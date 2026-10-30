Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Αναβρασμός στον ΔΗΣΥ, πιέσεις στο Κυπριακό και κόντρα για τις συντάξεις

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Να μη χαθεί το μομέντουμ του Γκουτέρες» και γράφει ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ καλεί τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν τη δυναμική που δημιουργήθηκε στο Κυπριακό και να προχωρήσουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Αλλού αναφέρεται στις εσωκομματικές διεργασίες στον ΔΗΣΥ, με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη να παρουσιάζουν δημόσια τις θέσεις τους. Γράφει ακόμη ότι, δύο χρόνια μετά την υπογραφή μνημονίου για διευκόλυνση της εργοδότησης Αιγυπτίων στην Κύπρο, δεν έχει προσελκυστεί κανένας εργαζόμενος από την Αίγυπτο.

«Γόρδιος δεσμός τα Ταμεία Προνοίας» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του «Πολίτη», που γράφει για διαφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για το μέλλον των Ταμείων Προνοίας στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Αλλού αναφέρει ότι καταγράφονται καθυστερήσεις-ρεκόρ στην αναπαλαίωση του Φάρου Περβολιών, παρά τις αλλεπάλληλες παρατάσεις. Ο «Π» γράφει επίσης ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε περιπτώσεις καταβολής επιδομάτων αιχμαλώτων σε μη δικαιούχους.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα «Προβάδισμα Αβέρωφ αλλά ανοιχτή η μάχη» και γράφει ότι δημοσκόπηση για το χρίσμα του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές καταγράφει προβάδισμα του Αβέρωφ Νεοφύτου, με σημαντικό ποσοστό να συγκεντρώνει και ο Γιώργος Παμπορίδης. Αλλού αναφέρεται στα προβλήματα που προκάλεσαν οι ευεργετικές βροχές στην Πάφο, με πλημμυρισμένους δρόμους, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε αυτοκίνητα. Γράφει επίσης για έλλειμμα τουλάχιστον 586 νοσηλευτών, σύμφωνα με επικαιροποιημένη μελέτη του Υπουργείου Υγείας, με επιπτώσεις στους ασθενείς.

Η «Χαραυγή» με τίτλο στο κύριό της θέμα «Ταμεία Προνοίας για όλους διεκδικούν οι συντεχνίες» γράφει ότι οι συντεχνίες ζητούν καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στα Ταμεία Προνοίας, με τους εργοδότες να αντιδρούν και την Κυβέρνηση να μην έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Αλλού αναφέρει ότι ένας στους δύο ηλικιωμένους αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ενώ ο κίνδυνος φτώχειας αυξάνεται μετά την ηλικία των 75 ετών. Γράφει επίσης για αναβρασμό στον ΔΗΣΥ και απαγόρευση προς στελέχη του κόμματος να τοποθετούνται δημόσια για τα εσωκομματικά.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» με τίτλο «Ο Αμπάς βλέπει την Κύπρο ως διαμεσολαβητή για την ειρήνη» γράφει ότι ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε την Κύπρο να αξιοποιήσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ για να συμβάλει στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Αλλού αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ δεν θα στηρίξει τα νομοσχέδια για εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, εάν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δεν εφαρμόσουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εκφράζοντας ανησυχίες για τα εργασιακά δικαιώματα. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Κύπρος βρίσκεται αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Η εβδομαδιαία «Γνώμη» με τίτλο «Στημένο παιχνίδι ενίσχυσης της Ακροδεξιάς!» γράφει ότι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης διαδραματίζει, σύμφωνα με την εφημερίδα, παρασκηνιακό ρόλο στην ενίσχυση του ΕΛΑΜ ενόψει των Προεδρικών του 2028. Αλλού γράφει ότι η στέγη από ανθρώπινο δικαίωμα έχει μετατραπεί σε προνόμιο για λίγους. Σε άλλο θέμα προβάλλει τις διεκδικήσεις για καλύτερους μισθούς και εργοδότηση Κυπρίων νοσηλευτών αντί εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Το «Κυπριακό Ποντίκι» με τίτλο στο κύριό του θέμα «Οι ανήθικες πιέσεις της Ολγκίν και η άμυνα της Λευκωσίας» γράφει για πιέσεις της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν στο Κυπριακό και τη στάση της Λευκωσίας απέναντι στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Αλλού προβάλλει προειδοποίηση του ΟΗΕ για υπέρβαση του ορίου αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Γαλλία, χαρακτηρίζοντάς την μεγάλο ασθενή της Ευρώπης.