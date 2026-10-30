Κυπριακό: Σε εξέλιξη η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ολγκίν στο Προεδρικό

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι διπλωματικές διεργασίες, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να έχει επισημάνει πρόσφατα τη σημασία των επόμενων ημερών για τις εξελίξεις στο εθνικό ζήτημα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, για τις 9 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί κοινή συνάντηση της κ. Ολγκίν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Το μήνυμα Χριστοδουλίδη για επανέναρξη των συνομιλιών

Μιλώντας την Πέμπτη, κατά την προσέλευσή του στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης για τον 9ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις προοπτικές επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Ερωτηθείς κατά πόσο διαβλέπει παράθυρο ευκαιρίας για επανεκκίνηση των συνομιλιών, με αφορμή και την παρουσία της κ. Ολγκίν στην Κύπρο, διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

«Όσο εξαρτάται από μένα, θα πράξω ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες και προκλήσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι παραμένει προσηλωμένος στην προσπάθεια για πρόοδο.

«Παρόλο ότι δεν υποβαθμίζω τις δυσκολίες, τις προκλήσεις, τα προβλήματα, είμαι εδώ συνεχώς με νέες ιδέες, νέες προσεγγίσεις, πάντα εντός του καθορισμένου πλαισίου, έτσι ώστε να πετύχουμε να ανοίξουμε αυτό το παράθυρο», σημείωσε.

Η σημερινή συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ πραγματοποιείται ενόψει της προγραμματισμένης κοινής συνάντησης της 9ης Νοεμβρίου, με επίκεντρο τις προσπάθειες δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό.