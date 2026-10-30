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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Το μεγάλο «αγκάθι» και η ημερομηνία που βάζει η ΥΠΑΝ

 30.10.2026 - 12:44
Διορισμοί εκπαιδευτικών: Το μεγάλο «αγκάθι» και η ημερομηνία που βάζει η ΥΠΑΝ

Τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο σχετικά με το νέο σύστημα διορισμού στην Εκπαίδευση, όπως δήλωσε την Παρασκευή η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Ερωτηθείσα από το ΚΥΠΕ, μετά το πέρας της παρουσίασης του προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2027 ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, για το θέμα των διορισμών στην εκπαίδευση και κληθείσα να σχολιάσει την κήρυξη αδιεξόδου από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, την αποστολή επιστολής στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των μέτρων από τις οργανώσεις, η Υπουργός απάντησε ότι «η μονομερής κήρυξη αδιεξόδου είναι, αντιλαμβάνεστε, κάπως προβληματική».

«Εμείς να πούμε ότι δεν αλλάζει κάτι στο θέμα αυτό. Έχουμε ήδη αποδείξει τη διάθεσή μας να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε, να ικανοποιήσουμε αιτήματα για ένα θέμα το οποίο έληξε το 2015, πριν 11 χρόνια. Το 2015 η νομοθεσία έλεγε καταργείται ο κατάλογος διοριστέων και δόθηκε εγκληματικά μία περίοδος 12 σχεδόν χρόνων ως μεταβατική. Σε αυτή την περίοδο δημιουργήθηκαν πολλές στρεβλώσεις τις οποίες αναγνωρίσαμε», είπε.

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Πρόσθεσε ότι «συμφωνήσαμε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι δεν πρέπει να αδικηθεί ο κόσμος που δούλεψε αυτά τα χρόνια και αυτό κάνουμε μέσω της πρότασης μας. Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί να αδικείται ο κόσμος που περνά τις εξετάσεις και θα συνεχίσει να παρακάθεται στην εξέταση».

Άρα, συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, «αποδείξαμε ότι ακούσαμε ανησυχίες, δώσαμε επικαιροποιημένη πρόταση».

«Εκείνο που παραμένει είναι ένα ζήτημα. Το ζήτημα και το αίτημα για μονιμοποίηση χωρίς εξέταση, το οποίο προσκρούει στον νόμο. Συνεπώς δεν μπορούμε να μηδενίσουμε ούτε να αφορίσουμε όλη την προσπάθεια επειδή δεν ικανοποιούνται όλα τα ζητήματα που θέτουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις», δήλωσε. Η διαδικασία είναι ξεκάθαρη, είπε η Υπουργός Παιδείας. «Προχωρούμε σε δημόσια διαβούλευση άμεσα και στη συνέχεια Υπουργικό Συμβούλιο και Βουλή. Στη Βουλή θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ πότε αναμένεται να αποσταλεί στη Βουλή το νομοσχέδιο σχετικά με το νέο σύστημα διορισμού στην Εκπαίδευση, η Υπουργός απάντησε ότι αναμένουν τέλος Νοεμβρίου, αρχές του Δεκέμβρη να είναι στη Βουλή.

Αναφορικά με το πότε θεωρούν πως πρέπει να ψηφιστεί για να εφαρμοστεί η νομοθεσία, η Υπουργός είπε: «Το συντομότερο δυνατόν πριν από το Μάρτιο (του 2027) θέλουμε να έχει ψηφιστεί για να μπορεί να υλοποιηθεί από τη νέα σχολική χρονιά».

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