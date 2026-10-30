Νέα απάτη στην Κύπρο: Της έστησαν παγίδα με ψεύτικο email και της άρπαξαν χιλιάδες ευρώ

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου η γυναίκα, η οποία εργάζεται σε λογιστικό γραφείο, έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα (email), το οποίο φαινόταν να προέρχεται από τραπεζικό ίδρυμα και την καλούσε να επικαιροποιήσει τα προσωπικά της στοιχεία.

Ανυποψίαστη για την απάτη, η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες του μηνύματος και καταχώρησε τα στοιχεία της. Ωστόσο, λίγο αργότερα διαπίστωσε ότι από τον τραπεζικό της λογαριασμό είχε αφαιρεθεί το ποσό των 6.000 ευρώ.

Μόλις αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης, προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η νέα αυτή περίπτωση υπενθυμίζει τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία χρησιμοποιούνται από επιτήδειους για την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ