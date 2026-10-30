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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO - Τραγικό: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων γεμάτη μούχλα και υγρασία - «Πλέον μιλάμε για θέμα υγείας»

 30.10.2026 - 09:20
VIDEO - Τραγικό: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων γεμάτη μούχλα και υγρασία - «Πλέον μιλάμε για θέμα υγείας»

Σοβαρά προβλήματα στις εγκαταστάσεις του Ε΄ Δημοτικού Σχολείου Πάφου καταγγέλλει η πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων, Άνδρια Νεοφύτου, με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου, όπου, όπως αναφέρει, υπάρχει μούχλα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την υγεία των παιδιών.

Όπως ανέφερε η κ. Νεοφύτου, το σχολείο, το οποίο κτίστηκε το 2025, είναι το πιο καινούριο δημοτικό σχολείο στην Πάφο, ωστόσο αντιμετωπίζει ήδη αρκετά σοβαρά προβλήματα στις εγκαταστάσεις του.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τονίζοντας ότι η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια ενός απλού κτιριακού προβλήματος, καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «πλέον μιλάμε για θέμα υγείας».

Μάλιστα, η αίθουσα δεν χρησιμοποιείται μόνο από τους μαθητές του δημοτικού σχολείου, αλλά και από παιδιά του νηπιαγωγείου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των γονέων.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων, για το συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχουν επιστολές από το 2017, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ουσιαστική λύση. Παράλληλα, όπως υποστηρίζει, υπάρχει και υδρορροή νερού από τους ανθώνες, η οποία επιβαρύνει την κατάσταση.

«Μας δίνουν μόνο υποσχέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Νεοφύτου, προσθέτοντας ότι η τελευταία ενημέρωση που έλαβαν ήταν πως το κόστος των εργασιών ανέρχεται στις 30 χιλιάδες ευρώ, ωστόσο δεν υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Όπως αποκάλυψε, οι ίδιοι οι γονείς προχώρησαν στην εξεύρεση πολιτικού μηχανικού, προκειμένου να διερευνήσει την κατάσταση και να καταγράψει τα προβλήματα, έπειτα από σχετικό αίτημα της Σχολικής Εφορίας.

Δείτε βίντεο:

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