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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επ αόριστον απεργία αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ - Πάνε έξω από το Προεδρικό

 30.10.2026 - 11:19
Επ αόριστον απεργία αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ - Πάνε έξω από το Προεδρικό

Κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων με επ' αόριστον απεργία και πορεία προς το Προεδρικό αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συντεχνιών ΠΑΣΕΥ–ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ–ΣΕΚ η επ' αόριστον απεργία αρχίζει από τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026 ενώ στο πλαίσιο της απεργίας, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν μεγάλη κινητοποίηση και πορεία την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Προεδρικό Μέγαρο, «απαιτώντας την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και του εισοδήματός τους».

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση, αφού το ΥΠΑΝ εξακολουθεί να μην εφαρμόζει τη νομοθεσία που κατέθεσε η ίδια η Κυβέρνηση και ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 21 Απριλίου 2026.

Σημειώνουν ότι ενώ ο νόμος που ρυθμίζει την απασχόληση στα προγράμματα προβλέπει συγκεκριμένους τρόπους στελέχωσης, το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας δεν τους εφαρμόζει σε όλα τα προγράμματα και έχει αφήσει στη ανεργία αρκετούς εργαζομένους. Στις θέσεις εργασίας που θα προσλαμβάνονταν Ορισμένου Χρόνου, απασχολεί διορισμένους με υπερωριακή απασχόληση.

«Παρά τις προσπάθειες των Συντεχνιών η πλευρά της Κυβέρνησης αναβάλλει συνεχώς τη λήψη πολιτικής απόφασης για να διευθετηθεί το θέμα πληρωμής όσων δεν τερματίζεται η απασχόληση τους» αναφέρουν και προσθέτουν ότι η αναβολή λήψης πολιτικής απόφασης της Κυβέρνησης έχει αφήσει εργαζομένους χωρίς εισόδημα, χωρίς πρόσβαση στο ανεργιακό επίδομα και χωρίς πληρωμή για πέντε μήνες. Καλούν τέλος τους εργαζόμενους στα Υποστηρικτικά Προγράμματα να συμμετάσχουν μαζικά τόσο στην επ’ αόριστον απεργία όσο και στην κινητοποίηση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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