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ΔΙΕΘΝΗ

«Μπήκα στην αίθουσα έτοιμη να πεθάνω, ξύπνησα μέρες μετά με πόνους»: Η πρώτη δήλωση της Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της

 30.10.2026 - 15:42
«Μπήκα στην αίθουσα έτοιμη να πεθάνω, ξύπνησα μέρες μετά με πόνους»: Η πρώτη δήλωση της Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της

Η Κρίστα Πάικ «έσπασε» τη σιωπή της μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της στο Τενεσί, δηλώνοντας πως δεν έχει σταματήσει να πονάει, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Στην 50χρονη είχαν χορηγηθεί δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά ανέπνεε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, από όπου και πήρε εξιτήριο.

Σήμερα βρίσκεται στη φυλακή και όπως είχαν ανακοινώσει οι δικηγόροι της, περπατάει και σχηματίζει προτάσεις. Στη δήλωση που έδωσαν στη δημοσιότητα, η πελάτισσά τους αναφέρει πως «πριν από έναν μήνα, στις 30 Σεπτεμβρίου, μπήκα στην αίθουσα εκτέλεσης της ανδρικής φυλακής Riverbend έτοιμη να πεθάνω. Είχα συμφιλιωθεί με τη μοίρα μου».

«Μερικές μέρες αργότερα ξύπνησα μόνη μου σε ένα νοσοκομείο, μπερδεμένη και πονώντας. Από εκείνη τη νύχτα δεν έχει περάσει ούτε μια στιγμή χωρίς να πονάω. Πονάει το σώμα μου. Πονάνε τα χέρια μου. Πονάνε τα χέρια μου. Πονάει ο λαιμός μου. Ακόμα δυσκολεύομαι να μιλήσω. Και ο πόνος δεν είναι μόνο σωματικός. Υπάρχει πόνος στο μυαλό μου και στην ψυχή μου», αναφέρει η Κρίστα Πάικ.

Πηγή: protothema.gr

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