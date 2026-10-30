Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στη Γλυφάδα - Η απίστευτη κατάληξη για τους δύο επιβάτες

Σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, το αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα στην Β' παραλία Γλυφάδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο επιβάτες βγήκαν μόνοι τους στην παραλία.

Πηγή: protothema.gr