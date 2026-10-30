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ΔΙΕΘΝΗ

Πρώτη η συμμαχία Νετανιάχου στις εκλογές, χωρίς πλειοψηφία στην Κνέσετ

 30.10.2026 - 07:48
Πρώτη η συμμαχία Νετανιάχου στις εκλογές, χωρίς πλειοψηφία στην Κνέσετ

Η συμμαχία της δεξιάς, της άκρας δεξιάς και των υπερορθόδοξων Εβραίων υπό τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατέλαβε την πρώτη θέση στις εκλογές στο Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει πλειοψηφία στην Κνέσετ, σύμφωνα με τα επίσημα οριστικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή.

Η απερχόμενη συμπολίτευση εξασφαλίζει 53 από τις 120 έδρες, ενώ το Λικούντ του κ. Νετανιάχου παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα με 27 έδρες.

Η συμμαχία της αντιπολίτευσης υπό τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ εξασφαλίζει 48 έδρες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ισραηλινή εκλογική επιτροπή κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Οι εκλογές της Τρίτης ήταν οι πρώτες μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και χαρακτηρίστηκαν από συμμετοχή 77%, την υψηλότερη από το 1999.

Ιδιαίτερα ενισχυμένες εμφανίζονται οι δύο αραβικές παρατάξεις, Ραμ και Ενοποιημένη Λίστα, οι οποίες εξασφαλίζουν συνολικά 19 έδρες και αναδεικνύονται σε δυνητικούς ρυθμιστές των πολιτικών εξελίξεων.

Οι παρατάξεις αυτές βρέθηκαν στο στόχαστρο καταγγελιών περί εκλογικής νοθείας από το πολιτικό στρατόπεδο του κ. Νετανιάχου, με αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης να υποστηρίζουν ότι έλαβαν κεφάλαια από το Κατάρ για εξαγορά ψήφων.

Τόσο η Ντόχα όσο και τα αραβικά κόμματα απέρριψαν τους ισχυρισμούς, ενώ ο κ. Άιζενκοτ κατηγόρησε τον κ. Νετανιάχου ότι επιχειρεί να «απονομιμοποιήσει τα αποτελέσματα» της ψηφοφορίας.

Η Σιν Μπετ ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει τις υποψίες για παρατυπίες, διευκρινίζοντας ότι στόχος δεν είναι να «ενοχοποιηθεί μια ολόκληρη κοινότητα που ψήφισε κατά τρόπο δημοκρατικό και νόμιμο».

Η εκλογική επιτροπή χαρακτήρισε παράλληλα «εντελώς ανυπόστατες» ορισμένες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σχετικά με την εκλογική διαδικασία.

Τα επίσημα αποτελέσματα θα επιδοθούν στον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος αναμένεται να αρχίσει διαβουλεύσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων και στη συνέχεια να δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Η απουσία πλειοψηφίας προοιωνίζεται δύσκολες διαπραγματεύσεις, οι οποίες ενδέχεται να διαρκέσουν εβδομάδες. Σε περίπτωση αποτυχίας, δεν αποκλείεται νέα προσφυγή στις κάλπες.

Στο μεταξύ, ο ηγέτης των Δημοκρατικών Γιαΐρ Γκολάν συναντήθηκε με τον κ. Άιζενκοτ, καθώς και με τον ηγέτη του Ραμ Μανσούρ Αμπάς και τον Γιαΐρ Λαπίντ.

Σύμφωνα με το ynet, το υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά φέρεται να πρότεινε να στηρίξει τον κ. Άιζενκοτ, υπό τον όρο να εγκριθεί νόμος που θα εξαιρεί τους υπερορθόδοξους Εβραίους από τη στρατιωτική θητεία.

Ο κ. Άιζενκοτ είχε δηλώσει προεκλογικά ότι πρόθεσή του είναι να υπηρετούν στον στρατό και οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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Σε μια περίοδο, κατά την οποία ο Δημοκρατικός Συναγερμός καλείται να διαχειριστεί τις εσωτερικές του διαφορές και να προετοιμαστεί για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, η ηγεσία του κόμματος, επιλέγει να περιορίσει τις δημόσιες αντιπαραθέσεις. Η απόφαση να μην τοποθετούνται τα στελέχη για τα εσωκομματικά ζητήματα, τουλάχιστον μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές και δημόσιες αναρτήσεις, δείχνει την προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, πριν από την κάλπη.

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