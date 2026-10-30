«Βράζουν» οι υπάλληλοι της Βουλής - Στο στόχαστρο οι συμπεριφορές βουλευτών

Σε επιστολή ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2026, προς την Πρόεδρο της Βουλής, το προσωπικό αναφέρει ότι επιτελεί καθημερινά τα καθήκοντά του με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και εχεμύθεια, παρέχοντας την απαραίτητη διοικητική, επιστημονική και οργανωτική υποστήριξη στους βουλευτές, τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες τους και τα διάφορα όργανα της Βουλής.

Όπως σημειώνεται, πρωταρχικό μέλημα των υπαλλήλων είναι η εύρυθμη λειτουργία της Βουλής και η προστασία της αξιοπιστίας και της αξιοπρέπειας του θεσμού, καθώς και των προσώπων που τον απαρτίζουν.

Ωστόσο, στην επιστολή επισημαίνεται ότι συμπεριφορές ή δημόσιες αναφορές που απαξιώνουν τους υπαλλήλους, υποτιμούν την εργασία τους ή τους αποδίδουν συλλήβδην ευθύνες και αρνητικούς χαρακτηρισμούς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο θεσμικός τους ρόλος και οι πιεστικές συνθήκες εργασίας τους, «πλήττουν τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική τους αξιοπρέπεια».

«Ταυτόχρονα, δημιουργούν ένα κλίμα απογοήτευσης και ανασφάλειας, και υπονομεύουν τη θεμελιώδη σχέση συνεργασίας μεταξύ των βουλευτών και του προσωπικού της στο μέλλον», αναφέρεται.

Το προσωπικό αναγνωρίζει το δικαίωμα των βουλευτών να ασκούν κριτική, να εκφράζουν προβληματισμούς και να ζητούν εξηγήσεις για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Βουλής. Σημειώνει, ωστόσο, ότι η κριτική πρέπει να διακρίνει τις θεσμικές ή υπηρεσιακές διαφωνίες από την προσωπική απαξίωση των υπαλλήλων και να σέβεται την αξιοπρέπεια και την επαγγελματική τους υπόσταση.

«Η δημόσια έκφραση διαφωνιών δεν πρέπει να μετατρέπεται σε μέσο στοχοποίησης, επίρριψης αποκλειστικών ευθυνών ή υποτίμησης του προσωπικού της Βουλής», αναφέρεται.

Με την επιστολή του, ο Κλάδος Υπαλλήλων ζητεί να υπάρξει η αναγκαία μέριμνα ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον συμπεριφορές και αναφορές που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των υπαλλήλων και απαξιώνουν το έργο τους.

Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι «η εύρυθμη λειτουργία της Βουλής και η αποτελεσματική υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου προϋποθέτουν σχέσεις συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των βουλευτών και του προσωπικού».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ