότε μια λευκή οθόνη τραβά ρεύμα από εκατομμύρια pixel μαζί, ενώ στο απόλυτο μαύρο σβήνουν. Το dark mode κρατά το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης σβηστό, και το όφελος μεγαλώνει με τη φωτεινότητα. Μελέτη του Πανεπιστημίου Purdue το 2021, σε οθόνες OLED με εφαρμογές όπως το YouTube και το Google Maps, βρήκε εξοικονόμηση 3% έως 9% σε συνηθισμένη φωτεινότητα εσωτερικού χώρου (30% έως 50%). Με φωτεινότητα στο 100% σε εξωτερικό χώρο, η εξοικονόμηση έφτασε το 39% έως 47%. Το dark mode ενεργοποιείται μόνιμα από το μενού Display.

Στον ρυθμό ανανέωσης, άφησε το Adaptive στο Display > Motion smoothness αντί να κλειδώσεις στα 60 Hz. Οι νεότερες οθόνες AMOLED με τεχνολογία LTPO δουλεύουν στα 120 Hz όσο κάνεις scroll και πέφτουν μόνες τους στο 1 Hz μόλις η εικόνα σταματήσει, καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια. Μια παλιότερη οθόνη 60 Hz ξαναζωγραφίζει την ίδια στατική εικόνα 60 φορές το δευτερόλεπτο, οπότε το κλείδωμα στα 60 Hz ανεβάζει το κατώτατο όριο αντί να το κατεβάζει.

Πηγή: techblog.gr

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