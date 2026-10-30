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ΔΙΕΘΝΗ

Τρόμος για μητέρα: Ο σύντροφός της τη μαχαίρωσε με ψαλίδι στον λαιμό λίγο πριν από τον γάμο τους στις ΗΠΑ - Δείτε φωτογραφία

 30.10.2026 - 10:35
Τρόμος για μητέρα: Ο σύντροφός της τη μαχαίρωσε με ψαλίδι στον λαιμό λίγο πριν από τον γάμο τους στις ΗΠΑ - Δείτε φωτογραφία

Σε εφιάλτη μετατράπηκαν οι τελευταίες εβδομάδες πριν από τον γάμο μιας γυναίκας στην Αριζόνα των ΗΠΑ, όταν ο άνθρωπος με τον οποίο ετοιμαζόταν να ενώσει τη ζωή της φέρεται να της επιτέθηκε με μαχαίρι, προκαλώντας της σοβαρότατα τραύματα.

Η Έμιλι Μπάιλς νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα στον λαιμό και στο σώμα. Κατηγορούμενος για την επίθεση είναι ο αρραβωνιαστικός της, Ζάκαρι Βελάσκες, ο οποίος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορία για διακεκριμένη επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου, στην πόλη Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, περίπου έναν μήνα πριν από την προγραμματισμένη τελετή του γάμου τους.

Η 11χρονη κόρη της άκουσε τις κραυγές και κάλεσε το 911

Καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση των Αρχών διαδραμάτισε η 11χρονη κόρη της γυναίκας, η οποία άκουσε φωνές και ουρλιαχτά μέσα στο σπίτι και κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911, λέγοντας ότι ανησυχούσε για τους γονείς της.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, άκουσαν τη γυναίκα να φωνάζει μέσα από το υπνοδωμάτιο και αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την πόρτα για να μπουν.

Η εικόνα που αντίκρισαν ήταν σοκαριστική. Η Έμιλι βρισκόταν ξαπλωμένη ανάσκελα, μέσα σε μια λίμνη αίματος, με σοβαρό τραύμα στον λαιμό.

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι ο αρραβωνιαστικός της προσπαθούσε να τη σκοτώσει.

Οι διασώστες τη μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς είχε υποστεί τραυματισμό στη σπονδυλική αρτηρία, ένα από τα σημαντικότερα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο.

Οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματά της.

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«Μου είπε ότι ήταν προφήτης και έπρεπε να με σκοτώσει για να με σώσει»

Ακόμη πιο ανατριχιαστικά είναι όσα φέρεται να προηγήθηκαν της επίθεσης. Η Έμιλι κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ο αρραβωνιαστικός της έκανε χρήση μεθαμφεταμίνης και ότι, πριν από την επίθεση, της είχε πει πως ήταν προφήτης.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο άνδρας πίστευε ότι έπρεπε να τη σκοτώσει προκειμένου να τη σώσει.

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι ο Βελάσκες την είχε απειλήσει με θάνατο και υποστήριζε πως μπορούσε να ακούσει τις σκέψεις της, κατηγορώντας την ότι τον προσέβαλλε μέσα στο μυαλό της.

Όπως καταγγέλλει, ο αρραβωνιαστικός της ισχυρίστηκε ακόμη ότι ήταν σχέδιο του Θεού να πεθάνει.

Οι δηλώσεις αυτές περιλαμβάνονται στο υλικό της αστυνομικής έρευνας και αποτελούν μέρος των ισχυρισμών που εξετάζουν οι Αρχές.

«Με μαχαίρωσε πολλές φορές, μου έκοψε την αρτηρία και με χτύπησε άγρια»

Η ίδια η Έμιλι περιέγραψε τη φρίκη που έζησε μέσα από διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων στο GoFundMe, την οποία δημιούργησε για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της επίθεσης.

«Με μαχαίρωσε πολλές φορές, μου έκοψε την αρτηρία και με ξυλοκόπησε άγρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα, η οποία επιβίωσε από την επίθεση, εξακολουθεί να αναρρώνει από τα τραύματά της, ενώ η ζωή της και των παιδιών της έχει αλλάξει δραματικά.

Όπως αποκάλυψε, το σπίτι τους έχει καταστεί προσωρινά μη κατοικήσιμο εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας αίματος που υπήρχε στους χώρους.

«Από εκείνη τη νύχτα, το σπίτι μας δεν είναι πλέον κατοικήσιμο. Υπάρχει τόσο πολύ αίμα που δεν μπορεί καν να καθαριστεί», έγραψε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχασε προσωπικά της αντικείμενα και αναγκάστηκε να αποχωριστεί προσωρινά τις κόρες της.

«Αυτή τη στιγμή μένω σε μια φίλη μου, ενώ αναρρώνω από τα ράμματα στο πρόσωπό μου. Οι κόρες μου βρίσκονται με ασφάλεια εκτός πόλης, μαζί με την αδελφή μου, μέχρι να αναρρώσω», εξήγησε.

Τι υποστήριξε ο αρραβωνιαστικός της

Ο Ζάκαρι Βελάσκες συνελήφθη από την αστυνομία του Γκλέντεϊλ μετά την καταγγελλόμενη επίθεση. Σύμφωνα με τα αστυνομικά έγγραφα, παραδέχθηκε ότι είχε πιάσει τη γυναίκα από τον λαιμό και ότι τη χτύπησε με γροθιές, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Οι αστυνομικές Αρχές του απήγγειλαν κατηγορία για διακεκριμένη επίθεση, ενώ από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτει εάν έχει ήδη δηλώσει ένοχος ή αθώος ενώπιον του δικαστηρίου.

Η υπόθεση συγκλονίζει ιδιαίτερα λόγω της παρουσίας της 11χρονης κόρης της γυναίκας, η οποία άκουσε τις κραυγές μέσα από το δωμάτιο και αποφάσισε να καλέσει βοήθεια.

Η αντίδρασή της οδήγησε στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι εντόπισαν τη μητέρα της βαριά τραυματισμένη.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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