Απίστευτο περιστατικό: Κάλεσαν την Αστυνομία και πετροβόλησαν το περιπολικό - Ψάχνουν τους δράστες

Περιγράφοντας το περιστατικό αναφέρει ότι, τα μέλη της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε κλήση για περιστατικό στην περιοχή του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου και κατά τη μετάβασή τους δέχθηκαν επίθεση από άγνωστα πρόσωπα.

Προσθέτει ότι από τις πέτρες θρυμματίστηκε ο μπροστινός ανεμοθώρακας και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. «Ευτυχώς, κανένα μέλος της Αστυνομίας δεν τραυματίστηκε. Η άμεση και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, για εντοπισμό των υπευθύνων και την προσαγωγή τους ενώπιον της Δικαιοσύνης, είναι μονόδρομος», αναφέρει και καλεί «όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για το περιστατικό να το αναφέρει στις αρμόδιες Αρχές».

Σημειώνει ότι «η Συντεχνία στέκεται δίπλα στα μέλη της και αναμένει από την Πολιτεία να διασφαλίσει ότι όσοι επιτίθενται σε αστυνομικούς θα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος» τονίζοντας ότι «η ασφάλεια των μελών της Αστυνομίας κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους είναι αδιαπραγμάτευτη».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ