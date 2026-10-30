«Μπήκα στην αίθουσα έτοιμη να πεθάνω, ξύπνησα μέρες μετά με πόνους»: Η πρώτη δήλωση της Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της

Σήμερα βρίσκεται στη φυλακή και όπως είχαν ανακοινώσει οι δικηγόροι της, περπατάει και σχηματίζει προτάσεις. Στη δήλωση που έδωσαν στη δημοσιότητα, η πελάτισσά τους αναφέρει πως «πριν από έναν μήνα, στις 30 Σεπτεμβρίου, μπήκα στην αίθουσα εκτέλεσης της ανδρικής φυλακής Riverbend έτοιμη να πεθάνω. Είχα συμφιλιωθεί με τη μοίρα μου».

«Μερικές μέρες αργότερα ξύπνησα μόνη μου σε ένα νοσοκομείο, μπερδεμένη και πονώντας. Από εκείνη τη νύχτα δεν έχει περάσει ούτε μια στιγμή χωρίς να πονάω. Πονάει το σώμα μου. Πονάνε τα χέρια μου. Πονάνε τα χέρια μου. Πονάει ο λαιμός μου. Ακόμα δυσκολεύομαι να μιλήσω. Και ο πόνος δεν είναι μόνο σωματικός. Υπάρχει πόνος στο μυαλό μου και στην ψυχή μου», αναφέρει η Κρίστα Πάικ.

Πηγή: protothema.gr