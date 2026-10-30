Έστειλε μήνυμα για λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας ο ΠτΔ - Τι ξεκαθάρισε

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τη θεμελίωση της Σχολής ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τη Λάρνακα, σημειώνοντας ότι σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή πορεία της πόλης, αλλά και στην Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου.

Υπενθύμισε ότι η απόφαση για ίδρυση της Σχολής είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2025, στο πλαίσιο της περιφερειακής σύσκεψης για την επαρχία Λάρνακας, τονίζοντας ότι έκτοτε ακολούθησε μια απαιτητική διαδικασία για την ολοκλήρωση των αναγκαίων θεσμικών, νομοθετικών και οικονομικών ενεργειών.

Όπως ανέφερε, παρά τις δυσκολίες και την αμφισβήτηση που υπήρξε κατά πόσο το έργο θα προχωρούσε, ο σχεδιασμός υλοποιείται και πλέον πραγματοποιείται η θεμελίωσή του.

Το μήνυμα για λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας, διαβεβαιώνοντας ότι η Κυβέρνηση θα ακολουθήσει την ίδια μεθοδική προσέγγιση.

«Το ίδιο θα πράξουμε και για το λιμάνι και για τη μαρίνα της Λάρνακας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι τα έργα πρέπει να προχωρούν με σωστές, θεσμικά και νομικά κατοχυρωμένες διαδικασίες, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα που οδηγούν σε τερματισμό έργων ή σε πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις.

«Σωστά, νομικά, θεσμικά κατοχυρωμένοι θα προχωρήσουμε», τόνισε, επισημαίνοντας την ανάγκη να μην επαναλαμβάνονται περιπτώσεις στις οποίες έργα εξαγγέλλονται, αλλά στη συνέχεια ανατρέπονται λόγω νομικών ή άλλων κωλυμάτων.

Προγράμματα €3,5 δισ. και Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2030

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις αναπτυξιακές προοπτικές της Λάρνακας ενόψει της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2030.

Όπως ανακοίνωσε, μέχρι το 2027 το Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τα επόμενα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, συνολικής αξίας €3,5 δισεκατομμυρίων.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τις Αρχές της Λάρνακας να προχωρήσουν στην ωρίμανση των έργων που επιθυμούν να υλοποιήσουν, ώστε να είναι έτοιμα για έγκριση.

Στόχος, όπως σημείωσε, είναι η πόλη να είναι πλήρως προετοιμασμένη για το 2030, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Νέα εποχή για τη Λάρνακα με τη Σχολή του ΤΕΠΑΚ

Αναφερόμενος στη νέα πανεπιστημιακή Σχολή, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η σημασία της δεν περιορίζεται στην ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων, αλλά αποτελεί μέρος της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για την ανάπτυξη της Ανώτερης Εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.

Η Σχολή θα επικεντρώνεται στις θαλάσσιες επιστήμες, στην τεχνολογία και στη βιώσιμη ανάπτυξη, τομείς που, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας και τις προοπτικές της γαλάζιας οικονομίας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Λάρνακα, μια πόλη με ισχυρούς ιστορικούς και οικονομικούς δεσμούς με τη θάλασσα, αποκτά για πρώτη φορά μόνιμη παρουσία δημόσιας πανεπιστημιακής Σχολής.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η λειτουργία της θα δημιουργήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους, θα ενισχύσει την τοπική οικονομία και θα συμβάλει στην προσέλκυση επιστημόνων και ερευνητών.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στη δυνατότητα συνεργασίας της νέας Σχολής με το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, καθώς και με άλλους ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς.

Στο πλάνο και φοιτητικές εστίες

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στις στεγαστικές ανάγκες που αναμένεται να δημιουργηθούν από την παρουσία φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών στη Λάρνακα.

Όπως εξήγησε, υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην περιοχή και η Κυβέρνηση προτίθεται να συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς για την προώθηση φοιτητικών εστιών.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν εγκαίρως οι στεγαστικές προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τη λειτουργία της νέας Σχολής.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε το ΤΕΠΑΚ, τη διοίκησή του και τον Δήμο Λάρνακας για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι η θεμελίωση της Σχολής αποδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η Κυβέρνηση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης εργάζονται με κοινό στόχο.

Επανέλαβε, τέλος, τη δέσμευση της Κυβέρνησης να συνεχίσει να επενδύει στην Ανώτερη Εκπαίδευση, στην έρευνα και στην καινοτομία, επισημαίνοντας ότι το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Κύπρου είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.